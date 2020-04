Čeští politici se omluvili za Koněva. Alespoň někdo projevil tu slušnost!

Gesto, které muselo přijít. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář si zřejmě myslel, že vyzrál nad rozumně smýšlejícími Čechy, když využil nouzového stavu a demontoval z náměstí Interbrigády pomník hrdinnému sovětskému maršálovi Ivanu Koněnovi. Teď přišla na řadu omluva.

Co stojí v dopise

Ba ne. Neomluvil se ruské straně, která je jednáním starosty pražské městské části zákonitě pobouřena, nikdo z těch, kteří by to měli učinit. Ministr zahraničí Petříček? Do zelí mu leze komunální politik a on nic. TOP 09, k níž Kolář patří? Tak to bychom asi chtěli moc. Sám starosta Kolář? Nemá na to páteř.

V těchto dnech se objevil otevřený dopis s omluvou za rusofobii, pošlapávání našich dějin a památku osvoboditelů adresovaný Velvyslanectví Ruské federace v České republice. Pod ním jsou podepsáni členové poslaneckého klubu SPD Tomia Okamury. Jmenovitě Monika Jarošová, Tereza Hyťhová a Jiří Kohoutek.

Sputnik přináší plné znění textu dokumentu, který je označen jako Nesouhlas s odstraněním sochy maršála SSSR Ivana Stěpanoviče Koněva.

„Vážený pane velvyslanče, Vaše Excelence,

jako občan České republiky se musím vyjádřit k událostem posledních měsíců, kdy došlo k bezdůvodnému vyzdvihování významu vlasovců při účasti v Pražském povstání a barbarskému odstranění sochy maršála SSSR Ivana Stěpanoviče Koněva.

Nelíbí se mi jednání českých politiků Koláře, Hřiba, Novotného a Petříčka. Jejich nepřátelské projevy poškozují historický obraz osvoboditelské Rudé armády, zaměňují výklad toho, kdo byl okupant a kdo osvoboditel za druhé světové války.

Omlouvám se za jejich zrádcovskou politiku plnou nenávisti, se kterou rozhodně nesouhlasím a z celého srdce Vám a Vašemu lidu děkuji za osvobození mé rodné vlasti Československa.“

Pod dopisem se množí podpisy Čechů, kterým není lhostejná pravda a památka osvoboditelů. V brzké době by jej měla ruská ambasáda v Praze obdržet.

Historie je jen jedna

O otevřeném dopisu Sputnik hovořil s Monikou Jarošovou, poslankyní za SPD a místopředsedkyní sněmovního petičního výboru.

„Ano, podepsala jsem otevřený dopis, jelikož nesouhlasím s kroky těch českých rádoby politiků, kteří mají snahu přepisovat historii a bagatelizovat více než 140 tisíc obětí z řad příslušníků Rudé armády, které stálo osvobození naší vlasti. Zároveň si přeji a doufám v její navrácení zpět na své místo,“ říká paní Jarošová.

„Sochu maršála Koněva vnímám jako představitele připomenutí těchto obětí a její odstranění beru jako poplivání jejich odkazu. Pánové si asi málo připomínají, že nebýt jeho a jeho spolubojovníků, tak by tyto své zvrácené názory a skutky konat nemohli, jelikož by se nenarodili. Politik, který má zastupovat zájmy českých občanů, nemůže přepisovat historii, ať se mu líbí, nebo ne. Historie je jen jedna. A já prostě jen nesnáším nespravedlnost a nesnáším lež," dodává poslankyně.

Má být dopis protiváhou rusofobii, která na české politické scéně sílí?

„Dopis má být především signálem, že ne všichni politici v Česku chtějí kráčet ve stopách starosty Koláře, že jsou tu i tací, kteří tuto hanebnost provedenou v době nouzového stavu z celého srdce odsuzují a stydí se za ní,“ míní paní Jarošová.

Proč lze ruskou reakci pochopit

V Rusku se kvůli demontáži sochy hrdinného maršála na Čechy pohlíží div ne jako na zrádce? Může dopis ukázat, že česká společnost ve skutečnosti smýšlí jinak než hrstka zoufalců toho času vládnoucí na určitých radnicích?

„Chápu rozčarování ruské veřejnosti, která je díky počtu obětí, které museli jejich předkové přinášet, právem citlivá. Tak by to musel vnímat každý, jehož předek padl ve válce a jehož oběť by byla zpochybňována. Dopis části poslanců může být tedy vnímán i jako signál vyslaný směrem k této veřejnosti, který by měl pomoci upravit pošramocený obraz naší země, který pánové jako Kolář a Novotný úspěšně ničí. Chtěla bych, aby ruská veřejnost věděla, že to rozhodně není většinový názor naší společnosti. Jen je bohužel i díky našim ‚nestranným' médiím hodně slyšet,“ říká politička.

Nemohli jsme se paní poslankyně nezeptat, jak vnímá politiku České republiky vůči Rusku?

„Politiku nejvyšších představitelů, jako je například pan prezident Zeman, vnímám směrem k Rusku jako vyváženou a snažící se mít s Ruskem korektní přátelské vztahy. To je politika, kterou by měla Česká republika preferovat. Pak však existují i někteří, často bezvýznamní komunální politici, kteří se chtějí za každou cenu útoky na Rusko zviditelnit a ti páchají kroky, které lze vnímat, i díky prezentaci médií, jako na české politické scéně převažující. To však rozhodně neodpovídá pravdě, neboť jak většina politické reprezentace, tak i veřejnosti, rozhodně nemá zájem poškozovat dobré vztahy s Ruskem nebo nějak přepisovat historii druhé světové války,“ říká poslankyně za SPD Monika Jarošová.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.