Cena ropné války: Saúdové se zadlužili. Názor

Saúdská Arábie si na trhu půjčila sedm miliard dolarů, vydala euroobligace v dolarech s termínem splacení pět a půl roku, deset a půl a dokonce 40 let. Ekonomové konstatují, že cenová válka zasadila ekonomice království silnou ránu a že Saúdové, kteří se do něj zapletli, jednali nerozvážně.

Dvojí rána

OPEC+ uzavřela dohodu a účastníci trhu si vydechli úlevou. Rusko a Saúdská Arábie se dokázaly dohodnout na snížení těžby. Nesmíme však očekávat prudké zvýšení cen ropy, protože klíčovou úlohu v tom hraje poptávka, která je během pandemie nízká.

Snížení globální těžby o přibližně 10 milionů barelů denně pouze zachránilo trh před dalším kolapsem. Podle prognóz Mezinárodního měnového fondu (MMF) má díky dohodě OPEC+ průměrná cena barelu činit v roce 2020 34,8 dolaru a v roce 2021 36,4 dolaru.

„Nynější ceny ropy vážně brzdí ekonomiku Saúdské Arábie,“ konstatuje Todd Schubert, šéf investičního oddělení Bank of Singapore.

Ekonomika Saúdské Arábie tak narazila na vážné problémy. Rozpočet království byl sestaven na základě cen, jež jsou v dnešní situaci neúnosné: 80 dolarů za barel. Takže se rozpočtovému schodku vyhnout nepodaří. Podle odhadu Moody`s může dosáhnout deseti procent HDP.

Moody`s připomíná, že problémy mají dnes všechny země těžící ropu. „Očekáváme, že nedokážou plně kompenzovat pád příjmů, což způsobí nárůst suverénního dluhu,“ říkají experti. Saúdské Arábii předpověděli zejména dluh ve výši 30 % HDP, ale bude nejspíš ještě větší.

Co se týče Ruska, pak podle odhadu Moody's nepřekročí v roce 2020 schodek federálního rozpočtu (ve kterém je uvedena cena 42,4 dolaru za barel) jedno procento HDP.

Větší dluhy

Ve snaze podpořit propadající rozpočet prodal Rijád 16. dubna dluhopisy za 2,5 miliardy dolarů s termínem splacení 5 a půl let, dlužní závazky za 1,5 miliardy na deset a půl let a také papíry za tři miliardy na 40 let.

„Jiné varianty nemají,“ řekl Richard Segal, starší analytik londýnské Manulife Investment. „Kvůli pádu cen ropy a nadcházejícímu snížení těžby a také kvůli balíku opatření na ekonomickou podporu prudce stoupl rozpočtový schodek a potřeba financování.“

Podle předpovědi analytiků má rozpočtový schodek Saúdské Arábie dosáhnout letos 50 miliard. Za účelem zmírnění situace v prosinci státní energetický gigant Saudi Aramco prodal na trhu akcie za 29 miliard dolarů, což je největší prvotní prodej akcií (IPO) v dějinách. Nyní Saúdové nemají na vybranou, pouze dělat další dluhy.

Rijád tedy následoval příklad blízkovýchodních sousedů, kteří byli také nuceni zvýšit zahraniční dluh kvůli pandemii a pádu cen ropy. Katar a Abú Dhábí prodaly minulý týden dluhopisy za 17 miliard dolarů. Jak řekl Dino Kronfol, investiční ředitel fondu Franklin Templeton na Blízkém Východě a v severní Africe, jsou čtyřicetileté dluhopisy Rijádu nejdelší, jež byly kdy vydané v dolarech dlužníkem z regionu Perského zálivu.

Nebezpečné následky

Ale míra bezpečnosti ekonomiky království je dnes mnohem nižší než v roce 2014, kdy také došlo k pádu cen ropy. Od té doby se mezinárodní rezervy Rijádu snížily o více než 200 miliard dolarů.

Byl zvýšen strop dluhu z 30 % na 50 % HDP pomocí balíku mimořádných opatření v hodnotě 32 miliard dolarů na podporu ekonomiky v době pandemie. Vláda nevyloučila, že letos bude třeba si půjčit maximálně 26,6 miliardy dolarů.

Dnes má Rijád asi 500 miliard dolarů v rezervách, avšak analytici varují, že se rozpočtový schodek bude i nadále zvyšovat. „Podstatné zvýšení dluhu z 20 % na 50 % HDP ohrožuje finanční stabilitu na dlouhou dobu dopředu,“ varoval John Sfakianakis, expert na Perský záliv z Cambridgeské univerzity.

