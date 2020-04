Nařízení vlád v době karantény si často protiřečí. Facebook si z toho utahuje

Covid-19 postupuje. Zjišťujeme, že nejde o „chřipečku“. Nikdo přesně neví, oč jde, protože vlády zemí EU vydávají doslova protichůdná prohlášení a taková opatření i přijímají. Jeden z toho moudrý není. To, co satiricky popsal Richard Grannon na FB v 27 bodech, se jistě dalo částečně pozorovat i v ČR. Grannonův příspěvek se šíří po sítích i u nás.

„Vykážete symptomy, pokavaď chytíte virus… Můžete však vykazovat příznaky, aniž byste virus dostali, může se i stát, že chytíte virus a příznaky mít nebudete, totiž že budete infekční, aniž byste u sebe příznaky zpozorovali, …“ (Richard Grannon ke koronavirové krizi a karanténě)

Poznámka: FB Richarda Grannona má psychologické zaměření. Jeho 27 bodů uživatelé FB šíří v různých jazycích. Asi se v těchto bodech poznávají… My pro vás znění oněch bodů zkrátíme, a předáme v hutné podobě. Grannonovy postřehy reportér Sputniku doplňuje o své vlastní zkušenosti z doby karantény…

Seďte doma, ledaže máte psa a chce se mu čůrat…

Co tedy píše Grannon – všímá si toho, že jsme důsledně nabádání, abychom na jednu stranu seděli doma. Vznikne-li na druhou stranu nutnost, můžeme obydlí opustit, v Česku měl každý právo na procházku či nárok na vyvenčení psa… Tak co je tohle vlastně za karanténu?

Grannon již žertuje, když říká, že ven může jít i každý, kdo se už „cítí lépe“… Grannon pak rovněž ironizuje na konto ochranné roušky: úřady prý nemohou zaručit jejich účinnost, přesto je nutné vycházet v maskách. V ČR, jedete-li na kole či běžíte pro zdraví, roušku nyní nepotřebujete. Znovu, co je tohle za karanténu? Evidentně pokud sportujete, nemusíte být na karanténě doma a nosit roušku. Dává vám to nějaký smysl? Vlastně je to téměř protimluv.

Obchody mají být zavřené, pokud neprodávají předměty první nutnosti. Ať žijí květinářství…

Grannon dále hovoří o tom, že obchody mají být zavřené kromě obchodů, „jež mají být otevřené“. Ty „otevřené“ v Česku jsou květinářství, elektro, potraviny a nyní jsou povoleny už i farmářské trhy. Z praxe můžeme doplnit, že lidé většinou v těchto obchodech nedodržují žádný „social distancing“, nemluvě už o dvoumetrových rozestupech.

Pelotony víkendových cyklistů pak mluví sami za sebe, v ČR tedy k vidění jsou. Nezbývá než opakovat dotaz – co je tohle za karanténu? Ještě více bizarně působí to, že někteří nemáme chodit do práce. Můžeme se však nabídnout jako výpomoc a dojít si na brigádu… Co si myslet o tom, že jsme záhy po vypuknutí pandemie slyšeli, že nemáme zbytečně obtěžovat lékaře. Nyní nás média informují, že jakmile ucítíme příznaky covid-19, máme doktory kontaktovat ihned. Grannon k tomu dodává, pokud se ale ještě udržíme na nohou…

Nosit v krámě ochranné rukavice, či nenosit – toť otázka…

Grannon, autor 27 bodů vtipných poznámek, nenechal bez povšimnutí, že původní zprávy říkaly, že náchylní na infekci covidem jsou nemocní starci a že virus lze dostat pod kontrolu. My dále dodáváme, že dnes se hovoří i o dětských obětech, nemluvě o kočkách, na které se nový druh koronaviru přenesl z lidí. Máslo má na hlavě i Mezinárodní zdravotnická organizace, která pochopila jistou hrozbu, až když už byl covidem zachvácen svět.

Grannon ironizuje nejen o rouškách, ale stejným způsobem o ochranných rukavicích. Jako reportér Sputniku můžu potvrdit, že v některých obchodech byly z kraje karantény povinné ochranné rukavice. Nyní už opět povinné nejsou. Ergo, co je tohle za karanténu? Grannon své pochyby nechává kulminovat.

„Počty úmrtí údajně vyvolaná koronavirem jsou každodenně aktualizovány. Jenže my nevíme, kdo všechno koronavirus má, jelikož se (donedávna, pozn.) testovali jen ti, kteří už leželi téměř na smrtelné posteli. Ve výsledku se může stát, že někteří zemřou taky na covid a započteni nebudou…“ (Grannon)

Grannon poukazuje také na to, že jsme ujišťováni řetězci, abychom neskupovali nic do zásoby, že je všeho dost. Já sám jsem si však v Česku všiml, jistě spolu s vámi ostatními, že zmizelo na čas droždí či polohrubá mouka, ale také tabákové výrobky. Předtím špagety a rýže. Sortiment se ve vlnách zase vrací, nicméně neplatí, že je všeho dost vždycky. Protože vždycky ne.

„Zůstaňme doma prý proto, abychom se neinfikovali. Jenže virus se přestane šířit tehdy, až se všichni infikují…“ (Grannon)

Grannon dále sumuje, že média tvrdí, že z covidu nás dostane pravidelná a vydatná strava. Jenže lidé nakažení si dojít nakoupit nesmí… Je také důležité dýchat čistý vzduch, ale (v některých zemích, pozn.) jsou parky zavřené.

Je také prý nutné nenavštěvovat staré lidi, pokud jim ovšem právě nenesete jídlo nebo těmto lidem předepsanou medikaci.

Grannon se usmívá nad tím, že když vám třeba od Rohlíku přivezou jídlo (Grannon píše prostě jídlo z restaurací s dovážkou domů), můžete si je rovnou dopřát. Co si však sami přinesete z obchodu, máte dle instrukcí podrobit několikahodinové dekontaminaci. Není to bizarní? Grannon dále hovoří, že není jasné, po jak dlouhou dobu se virus udrží na jednotlivých površích. A tak jen hádáme, zda máme jít ven, když tam prší, když tam slunce svítí či je za mrakem a zima je…

„Žádný business nezkrachuje kvůli koronaviru, leda ten, který krachne kvůli koroňáku…“ (Grannon)

Tolik z výběru uživatele FB, který je znám jako Richard Grannon, a který vtipně shrnul slasti a strasti dlení v karanténě za časů koronaviru…

© Sputnik / Vladimír Franta Autor článku Vladimír Franta

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.