150 let od narození V. I. Lenina. Co nám k jeho osobě řekli politici a osoby veřejně činné

Čtveřice známých osobností nám odpověděla na anketní otázky, jak hodnotí historickou postavu Vladimira Iljiče Lenina, od jehož narození uplynulo právě 150 let. Lze konstatovat pozitivní či negativní aspekty jeho revoluční činnosti? Bylo by Rusko bez Lenina? Jaká byla úloha SSSR? Za postavou Lenina jsme se ohlédli bez emocí, čistě pragmaticky...

„Teď ničím nejsme, buďme vším…“ (píseň Internacionála, citát)

JUDr. Jiří Vyvadil: Jsem velice rád, že zrovna mě se na tuto otázku ptáte, protože jsem u nás pojímán jako takový „ruský šváb“, který všechno ruské považuje za skvělé. V tomto ohledu musím říct, že zcela nesporně respektuji prezidenta Vladimira Putina. Zcela nesporně jsem ale proti všem krvavým revolucionářům, mezi něž se řadí i Lenin, kteří uplatňují násilí, kteří jsou ve jménu ideje ochotni rozvrátit zemi. Tito lidé pak také často neslavně končí. Pro mě je nepřijatelný jak Robespierre, tak V. I. Lenin. Ano, čas od času se takoví lidé objevují, nicméně doufám, že se v budoucnu již neobjeví.

Lidé jako Lenin měli v minulosti jakousi nosnou myšlenku, u Lenina to byla myšlenka beztřídní společnosti; on ji prosazoval s nevídaným zápalem pro teror a krev. Původní myšlenka se tím defacto obrací ve svůj protiklad. Párkrát jsem o tom přemýšlel, jen jsem si uvědomil absurditu, pak také fakt, že i v samotném Rusku dnes o Leninovi nikdo tak moc nadšeně nemluví. Zato daleko více tam respektují mnohem horšího tyrana, kterým je Josef Stalin.

Proč si myslíte, že to tak je?

Po prvotních revolucionářích, co tlačili krev a ideu, přišla realita všedních dní. Přišli budovatelé… Stalin, nepochybně i za cenu mnoha obětí, vybudoval velkou a silnou zemi. V podstatě díky němu byl poražen nacismus. Kdybych to shrnul – svým způsobem byl Lenin nepochybně velice významnou postavou. Lenin byl zároveň ale také člověkem nesmírně pokryteckým… Byl vlastizrádce, spojil se s Němci a ti jej vyslali do Ruska jako svého agenta, aby s jeho pomocí ukončili válku. Možná, že na straně Lenina byly některé myšlenky dobré. Ale Lenin je prosazoval za cenu neskutečného množství krve a teroru. Je dobré si říct, že já jsem pro varianty, které přece jenom spočívají na koncensu či racionálním způsobu života. Proto říkám – Putin ano, Lenin ne…

Ruská společnost přemýšlí, zda by měl být Vladimir Lenin oddán půdě. Mauzoleum by se zrušilo. Jak byste to viděl vy?

Lenin je nesporně jednou z nejvýznamnějších postav, která v Rusku žila. Lidé mají brát svou historii i s dobrým, i s tím zlým. Lenin nepochybně ovládnul celé století, resp. svým uvažováním. Jeho myšlenka se po jeho smrti transformovala, nějakým způsobem žila… U nás 60. léta 20. století, tedy čas za socialismu, byla velice opodstatněná a kladná. Věci nejsou nikdy černobílé. Kdybych se měl vcítit do ruských problémů, tak bych nechal mauzoleum i Lenina tam, kde je.

Kdybyste měl možnost vůdci proletariátu položit jednu otázku, nač byste se jej zeptal?

Uvědomujete si, že čím kdo zachází, tím také schází? Uvědomujete si, že každá revoluce dříve či později požírá své děti? I ta vaše revoluce, která je založena jen na násilí. Základní chybou té vaší myšlenky byl nejen teror, ale že jste nedomyslel ekonomické souvislosti, protože ti, kteří byli méně ideologičtí, viz dnešní Číňané, udělali velice úspěšný ekonomický model a jsou schopni i od svých nepřátel převzít to nejlepší, aby uspokojili potřeby lidí.

Jak byste zhodnotil vy historickou postavu Vladimira Iljiče Lenina?

Mgr. Stanislav Novotný: Je to především ikona Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR), člověk, který byl katapultován německými penězi a německou vůlí do Petrohradu, aby se spoluúčastnil na revoluci, která byla financována a podněcována ze zahraničí. Myslím, že Leninova role je přeceňována, resp. role coby filozofa-teoretika, protože on byl především politik, který používal a který se snažil (po svém) aplikovat marxistickou teorii v politické praxi.

