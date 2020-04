Jaká kouzla se dějí se sedačkami v metru a proč jsou ze hry vyřazeny zastávky na znamení

Dnes přinášíme rozhovor s člověkem, který řídí tramvaj a zároveň přednáší na vysoké škole. Z určitého důvodu smíme uvést jen jeho iniciály. Povídali jsme si o MHD za koronavirové krize, co za kouzla se dějí se sedačkami, proč jsou vyřazeny ze hry zastávky na znamení. Více v článku.

Za prvé, jaká technika obsluhuje v Praze metro a tramvaje (postaru řečeno – „elektrickou dráhu“)? Z různých dokumentů jsem se dozvěděl, že naše tramvaje i metro jsou původně americkou licencí. Dokonce nejstarší sovětské vagóny metra jsou inspirovány newyorskou podzemkou, stejně tak naše známá tramvaj model T3 navazuje na americký model „elektriky“ označovaný jako PCC…

V.P. (řidič tramvaje a VŠ pedagog): To je dnes různorodé. Životnost kolejových vozidel přesahuje půl století. Nejstarší typy vlaků metra jsou samozřejmě ze SSSR. Nicméně jsou rekonstruované čili už je tam modernější elektrická výzbroj, tuším od Siemensu. Siemens prováděl rekonstrukci s plzeňskou Škodovkou.

Jde-li o vagóny metra, na trase A i na trase B lze vidět vagóny, které jsou ještě původem ze Sovětského svazu. Elektrická výzbroj a interiér jsou však už inovované u nás. Na trase C pak jezdí metro nové. Jeho soupravy byly vyrobeny Škodovkou a Siemensem. Každá trasa má jiné zabezpečovací zařízení, proto na ní jezdí trochu jiné vlaky. Z tohoto důvodu se mezi linkami vlaky nestřídají.

Jak říkám, je to dáno životností vozů. U nás také jezdí tramvaje, které byly vyrobeny v 60. letech minulého století. Pořád jezdí, i když už jsou po rekonstrukci. Doba nestojí, provoz se rozvíjí, některé vozy jsme nahradili novými. Také je potřeba čím dále tím více vozů. Tratě se neustále prodlužují, rostou nároky, některé tramvaje byly dodány do vozového parku v letech 2010-2018. Od konce minulého století (90. léta) se modernizují vozy pocházející ze 60. let.

Údajně už i metro chystá plastové sedačky, které známe dobře z tramvají T3. Některé sólo sedačky mají být otočeny o 90°, takže cestující bude sedět bokem po směru jízdy, vlastně bude orientován kolmo k podélné ose soupravy. Dříve měly v metru tuto orientaci podélné lavice, které známe třeba z metra v USA, ale i jiných měst. Některé tramvaje měly takto orientované sólo sedačky již v 60. letech. Můžete k tomu něco říct? Nebylo dřívější uspořádání sedadel rozumnější vzhledem k fluktuaci lidí v metru?

Teď se v metru mezi dveřmi posadí 6 lidí. Máme dvě a dvě sedačky k sobě zády, a pak také po dvou sólo sedačkách. Každá je orientována proti dvěma. Toto sezení je proti dřívějšímu, kdy lidé seděli na podlouhlé lavici, příznivější. Metro akceleruje, nebo brzdí, páteř to lépe snáší. Když jsme sedávali na podlouhlé lavici či dnes stejným způsobem zase v jiné části vozu metra, která je i nyní takto koncipována (nyní je ale lavice rozdělena na jednotlivé sedáky), tak stejně musím říct, že je nepříjemné koukat lidem do pasu, prakticky do rozkroku. Mně osobně lépe vyhovují sedačky jako v letadle či ve vlaku.

Ony sólo sedačky se teď otočí o 90°, tedy čelem cestujícího k protilehlé stěně vagónu, čistě z praktických důvodů. Lidé budou mít více místa pro nohy. Cestující sami byli zvyklí sedat si na sólo sedačky bokem. Tak se jim teď vyhoví, aby se některým cestujícím sedělo zkrátka ještě lépe. Jinak se celkový počet míst ve vagóně nezmění. Je to určitý kompromis – sedačky se tam musejí vejít, kapacita by měla zůstat stejná i pro stojící. Hlavním benefitem je to, že i při méně způsobném sezení některých cestujících zbyde prostě více prostoru pro nohy. Byl to dobrý nápad, odpozorovat chování cestujících a vyjít jim vstříc.

Máme prázdninový režim. Jezdí méně vozů, jsme méně vytíženi. Jezdí se také méně v noci, není poptávka.

Ze hry je vyřazeno tlačítko, kterým si cestující otevírali dveře. A to kvůli koronaviru. Má se vše odehrávat bezkontaktně. Všechny dveře se otevírají a zavírají najednou. Která metoda je celkově efektivnější – s tlačítkem, či bez?

Za normální situace je to lepší s tlačítky. Koronavirus nám vlastně vyřadil i zastávky na znamení. Ani to nevadí. Jak je slabý provoz a málo lidí, jízda je rychlejší. Zdržení navíc, které vzniká tím, že musím otevírat všechny dveře, se kompenzuje. Nevadí to. Za těchto podmínek a nastavení nemáme zpoždění.

Jak je to dnes s bezpečností pro řidiče? Je bezpečné být řidičem tramvaje?

Necítím se nebezpečně, nikdy se nestalo, že by vznikl nějaký závažnější konflikt. Při problému nám vždy přijede na pomoc městská policie.

Nastupují lidé s rouškami?

Drtivá většina s rouškami. Jinak lidé sami reagují na cestujícího bez roušky. V tomhle situace není nijak dramatická. Jak říkám, cítím se bezpečně a i cestování v tramvaji během koronavirové krize by mělo být zajištěno tak, aby cestující podstupoval přijatelnou míru rizika.

Děkuji za rozhovor.

