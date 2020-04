Legendární sovětský „krokodýl“: perspektivy modernizace vrtulníku Mi-24

V těchto dnech se konala v Kaliningradské oblasti rozsáhlá taktická cvičení, v nichž se nacvičovalo prolomení protivýsadkové obrany domnělého nepřítele z moře, útoky na síly obrany a dobytí pobřeží. Za útok ze vzduchu odpovídaly „univerzální“ letouny Au-30 a útočné vrtulníky Mi-24, které ničily pozemní cíle za použití raket a bomb.

Nejmasovější bojový vrtulník armádního letectva Mi-24 začal být používán již v roce 1972, ale je i nadále ve výzbroji. A nejen to: v polovině dubna bylo oznámeno, že Ministerstvo obrany RF zahájilo jeho modernizaci. S ohledem na zkušenosti ze současných vojenských konfliktů posádky „krokodýlů“, jak říkají tomuto vrtulníku vojáci v ruské armádě, dostanou noktovizory. Je však logické předpokládat, že tím modernizace neskončí.

Proč potřebují Američané Mi-24?

„The attack helicopter, due to its size, flight profile, firepower and defensive maneuvering capabilities, constitues a unique threat creating a realistic, dissimilar and credible opposing force“ („Útočný vrtulník díky svým rozměrům, letovým charakteristikám, palební síle a schopnosti obranného manévru představuje jedinečnou hrozbu jakožto reálný, odlišný a věrohodný odpůrce“). Tento popis Mi-24 jsme vzali nikoliv z propagačního letáku ruských obranných podniků, ale ze žádosti velení Marine Air-Ground Task Forces z roku 2018, v níž se hovoří o nutnosti poskytnutí těchto strojů pro cvičení.

Není to zdaleka jediný příklad, kdy „krokodýly“ (které jsou označovány v NATO za Hinds – „laně“) používali Američané k podobným cílům.

Ve světě jsou pochopitelně modernější vrtulníky. Například ruské Ka-52, Mi-28NM, které budou letos vybaveny systémem Střelec, který umožňuje ukazovat vrtulníku cíle ze země pomocí tabletu. Bylo by ale naprosto nesprávné odepisovat Mi-24 – a Američané, kteří se ve vrtulnících dobře vyznají, jistě věděli, co dělají.

Vyznamenal se v Afghánistánu a Sýrii

Pomocí Mi-24 se nedají samozřejmě pořádat střílečky jako na tabletech, „krokodýl“ je však i nadále velmi populární. Stroj vyvinutý na Moskevském vrtulníkovém závodě M. L. Mila se vyráběl v četných variantách, vyznamenal se zejména v Afghánistánu a je ve výzbroji několika desítek armád po celém světě, mj. i zemí, které mohou nenadále „navštívit“ Američané při hledání demokracie a jiných přírodních zdrojů.

V ruském armádním letectvu je nejméně 100 podobných vrtulníků, většinou z posledních let sovětské výroby, tedy z konce 80. a začátku 90. let. Nejmasovějším modelem z oněch let je Mi-24P vybavený mohutnými 30mm dvojhlavňovými kanóny GŠ-30.

Díky své životnosti a taktickým a technickým charakteristikám jsou Mi-24 zcela schopny plnit bojové úkoly frontového letectva, o čemž jsme se přesvědčili na příkladu Sýrie.

Bude nutné doškolení pilotů

Neznamená to však, že nepotřebuje modernizaci. Je kriticky důležitá možnost bojového použití vrtulníků v noční době. Předpokládá se, že až 30 % doby provozu moderních bojových vrtulníků připadá na noční dobu, a poměrně staré varianty Mi-24 s tím mají problémy.

Vybavení pilotů vrtulníků noktovizory tento problém částečně vyřeší. Změny se však mají dotknout také palubních desek a režimů osvětlení části kabiny, aby piloti nemuseli pořád zapínat a vypínat noční režim přístrojů. Výměna starých číselníků za moderní prostředky družicové navigace integrované do navigačního systému vrtulníku se také dá očekávat.

Je kromě toho třeba vzít v úvahu, že na noktovizoru má pilot dvojrozměrné zobrazení terénu, takže bez speciálních znalostí prostě nebude moci určit vzdálenost k objektům. To znamená, že piloty bude třeba doškolit.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Mi-24 v okolí Palmýry

Mi-24 a nové rakety

Zdá se mi, že ještě důležitějším úkolem, který dříve či později vyvstane před ruským vojensko-průmyslovým komplexem, je obnovení komplexu zbraní Mi-24.

Mi-24P může používat protitankové řízené střely (PTŘS) Šturm s raketami Ataka prvních modifikací, avšak na moderních vrtulnících pro každé počasí Ka-52 a Mi-28N jsou mnohem dokonalejší komplexy pro řízení zbraní, které umožňují použití nejdokonalejších modifikací PTŘS – Šturm-V a Šturm-VU s rádiovým řízením a laserovým svazkovým systémem navádění. Rakety těchto komplexů jsou vybaveny tandemovými bojovými hlavicemi, které zajišťují ničení dobře chráněné moderní tankové techniky. Adaptace zaměřovacích a navigačních komplexů vrtulníků Mi-24 starší výroby pro nové raketové komplexy může být uskutečněna díky výměně patřičných opticko-elektronických systémů a několika agregátů.

Nikoliv od nuly

Další okamžik – pro moderní vrtulníky armádního letectva se vyvíjí několik komplexů s dokonalejšími raketami, než ty, které se používají v existujících PTŘS. Například Germes se řízenými střelami o doletu 20 až 100 km. Instalace tohoto komplexu na vrtulníky Mi-24P si vyžaduje speciální dopracování stroje, je ale zcela uskutečnitelná. Pro srovnání: maximální dolet rakety Ataka činí až 8 km v závislosti na modifikaci.

Četná řešení pro nadcházející modernizaci už byly vyzkoušeny na několika modifikacích Mi-24 vyrobených v 90. Letech po roce 2000. Například na Mi-24VP, který se vyráběl v malé sérii v roce 1989, se už používaly osobní noktovizory pro piloty a zaměřovací komplex pro každé počasí s infračerveným kanálem. Vyvíjelo se a vyrábělo také několik exportních modifikací Mi-24, které byly vybaveny různými moderními opticko-elektronickými pozorovacími systémy. V malém množství se dodával ruským ozbrojeným silám také vrtulník Mi-24VM, který měl některé zvláštnosti dokonalejšího Mi-28 a stal se pravděpodobně prototypem pro nadcházející program „velké modernizace“.

Mi-24 je samozřejmě vrtulník předchozí generace. Neměli bychom očekávat, že možnosti Mi-24 vyrobených před 30 lety se mohou vyrovnat těm, které mají moderní vrtulníky. „Krokodýl“ se ale nejen stal jedním z nejpopulárnějších bojových vrtulníků ve světě. Je to velmi spolehlivý, nenáročný a v provozu jednoduchý stroj, který má zároveň dost působivé bojové vlastnosti, které, jak jsme ukázali, se dají ještě zlepšit. A v dost těžké době po koronaviru bude modernizace již existujícího stroje několikrát levnější než výroba nového vrtulníku. Celkem vzato, jak napsal v roce 2018 americký pilot a novinář Elan Head, „if you are going to come face-to-face with a Hind, it’s far better to do it on your own terms than have your first encounter on the battlefield“ („chystáte-li se sejít tváří v tvář s Krokodýlem, bude pro vás mnohem lépe, když to uděláte ve vlastních podmínkách, než kdybyste se s ním setkal poprvé na bojišti“).

