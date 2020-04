U českých hranic se bude protestovat. Polští pendleři se obávají, že kvůli karanténě přijdou o práci

Jejich akce proběhnou dnes a v sobotu. Protestovat se bude například poblíž polsko-českého hraničního přechodu Porajów-Hrádek nad Nisou a také poblíž hranice s Německem (přechody Lubieszyn-Linken a Rosówek-Rosow). Informuje se o tom na polské facebookové stránce Přeshraniční pracovníci společně (polsky Pracownicy transgraniczni razem).

Sputnik Polsko se v této souvislosti obrátil na účastníci protestní akce Ewelinu Majcherovou. Podle ní se lidé obávají, že kvůli zavedeným opatřením přijdou o práci a chtějí jejich uvolnění.

„V České republice pracuji devět let, od března jsem nuceně na nemocenské, manžel musel opustit práci, aby se postaral o naši dceru, která je invalidní. Příspěvek na péči budeme dostávat do konce června, ale co potom? Mohou mě propustit kdykoli, účty však nebudou platit. Je velmi smutné, že vládnoucí strana nás pracující v Česku vnímá jako lidi druhé třídy,” vzkazuje Majcherová.

Žena bydlí ve vesnici Dolnik nedaleko hraničního přechodu Boboszów. V Česku pracuje ve společnosti Schulte Automotive Wiring s.r.o. v Jablonném nad Orlicí. Podle ní je nutné zrušit povinnou karanténu po překročení hranice.

„Nedokážu si představit, jak můžete jeden den pracovat, a pak být dva týdny v karanténě. Žádný podnik nebude donekonečna platit svým zaměstnancům, kteří sedí doma. Bez karantény bychom mohli klidně chodit do práce a normálně vydělávat. Tisíce lidí jsou v současné době kvůli karanténě nezaměstnané. Nevíme, co bude, jestli budeme mít na zaplacení účtů, na nákup jídla,“ říká.

„Většina přeshraničních pracovníků zůstává na nemocenské (s 80% platem) nebo dostává kompenzaci za nucené prostoje (60 %). Takže vyděláváme méně. Kromě toho někteří jako já mají děti se zdravotním postižením, které potřebují rehabilitaci. Je to nákladné. Tyto výdaje se uhrazovaly, pokud se v Česku dobře vydělávalo. Nyní je situace horší. Musíte platit účty, platit půjčky a nakupovat. Firmy na místa Poláků najímají Čechy. Možná, že až se vrátíme do práce, budeme propuštěni, protože pro nás už nebudou žádná pracovní místa,” obává se Majcherová.

Pokud bude karanténa zrušena, je možné ji nějak nahradit? Například měření teploty na hranicích

Majcherová: Měření teploty je chyba. Nemyslím si, že můžete měřit teplotu každému, kdo se vrací z práce domů. Na druhé straně si většina nemůže dovolit soukromé testování na koronavirus každých pár dní, což je nákladné. Budou-li testy kompenzovány, můžete je provádět každý týden. To by bylo nejlepší východisko.

Byla byste spokojená, pokud zůstanou hranice zavřené, ale pendleři by je mohli překročit, pokud by dostali zvláštní propustky?

Domnívám se, že je nutné poskytnout nám příležitost vrátit se do práce otevřením hranic.

Průkazy by byly signálem pro příslušné služby, že jdeme do práce a pak se vracíme domů.

Takže od polské vlády pendleři očekávají rychlá a konkrétní řešení. Má podlé vás Česká republika zájem ve vyřešení situace?

Ve většině společností v mém regionu pracují hlavně Poláci. Jsou tam hybnou silou. Myslím, že pro mnoho zaměstnavatelů by byl náš návrat nejlepším řešením. Na jedné straně najdete někoho nového, na straně druhé však proč najímat nového člověka a učit ho od nuly, pokud bývalí zaměstnanci, kteří dobře znají svou práci, jsou lepší.

Opatření polských úřadů

V souvislosti s pandemií covidu-19 schválily polské úřady řadů opatření, aby zabránily šíření nového koronaviru na svém území. Vláda tak rozhodla o omezení pohybu osob (s výjimkou nutných případů), uzavření školek, škol a univerzit, uzavření zábavních zařízení a zařízení veřejného stravování, kadeřnictví, kosmetických salonů a obchodů (s výjimkou potravin).

Byla také zastavena mezinárodní letecká a železniční doprava. Cizincům byl do Polska zakázán vstup. Občané Polska mohou ze země vycestovat, po návratu však musí strávit dva týdny v karanténě.

Polsko zaznamenalo 10 759 případů nakažení covidem-19. Nákaze v zemi podlehlo 463 lidí, zotavilo se 1 944 osob.

