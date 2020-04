Matovičova vláda pro všechno dobré a proti všemu zlému. Kde na to však vzít peníze?

Kerný: Program je rozsáhlý a, podle všeobecného názoru, velmi ambiciózní. Problém je v tom, že vláda usilovala o zahrnutí do programu toho, s čím šla do voleb, ale teď po více než měsíci zdravotní krize není jasné, zda na to všechno budou peníze. Nejvýrazněji se prosadila strana předsedy vlády Igora Matoviča se svým protikorupčním programem, programem dokazování původu majetku a kontroly veřejných funkcionářů, návrhem zákona o lobbingu, jednoduchou obnovou důvěry v právní stát, to vše je obecně vítáno. Na zdrojích bude záviset zejména zdravotnictví, jeho dlouho připravovaná reforma není prioritou. Vláda, která má ústavní většinu, program předložila na poslední chvíli a poslanci, nemluvě o opozici, s kterou se nepočítá, neměli dostatek času na jeho prostudování. Celkový dojem z formulací je do značné míry jejich nezávaznost, chybí určení konkrétních termínů. Chybí například výrazný předvolební slib masivní výstavby bytů. Je to až příliš hezké, než aby to bylo všechno po čtyřech letech pravdou. Jak konstatuje analytik Ivan Lehotský v Hlavních zprávách, v prohlášení je mnoho dobrých myšlenek, a kdyby se podařilo začlenit do života jen zlomek z nich, byla by to jedna z nejlepších vlád.

Domnívám se, že zejména nevíme, jak si poradíme s následky propadu naší i evropské ekonomiky. Podle orgánů Evropské unie bude EU potřebovat dalších 500 miliard eur na oživení a nám není jasné, co všechno to pro nás znamená. V mnoha částech zohledňuje program zejména složené cíle čtyř stran, ale vzhledem k okolnostem nedává, jelikož nemůže, ucelený pohled na to, jak se vyrovnáme s tím, co ještě neznáme. A to jsou i epochální změny, které čekají celou Evropskou unii, stejně jako důsledky přesunu geopolitické a geoekonomické váhy do Asie. Pokud jde však o nálady veřejnosti, průzkumy veřejného mínění některých agentur nyní ukázaly, že vládní strana předsedy vlády OĽaNO má v současné chvíli podporu 29,9 %. To je víc skoro o pět procent, než tomu bylo ve volbách. A hlavní opoziční strana Směr-SD se od voleb, které proběhly 29. února, nedostala nad 19 procent.

V předvolební kampani zahraniční politika nebyla tématem, ale v programovém prohlášení je to, samozřejmě, jedna z klíčových kapitol.

Ano, tato koalice bude řešit základní problém, a to aktualizaci bezpečnostní doktríny Slovenské republiky, která v bývalé koalici nebyla možná. Ale jediný závazně definovaný příslib je snaha dosáhnout 2 % z HDP na obranné výdaje. Nezpochybnitelným pilířem bezpečnosti pro SR je NATO. Současným napětím a prudkými neshodami se Spojenými státy Donalda Trumpa a EU se ale prohlášení nezabývá, ostatně, úkolem programového prohlášení není svazovat diplomacii ruce. Proto to text formuluje následovně: aktivně budeme prosazovat vybudování strategických a vzájemně výhodných vztahů mezi Evropskou unií a USA. USA jsou definovány jako klíčový spojenec, vláda bude „aktivně podporovat transformaci a evropskou perspektivu Ukrajiny a neakceptuje narušení její teritoriální integrity“.

To znamená, že základní dokument, Bezpečnostní strategie, v němž se budou zřejmě konkretizovat spojenci a hrozby, se připravuje a vládní prohlášení bude tím základem, od kterého se bude odvíjet postup ministerstva zahraničí, stejně jako ministerstva obrany. Zvláštní zajímavostí, ba i mimořádností, je to, že se v něm, stejně jako v některých dalších kapitolách vládního prohlášení, různým způsobem naléhavě jako nikdy předtím definuje potřeba bojovat proti dezinformacím, proti nestátnímu nebezpečí i výchově obyvatelstva v souvislosti s obranou státu. Čeká nás zřejmě i éra masivní propagandy a kontra propagandy.

