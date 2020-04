Proč tankujeme drahý benzín, je-li ropy dostatek a poptávka i cena za barel klesly?

Jan Weiss, český spisovatel, v románu Spáč ve zvěrokruhu (1937, str. 9) píše „ovšem, pytel zbytečných okurek se zničí, ale…“ – ropa se asi těžko zakope na poli či vylije do moře, dodáváme…

Co všechno způsobil koronavirus. Zastavil továrny, vrhl lidi do karantény. Ropy je nazbyt, zásobníky praskají ve švech, nevyrábí se a nejezdí… Ekonomika stojí.

Rozdíl mezi čerpacími stanicemi je vidět například na „levných“ Tank Ono a „drahých“ OMV, říká Chamilla. Jaké je však zákulisí? Dne 20. dubna se cena WTI ropy, resp. květnového futures kontraktu, propadla do záporných čísel, což znamenalo nejvyšší propad v rozmezí jednoho dne od roku 1982.

Námi citovaná média spěchají s vysvětlením, že kapacita míst amerických ropných zásobníků nemá daleko k maximálnímu naplnění. BBC se rozepsaly, že situaci nezlepšila ani jednání států OPEC+, jež se dohodly na výrazné redukci těžby. Ačkoli se cena za americkou ropu propadla do záporných čísel (cena futures), nehrozí, že by motoristům u nás na čerpacích stanicích za plnění auta firmy s pohonnými hmotami měly něco paradoxně doplácet, tedy role prodejce – klient se „naruby“ neobrátí…

Ceny za barel „černého zlata“ jsou nyní opět nad dvaceti dolary, nicméně takovouto situaci jsme tu prý podtrženo sečteno ještě neměli.Zato majitelé květnových futures mají důvod k okusování nehtů, byli v situaci, kdy bylo záhodno se futures rychle zbavit, protože by jinak měli problém, kam s ropou, kterou není kam dávat. Tento fenomén následně zakýval světovými trhy a je známkou toho, co všechno může způsobit infekce novým koronavirem, která jako by vůbec primárně nesouvisí s trhem s pohonnými hmotami.

Na druhou stranu, majitelé červnových futures mohou očekávat zvýšenou poptávku po ropě v souvislosti s tím, že se přece jen zdá, že se ve světě dočkáme pozitivnějšího vývoje koronavirové infekce (řada států se postupně dostane do stádia plata), proto červnové futures stoupají. Co se však drží více méně na stejné úrovni, jsou reálné ceny benzínu pro naše motoristy. Rozdíly mezi jednotlivými dny jsou spíše v desítkách haléřů. Lépe řečeno: pokud vysloveně nepoužíváte aplikaci Tankuj a nejezdíte s kanystry nakupovat benzín do Tank Ono, sice něco ušetříte, ale zas takové terno to není.

V následující minianketě se ptáme na situaci s palivy sociologa Petra Hampla, bývalého politika Ladislava Exnera a dále Miroslava Šafáře, který burzu často sleduje a který z pozice civilisty řeší investice. Jak to tedy vidí profík a jak do věci zasvěcený civil.

Otázka: Je-li levná ropa, proč český konzument má na čerpacích stanicích pořád relativně drahý benzín?

Dr. Ladislav Exner: Přestože ropa zlevňuje a benzín taky, na čerpací stanici dárky nečekejte, jde o nepatrné změny. Prodejci benzínu by teď měli spíše nakupovat než prodávat, pokud mají kde benzín uskladnit. Rád bych řekl, že tu vůbec nejde o normální funkci trhu, jde tu o trh, který lehce zešílel, trh, kdy předností je zisk, nikoli to, jak vypadá velkoobchod. Dokud koncový klient platí, obchodníci se jej snaží vyždímat do poslední kapky. Tohle je dlouhodobě neudržitelné…

Dr. Petr Hampl: Především, když si u pumpy kupuji benzín, cena surové ropy tvoří asi 20 % ceny, kterou platím, zbytek je doprava, nějaká marže prodejců, taky musíme kalkulovat rafinaci včetně nákladů na údržbu ve smyslu různých potrubí – to vše stojí peníze. I kdyby ropa výrazně klesla, jako že teď skutečně klesla, na ceně paliv se to projeví nějakými 10 procenty…

Dr. Miroslav Šafář: Pokud jde o ropu: V první řadě si musíme uvědomit, že ropa reflektuje na ekonomickou situaci, resp. na výrobu a spotřebu. Ropy je ve světě nadbytek. Může za to fakt, že přibyla těžba z břidlice. Břidličná ropa zahltila trh, byť je její těžba vlastně drahá… Není divu, že US banky úvěrují těžbu z břidlic více jak bilionem dolarů. Ostatní hráči na to musí reagovat, je možné, že američtí břidličáři („brčkaři“) budou nakonec nejvíce tratit. Rusko i Saúdská Arábie mohou klesnout s cenou i na 30 dolarů za barel. Američané nikoliv. Jde-li o benzín, tak ten představuje zboží, kde záleží i na pohybu různých měn, což potom ovlivní jeho cenu v ČR.

