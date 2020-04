Exkluzivně. Primář nemocnice v Bergamu: Děkuji Rusku a Rusům!

Ruský zdravotnický personál se účastnil dezinfekce domovů důchodců, kde byla zaznamenána nejvyšší úmrtnost (18,2 %) v provincii Bergamo. A nyní 32 ruských virologů společně se svými italskými protějšky léčí pacienty infikované koronavirem v nové polní nemocnici postavené na území trhu v Bergamu. Začala tedy druhá fáze práce ruského týmu, který dorazil do Itálie na základě dohody mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a italským premiérem Giuseppem Contem.

Jaká je práce ruských odborníků v Itálii? Jakých výsledků bylo dosaženo? Sputniku Itálie poskytl rozhovor Oliviero Valoti, primář polní nemocnice v Bergamu.

Jak hodnotíte činy ruských virologů? Bylo pro vás snadné integrovat práci s ruským týmem z hlediska hygienických postupů?

Z profesionálního hlediska jsou ruští kolegové určitě odborníky vysoké úrovně. Na začátku jsme samozřejmě museli pochopit, kolik práce mohou udělat a zda jejich pracovní metody odpovídají našim standardům v intenzivní péči. Během velmi krátké doby jsme byli přesvědčeni, že naše metody jsou naprosto identické.

Polní nemocnice v Bergamu je určena pro 142 pacientů, z toho pro 72 na jednotce intenzivní péče. Mohl byste nám říci více o tom, s čím nyní ruští specialisté pracují? Jakou práci jste jim přiřadili?

Až dosud jsme předávali pacienty z intenzivní péče ruským kolegům. Jedná se o pacienty, kteří potřebují vážnou léčbu: jsou buď intubovaní, a proto potřebují umělou plicní ventilaci, nebo jsou ve stadiu odstavení z podpory dýchacích cest a začínají sami dýchat. Kromě toho existují pacienti, kteří potřebují podporu dýchání se zvýšeným obsahem kyslíku. Tito i ostatní pacienti jsou přibližně stejně rozděleni.

Jak se vám pracuje spolu? Existuje mezi lékaři napětí nebo konkurence?

Rozhodně ne, absolutně žádné problémy nemáme. Lékaři dobře komunikují a diskutují o možných léčebných možnostech společně. Řekl bych, že mají skvělé vztahy.

Je možné shrnout první výsledky? Pomohli vám ruští lékaři snížit zatížení jednotek intenzivní péče?

Podařilo se nám zdokonalit naši interakci s lékařským personálem z Ruska, který společně s námi snížil zátěž jednotek intenzivní péče v budově hlavní nemocnice. Podařilo se nám převést na oddělení, jehož práci zajišťují ruští kolegové, mnoho pacientů, kteří byli hospitalizováni v nemocnici papeže Jana XXIII. v Bergamu, a to rozhodně velmi ulehčilo zatížení celé nemocnice.

Použili ruští lékaři nějaké nové metody nebo inovativní vybavení proti koronaviru, které pomohly Bergamu vyrovnat se s mimořádnou událostí?

Nezaznamenal jsem žádné konkrétní inovativní metody. Ale je nesmírně důležité zdůraznit, že s sebou přivezli několik desítek ventilátorů pro léčbu pacientů, celkem 29, a můžeme říci, že už je jich dostatek. Také veškerá další zařízení intenzivní péče této provizorní nemocnice byla přivezena ruskými kolegy.

Naštěstí se šíření viru v Bergamu nadále zpomaluje a poprvé za 40 dní v městském kostele nejsou žádné nové rakve. Co si myslíte, jak dlouho budete potřebovat ještě podporu ruských kolegů?

Osobně si myslím, že by bylo dobré mít podporu až do začátku období, které je v Itálii podmíněně nazýváno „2. etapa“. Musíme pochopit, co se stane, když se postupně začneme vracet do běžného života. Popravdě mi vadí, že lidé začnou znovu chodit ven, protože zatím nevíme, zda se epidemie zhorší, když začnou být znovu v kontaktu. Bylo by dobré mít možnost získávat pomoc od ruských kolegů do té doby, dokud nebudeme přesvědčeni, že nedojde k novému propuknutí nemoci, a tedy ani k novým pacientům, kteří potřebují intenzivní péči. Až bude vše vyřešeno, vrátí se samozřejmě domů.

Nedávno italský ministr zahraničí oznámil, že v následujících týdnech by nové lety z Ruska měly dodávat do Itálie zařízení umělé plicní ventilace. Cítíte stále nedostatek lékařského vybavení? Potřebujete další pomoc z Ruska?

Myslím si, že v Bergamu už ne, protože jednotky intenzivní péče, které byly „nasazeny“ naléhavě k přijetí vážných pacientů, se brzy začnou uzavírat a demontovat. Máme několik nemocnic, které v případě potřeby mohou být vybaveny veškerým zařízením, která přivezli ruští kolegové, některá zařízení budou uložena samostatně. Proto si myslím, že další pomoc nutná není, pokud nám ovšem tento virus nepřinese nová překvapení. Protože se však jedná o nové onemocnění, nikdo to nemůže bohužel vědět.

Také doufám, že již nebudete potřebovat nové vybavení a že krize brzy skončí. Děkujeme za vaši práci!

Děkuji také, díky Rusku a Rusům!

