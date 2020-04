Ovčáček z karantény komentuje covid-19 i Koněva. Exkluzivně pro Sputnik

V souvislosti s koronavirem jsem zaznamenal informaci, že stát uvažuje, že některé firmy „zachrání“ tak, že do nich „vstoupí“. Je tu řeč o znárodnění? Co o tom soudíte?

Ovčáček: Znárodnění je silné slovo. Jde o úvahu o pomoci státu při záchraně některých důležitých firem. To není zase nic tak neobvyklého. Nejde připustit, aby krize zcela zdecimovala české podniky.

Jak hodnotíte solidaritu v rámci EU a NATO v době koronavirové? Potřebuje Evropa pro obnovu něco jako nový Marshallův plán? Můžeme se spolehnout na Američany? Na EU?

EU má tu nevýhodu, že je těžkopádným byrokratickým aparátem. Proto z počátku EU reagovala neohrabaně. Na druhou stranu, právě členství v EU usnadňuje koordinaci, vzájemnou pomoc a komunikaci. Krize ukázala, že evropský projekt poškozuje právě byrokracie odtržená od života. Plán ekonomické obnovy EU potřebuje, ale nesmí to být plán zeleného šílenství. Na USA se můžeme spolehnout, vždyť právě z této země pochází lék Remdesivir.

Když jsme u toho, hodně světu teď pomáhají Číňané, ale také Rusové. Je na místě trvající rusofobie, viz odstraňování památníku Koněva? Jak se dívat na tezi o tom, že Rusko infiltrovalo vlády zemí EU a skrze Koněva chce vnucovat svůj pohled na dějiny? Kdo je nepřítel? Rusko či koronavirus? Nebo jak stojí otázka?

Nikdo nepochybuje o tom, že Rusko a Čína prosazují ve světě své zájmy, které nemusí být shodné s těmi českými. Stejně tak české zájmy nemusí být shodné se zájmy jiných zemí. Téma dezinformací a infiltrace, které je jinak legitimní, je ale z velké části v rukou politiků, kteří nemají podporu voličů. Soustavně se snaží očerňovat politiky úspěšné a neváhají sáhnout k dosti primitivnímu obviňování.

Ještě k „válce pomníků“. Porušili Radní Prahy 6 zákon demontáží sochy Koněva? Rusové slaví 75 let vítězství ve Velké vlastenecké válce. Prezident Zeman snad i pojede do Ruské federace. Vrátí se maršál Koněv na své místo? Pokud Rusko projeví zájem o sochu, měla by mu být předána? Podniknete v této věci něco?

Jednoznačně jsme odstranění pomníku maršála Koněva odsoudili. Chováme hlubokou úctu k osvoboditelům naší země. Nicméně, socha se stala v současné době rukojmím arogantního vedení Prahy 6. Pan starosta si to evidentně užívá, což dokreslil sprškami urážek už celé řady lidí. Česká republika má hluboký zájem na důstojném vyřešení situace, to zdůrazňuji.

Radní Prahy 6 a primátor se bojí Rusů, najímají si ochranky. Co o tom soudíte?

Bez komentáře.

Covid-19 prý způsobuje trombózu v těle infikovaných, což právě působí nešťastné letální případy (exity). V Rusku uvažují o nasazení, v raných fázích nemoci, terapie héliem a oxidem dusným. Budete o tom informovat český krizový štáb? Rusko má celkově malou smrtnost, jde-li o covid-19. Jak probíhá reciproční výměna informací různých zemí?

Odborníci v České republice pečlivě sledují trendy v léčbě onemocnění ve světě a pružně reagují. Jsou tedy jistě v kontaktu s kolegy v zahraničí. O další podrobnosti je ale nutno obrátit se na ministerstvo zdravotnictví.

Poslední dotaz. Zarmucující je, že z čs. nádraží mají zmizet lidmi oblíbené znělky před hlášením o odjezdech a příjezdech vlaků. V Brně se v minulosti zdvihla nevole, když to vypadalo, že už neuslyšíme na nádraží citaci písně „Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem“. Vůbec tyto znělky představují fragmenty národních písní, není to škoda? Není to dokonce latentní „útok“ na to, co z nás (parciálně) dělá Čechy? Místo znělek má znít „gong“?

Nejen v tomto případě se ukazuje, že modernizace mnohdy přináší ve skutečnosti šeď a zcela zbytečné opouštění dobrých tradic. Je to rozhodnutí nemoudré. Přece nechceme žít ve světě, ve kterém bude všechno uniformní.

Jak trávíte karanténu?

Mojí kanceláří se stal mobilní telefon, přes který vyřizuji každodenní povinnosti i aktuální události. Ve volnu je více času na knihy a také na pěší procházky, protože MHD nyní nevyužívám. Od Velkého pátku jsem už překonal po Praze 100 jarních kilometrů.