Než se spraví ekonomika, proč není benzín o poznání levnější? Není-li zájem o brambory, často je zemědělci zakopou. Restaurace mohou rozdat zbylé jídlo bezdomovcům večer gratis… S benzínem je to asi jinak. Jak?

Dr. Ladislav Exner: Víte, volný trh je zejména v tomto anomálním stavu iluzí. Ono je poměrně jedno, co kolik stojí, nakonec prodejci stejně oberou finálního spotřebitele.

Dr. Petr Hampl: Všichni velcí producenti ropy budou muset těžbu omezit... Zmenší se tím nabídka na trhu. I když cena jde dolů, pořád tu zůstává onen fakt, že veškerá infrastruktura kolem ropy něco stojí. Český motorista si tudíž nemůže myslet, že by měl mít nějakou dobu benzín zadarmo.

Dr. Miroslav Šafář: Benzín je komodita, která se musí skladovat. Je tam určitá nákladovost, která se nemění, ba může i stoupat. Ropy je moc. Svět sedí v karanténě. Ano, ropa není brambora, aby se dala zakopat, aby shnila… Čas ropy zase přijde, proto cena benzínu nezlevní; majitelé čerpacích stanic vědí, že vždy své zboží prodají, není důvod dávat benzín zdarma… Z obchodu známe situaci, kdy se zboží může načas dokonce stáhnout, aby se dalo v budoucnu prodat za cenu větší. Jde-li o benzín, který už je v nádržích plnících stanic, smiřme se, že výkyvy budou spíše menší, než aby to mohlo být kdovíjak významné…

Říkáte, že za situaci nelze úplně vinit koronavirus? Případně, zodpověděli byste ještě, jak vidíte vývoj ekonomiky, která teď stojí, čehož zlevněná ropa je důkazem?

Dr. Ladislav Exner: Těžko říct. V některých zemích bude výpadek ekonomiky citelný, ale snad poměrně rychle napravitelný. V celkovém soupeření mocných celků, jednotlivých zemí, kapitálových skupin to může mít dopady horší, může dojít k restrukturalizaci světového obchodu a trhu. Celá krize formálně spojená s koronavirem ještě neskončila, brzy tedy na bilanci. Co krachne, se nicméně uvidí. Na každé krizi se vždy najde někdo, kdo na tom skvěle vydělá.

Dr. Petr Hampl: V posledních dnech to vypadá, že mnoho západních vlád, včetně české, dává přednost strategii, jež se snaží minimalizovat ztráty. Všichni se snaží rozvolnit restriktivní opatření právě s ohledem na ekonomiku. Podle nejhoršího scénáře budeme žít pár let s koronavirem. Zatím tuto pandemii nezvládáme, což je určitým zrcadlem toho, jak neobratní jsme byli v éře před novým koronavirem… Stále nám hrozí, a také hrozit bude – přetížené zdravotnictví. Podstatná část lidí bude žít ve strachu, že když dostane třeba infarkt, dostává se do rizikové skupiny, která v případě, že k tomu ještě chytí covid-19, může následně předčasně zemřít. Po dobu dvou let lze očekávat značný útlum západní ekonomiky, což by mohlo odpovídat stavům hlubokých krizí, které jsme vídávali v některých dějinných epochách dříve…

Dr. Miroslav Šafář: Náš svět všeobecně sklouzl do příliš velkého dluhu. Koronavirus byl jen poslední kapkou, která toto vše poslala ke dnu. Kdo viděl krizi v roce 2007, 2008 (jež vrcholila březnem 2009) a následné umělé pumpování peněz do ekonomiky, ví, že hrozí inflace… Na to se nabalují další jevy: vezměte si třeba chyby v letadlech Boeing, které tuto firmu postavily stranou... Boeing nemá klienty poprvé od roku 1962, firma se stále více zadlužuje, dluh není čím parírovat. Produkce stojí. Když kvůli koronaviru a kvůli chybám v managementu či výrobní sekci bude stát řada dalších firem, pak naše situace zatím neslibuje kdovíjak světlé vyhlídky…

Všem respondentům děkujeme za rozhovor.