Lenin po sobě zanechal svazky knih. Takovouto tvorbu málokdo dokáže vysedět, napsat, vytvořit…

Spousta lidí po sobě zanechala svazky knih. Ty svazky zůstávají zaprášené, nikdo se k nim nevrací. K jiným knihám se lidé vraceli stovky let, k jiným se vracet postupně přestali. Myslím, že to je i osud díla Vladimira Iljiče Lenina. Lidé se daleko více vracejí ke spisům Marxe, který v tomto ohledu a v tomto řemesle byl více původní. Lenin byl především politik, který přinesl svou politickou praxí spoustu neštěstí. Byl to jeden ze spolutvůrců rudého teroru, Rusko se z teroru a revoluce samé dlouho vzpamatovávalo. Za tímto vším stál především Lenin a Trockij…

V Rusku řeší, má-li být zrušeno mauzoleum a zda má být tělo Lenina pohřbeno…

Je to vnitřní záležitost Rusů. Nedokážu se vcítit do této situace, abych to mohl zhodnotit. Je vždy složité uctívat takovouto osobnost. Pak už by to připomínalo náboženství. Jde o pokus udělat z člověka ikonu náboženství a ideologie. Přitom jde o normální smrtelníky. Lenin byl člověk, nakonec i on zemřel…

MUDr. Ivan David, CSc.: V.I. Lenin byl mimořádně významný politik, který chtěl na základě vlastní analýzy změnit feudální Rusko s vysokou negramotností, všeobecnou kulturní zaostalostí (s výjimkou úzké vrstvy šlechty, buržoazie a inteligence), s opakovanými hladomory na moderní průmyslovou společnost. Oproti Marxovi pokládal takovou změnu za možnou, v praxi byla právě zaostalost Ruska limitující. V podmínkách pro Rusko nepříznivě se vyvíjející světové války a občanské války a při trvajících neshodách ve vlastním politickém hnutí dosáhl částečného úspěchu. Pragmaticky přijal rozhodnutí „nové ekonomické politiky“ (NEP). Po atentátu a sužován syfilidou (podle oficiální verze zemřel v důsledku aterosklerózy – pozn. red.) zemřel v 54 letech. Bez jeho působení by Rusko bylo s vysokou pravděpodobností rozděleno na kolonie soupeřících velmocí, nebo by se stalo loutkovým státem jako současná Ukrajina.

PhDr. Josef Skála, CSc.: Dnešní debaty o Leninovi mají vážnou vadu na kráse. Ne a ne říct pravdu o podmínkách, v nichž působil. Samoděržaví, ten totalitní asiatský režim, vyhnalo do emigrace i spoustu osvícených mozků s velice umírněným krédem. Když se carismus v únoru 1917 nakonec podařilo svrhnout, Rusko krvácelo i nadále na frontách první světové války, ta stále víc decimovala i civilní populaci. Byl to masakr v cizím zájmu. Rusko jím nemělo co získat. Do války ho však hnali i všichni liberálové a „reformní“ levice. Lenin Rusko ze světové války vyvedl. Říjnová revoluce předešla i jiné pasti, o níž se dneska mlčí. Rusko držely v hrsti nejen zahraniční banky, ale i velkoobchodní, logistické a další struktury. Za situace, kdy válka zemi vyplenila ještě víc, si cizí predátoři brousili zuby, že ji dorazí. Chtěli se o Rusko podělit zhruba tak, jako o Blízký východ, byť trochu jinou formou. Pro zemi s nekonečnými pláněmi a drsným klimatem by to byla ještě větší pohroma.

Takže bez revoluce a Lenina to nešlo?

Říjnová revoluce byla jediným „nouzovým východem“, který byl v tu chvíli k dispozici reálně, a ne jenom v planých snech. VŘSR zemi vrátila suverenitu a změnila ji v supervelmoc, pozdější SSSR. Sovětskému svazu především svět vděčí za porážku nacismu, dále i za to, že po Hirošimě a Nagasaki se už nic podobného neopakovalo. Především suverenita a síla, za niž země vděčila Leninovu průlomu, urychlila i zánik koloniálních říší a řadu dalších změn k lepšímu. Dokázalo by to Rusko, řízené zvenčí dálkovým ovladačem jako za Kerenského, Gorbačova nebo Jelcina?

Nyní procházíme planetární ekonomickou i zdravotní krizí. Když hodnotíte časy minulé, co myslíte, že přijde? Co lze říct po všech těch staletých zkušenostech?

Teď se svět řítí znovu do hluboké krize. Otázka „nouzového východu“ přijde na pořad i tentokrát. Moc a moc bych si přál, aby se tak stalo za civilizovanějších podmínek, a ne nějakého dalšího masakru. To ovšem závisí především na těch, kdo u moci jsou nyní…

