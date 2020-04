Právník Vyvadil chystá sérii trestních oznámení. Míří vysoko

Pane doktore, chystáte sérii trestních oznámení, nějaká jste již podal, viz na Petru Procházkovou či Pavla Novotného, starostu m. č. Praha-Řeporyje. Chystáte sérii dalších oznámení, mají se týkat státních úředníků, starostů včetně ministrů… Odsuzujete projevy nepřátelství vůči Ruské federaci, ruským médiím či kulturnímu odkazu země (SSSR), na který současná Ruská federace navazuje. Zastavme se u posledních vámi podávaných trestních oznámení na Pavla Novotného a Ondřeje Koláře. Nyní je v centru pozornosti odstraněná socha Koněva…

JUDr. Jiří Vyvadil: Podal jsem obsáhlé trestní oznámení na starostu m. č. Praha-Řeporyje Pavla Novotného. K mému úděsu návrh byl odmítnut, po všech stránkách. Kdo si pamatuje na jednání pana Pavla Novotného v ruské televizi, jistě dá zapravdu, že bylo velmi hrubé. Vyvolalo obrovskou míru odporu i v České republice, přesto vyšetřovatel nedospěl k názoru, že šlo o trestný čin výtržnictví…

Mohl byste uvést posluchače do děje, pokud si nepamatují přesně, oč šlo?

Pavel Novotný pro ruskou televizi vedl prudce agresivní monolog, v rámci toho výlevu jednak nadával na Rusko, vyhrožoval ministru zahraničních věcí Lavrovovi, že ho zabije.... Mimo jiné tam propagoval myšlenku, že postaví pomník vlasovcům. Vlasovci představovali přitom útvar, jejž zformoval svým souhlasem sám Adolf Hitler. Vlasovci byli zjevnými pomahači nacismu, i tohle vyšetřovatel odmítl; napsal dlouhé vysvětlující rozhodnutí. Budu proto podávat žádost o přezkoumání.

Zcela na rovinu: kdyby tohle udělal například poslanec SPD, okamžitě bude stíhaný. Protože se ale jedná o poslance pravicové koalice, která je podporována našimi státními zástupci, je vše v „naprosto nejlepším pořádku“, jedno, že Novotný napadal Rusy, zpochybňoval otázku osvobození… Neskutečně mě to pobouřilo.

Co mě šokuje: v ČR se budou na jednu stranu pro výtržnictví stíhat osoby, které si dají pár facek v hospodě, když pak jde o věc závažnou, doznávající mezinárodní přesah, odpovědná místa to „přehlíží“. Doslova nevidí, neslyší, přestože chování Novotného pobouřilo značnou část veřejnosti, to je vskutku zvláštní. Jistě, pravice tomu nakonec tleská, jak je to vynikající, jak to těm Rusům Novotný panečku pěkně nandal. Čili v takové je zhruba fázi oznámení na Pavla Novotného.

Já to nevzdám, to tedy ne. Nevzdám to proto, abych ukázal, že kdykoli jde o pravicovou opozici, může si tato dělat cokoli. A vidíme, že skutečně může… Miroslav Kalousek může k dovršení všeho vyhrožovat ozbrojeným povstáním proti vládě. Když to udělá, nic se nestane, být to tak někdo jiný… Samozřejmě budu podávat trestní oznámení i na Miroslava Kalouska. Teď to dodělávám, dám si pozor, aby to bylo právně pokud možno perfektní.

Jaká tedy ještě chystáte oznámení?

Dojde na trestní oznámení na starostu Koláře a všechny ty členy zastupitelstva, kteří v nočním zasedání pro návrh na odstranění pomníku hlasovali. Vidím tam naplnění mnoha paragrafů, jednoho horšího než druhý.

Radní učinili rozhodnutí v noci, kdy vláda v rámci nouzového stavu zakázala jakékoli schůzování, jednání zastupitelstev, pokud vysloveně nejsou nezbytná pro realizaci nouzového stavu. Nesmí se za daných podmínek konat; dodala k tomu vykládací ustanovení, že pokud bude zasedání svoláno ještě z doby před vypuknutím nouzového stavu, musí být zrušeno. Zasedání se nemělo konat. Co z toho vyplývá? Že tohle vše bylo stanoveno na ochranu veřejného zdraví, proti šíření koronaviru. Jinými slovy šlo vyloženě o úmyslné jednání, kdy by mohlo jít o řešení nakažlivé nemoci. Tohoto se účastníci nočního jednání mohli dopustit, to je vážná věc. Je to trestný čin se sazbou až 8 let. Neznám situaci, že by v tomto období někdo takto postupoval.

Vladimír Franta Trestní oznámení podává aktivista Tomáš Franěk

Budu pokračovat – radní se dopustili trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, protože porušili všechna možná ustanovení. Článek 21 naší smlouvy o přátelství a spolupráci s RF, kterou podepisovali Václav Havel a Boris Jelcin, vysloveně hovoří o tom, že obě strany se zavazují, že válečné hroby a pomníky budou trvale v péči té druhé strany a musí se zajistit občanům přístupu k nim. Odstraněním pomníku tento princip padl. Článek 21 smlouvy přímo říká: „Každá Smluvní strana bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé Smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim. Budou (ČR a RF, pozn.) rovněž spolupracovat při zjišťování a udržování pohřebišť občanů druhé Smluvní strany, výměně informací o osudu zemřelých a nezvěstných na svém území...“ Vidíme, že tento smluvní princip splněn nebyl. Nahrává tomu navíc nikoli nedbalost, ale úmysl ministerstva zahraničí i obrany.

Ministerstvo obrany je pověřeno péčí o tuto problematiku. Už mi to pomalu připomíná Hlavu 22, ministerstvo obrany proneslo, že pomník maršála Koněva není válečným hrobem, proto se ho to netýká. Ano, zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech je dostatečně explicitní, stejně tak ale článek 21 smlouvy, kterou máme s Ruskou federací, kde se hovoří také o památnících. Takže české ministerstvo obrany si umylo ruce tím, že nepovažuje památník Koněva za válečný hrob, proto se prý k věci nadále nebude vyjadřovat.

Vladimír Franta Trestní oznámení podává aktivista Jiří Černohorský

My si musíme ovšem uvědomit, že pomník maršála Koněva je nejvýznamnější z válečných pomníků, které v České republice máme. Maršál Koněv osvobodil nejen Prahu, ale účastnil se bojů na Dukle atd. Málokdo z ruských bojovníků se tak zasloužil o osvobození naší vlasti. Tohle vše ministerstvo obrany ignoruje.

Kromě toho, že budu stíhat starostu a zastupitele, budu rovněž stíhat ministra zahraničních věci i ministra obrany. Ti se zcela postavili na stranu zastupitelů. Jen připomínám, což je úplně pikantní: Pomník je také stavba, takže nevím, zda proběhlo vůbec nějaké stavební řízení na odstranění stavby. Určitě ne. Tedy na závěr tvrdím, že radní Prahy 6 se nemohli obejít bez souhlasu ministerstva obrany. To by ale mělo mít v patrnosti smlouvu, již máme s Ruskou federací. Tyto skutečnosti činí z památníku maršála Koněva záležitost, která není jen věcí České republiky.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.