Nevídaná drzost! Ze Západu do ČR mířil odpad

Koronavir jako důvod k evropské solidaritě? Ani náhodou. Během pandemie do Česka zamířil nelegální odpad ze Západu. Naštěstí ho zachytili čeští celníci.

Tak tohle je gól. Anebo vlastňák od našich západních sousedů. Tři kamiony, které nelegálně přepravovaly téměř 70 tun odpadů, odhalili olomoučtí celníci. Měli k nám vést odpad z Německa a Rakouska. A nešlo jen o ohryzky nebo PET lahve. Média o této události informovala s odkazem na Celní úřad pro Olomoucký kraj.

Dáreček od sousedů

Celníci prováděli běžné kontroly zaměřené na přeshraniční přepravu odpadů, a to na silnicích v působnosti Celního úřadu pro Olomoucký kraj. V první polovině března si vytipovali ke kontrole tři nákladní vozidla, dvě s polskou a jedno s českou státní poznávací značkou. Ta převážela odpady z Německa a Rakouska do České republiky. Převážně se jednalo o směsný odpad, tedy směs plastu, papíru, komunálního odpadu, či bílý zapáchající prášek v big bag vacích, který byl deklarován jako čistý plast a pryž. Celníci vozidla odstavili.

Rozpor mezi převáženým druhem odpadu a údaji uvedenými v průvodních dokladech šetřilo Ministerstvo životního prostředí ČR a Česká inspekce životního prostředí. Správní orgány podezření z porušení podmínek pro přepravu přeshraničního odpadu potvrdily.

Jak celá událost skončila? Zadržený směsný odpad se vrací na Západ. Zpět do zemí původu, tedy do Německa a do Rakouska.

Asi nejvíc překvapuje ta drzost. Po celé Evropě řádí koronavir. Evropská unie neví, co dělat, národní státy brání zdraví svých občanů. A kšeftaři? Ty zneužívají situace a do nic netušících zemí odklízejí odpadky. Za tučnou provizi, bezpochyby.

Olomoučtí celníci zadrželi tři kamiony. Je na místě položit si otázku, kolik náklaďáků k nám nepozorovaně projelo? Kolik tun západního odpadu skončilo na našich skládkách, anebo někde v přírodě? Když se nemažou s tím, že vozí nelegální odpad do mladších členů EU, tak si ti kšeftaři určitě nebudou lámat hlavu s životním prostředím.

První a druhá kategorie států

Sputnik o nelegálním dovozu odpadu do Česka hovořil s Pavlem Jelínkem, poslancem za SPD, členem sněmovního výboru pro obranu a také výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

„Odpady jsou celosvětovým problémem. Jejich likvidace stojí peníze a stále se bude někdo pokoušet je ušetřit,“ říká k celé situaci poslanec z Olomouckého kraje.

A co to, že během pandemie koronaviru kšeftaři s odpadem chtějí dělat z naší země skládku? Není to nebetyčná drzost?

„Ten odpad měl nějaký cíl. Bohužel i v těžkých dobách se najdou zlatokopové, kteří jsou ochotni za peníze udělat cokoliv,“ míní politik.

Nemohli jsme se nezeptat na zásadní věc. Jak je možné, že se odpad ze Západu vyváží k nám a do dalších zemí, mladších členů EU?

„Dokud bude existovat rozdělování na členy EU první a druhé kategorie, tak to nebude v pořádku. Nepodložené ekonomické rozdíly mezi tzv západem a východem EU založené na nesmyslných tvrzeních o produktivitě práce je jedním z velmi špatných příkladů fungování EU. Na těchto základech se spolupráce stavět nedá. Raději EU opustit a spolupracovat za vzájemně výhodných podmínek na úrovni národních států,“ říká poslanec za SPD Pavel Jelínek.

