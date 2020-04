Vašíček: Tak jako existovala kletba faraónů, může dojít na kletbu sochy maršála Koněva?

Pane bakaláři, říkáte, že si dopisujete s radními Prahy 6 o soše maršála Koněva…

Zdá se, že pravda a láska úplně neprohrála se lží a nenávistí. Praha 6 mi odpověděla na můj dotaz, resp. na můj občanský podnět, který vycházel ze zákona o svobodném získávání informací. Abych to zkrátil, Praha 6 mi poslala fotografii sochy umístěné ve speciálním depozitáři společnosti Artex v Měšicích u Prahy (Praha-východ). Nicméně ve světle mediální kampaně se teď ukazuje, jakými duševními trpaslíky Hřib a Kolář jsou. Možná, že jejich strach z osobního ohrožení, který ventilují v médiích, ochrání sochu před jejím možným poškozením. Pamatujete na hlášku z Macha a Šebestové? Kdo se dotkne pirátské truhly s pokladem, má o malér postaráno. Podobné pohádkové prokletí dnes provází sochu. Mé přání je, aby se nikomu nestalo nic a socha skončila na svém původním místě.

V jakém stavu je socha?

Má být bezpečně uložena. Ale pozor, její místo je na náměstí Interbrigády přece. Na jednu stranu je nedůstojné, že socha skončila v soukromém depozitáři, na druhou stranu se můžeme na chvíli uklidnit, že je zatím, zdá se, „v pořádku“. Stupňuje se šance, že se socha maršála Koněva v nepoškozeném stavu bude moci vrátit na své původní místo.

Pokud jde o poznámky webu Evropský rozhled k pomočení sochy? Oni tvrdí, se socha pomočena nebyla a že fleky na piedestalu jsou od mazadla od jeřábu, který sochu sundával…

Je jedno, najdete-li na podstavci lidskou moč či kolomaz. Ani jedno na sochu osvoboditele nepatří… Osobně jsem pomočení sochy viděl. Asi mi z rozhledu chtějí říkat, co mé oči viděly, a co nikoli…

Říkáte nicméně, že pokud z Ruska znějí hlasy od potomků maršála, že by se sochy ujali a odvezli do Ruska, že se vám tato možnost nezamlouvá… Možná by i maršál nechtěl zbývat tam, kde jej někteří lidé „nepotřebují“, dá-li se to říct metaforou.

Socha má smysl více v československém prostoru. Jednak tu vznikla, jednak odkazuje k maršálově vojenské činnosti, která vedla k osvobození Československa. V roce 1968 byl maršál důchodce… Kdyby byla socha převezena do Ruska, mohl by to mnohý její nenávistník vykládat jako nejen sovětskou, ale doslova ruskou porážku…Tím se vlastně říká, že SSSR ve druhé světové válce nebyl mezi vítěznými spojenci. To by byla lež. Proto musí být maršál vrácen na náměstí. Velice dobře chápu třeba paní Jelenu Koněvovou, ale tuto bitvu je třeba dobojovat u nás v ČR. Je velká škoda, že maršál k tomu nemůže promluvit.

Pochopte paní Koněvovou, viděla, jak má maršál, byť je z bronzu, kolem krku smyčku od jeřábu. Tady mnohý i otrlý jedinec zpozorní, protože tyto fotky jsou sugestivní a byly medializovány. Je to vlastně forma lynče proti tomu, kdo se nemůže bránit, to je ještě k té kolomazi, vazelíně či jeřábovému lubrikantu. V Huckleberry Finnovi lynč obnášel sud s dehtem a peří…

Chápu citový postoj většiny Rusů k soše. Socha je historická paměť československých lidí, kteří viděli Koněva osobně. Hřib i Kolář kopou do člověka, kterého neznají a tím kopají i do našich předků. Jsou to projevy vandalismu a duševní omezenosti.

Vaše řešení?

Jednoduché, pane redaktore. Mé přání: socha by měla být urychleně vrácena na místo. Realisticky vzato: Muzeum 20. století těžko bude. Socha se ztratí. Už teď je ztracená… Je to hanba.

