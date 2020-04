Prodloužení nouzového stavu: pro a proti. Důkladná analýza bez kavárenského kňourání

Projde to ještě vládě? Kabinet Andreje Babiše by chtěl prodloužit nouzový stav do 25. května. Za současné politické i společenské situace se to jeví jako tvrdý oříšek.

Nejprve vezměme zprávu z tisku. Vláda Andreje Babiše požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení doby nouzového stavu v České republice až do 25. května. Znění žádosti vláda schválila na mimořádném jednání v pátek 24. dubna 2020. Hlasovat se o ní bude zítra, to jest v úterý 28. dubna.

Nouzový stav: dilema

K podání žádosti o prodloužení nouzového stavu, který zatím platí do 30. dubna, se vláda rozhodla v důsledku rozhodnutí Městského soudu v Praze z 23. dubna, který zrušil klíčová protiepidemiologická opatření vyhlášená na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Aby mohla vláda udržet kontrolu nad vývojem epidemie i v dalších týdnech, musí postupovat podle krizového zákona, který je ale možné uplatnit jen během trvání nouzového stavu.

„Už jsem podepsal žádost vlády Sněmovně, aby projednala naši žádost o prodloužení nouzového stavu do 25. května, což je den v naplánované sérii rozvolňování,“ potvrdil premiér Andrej Babiš. Předseda vlády zároveň ocenil, jak Česká republika zvládá boj s epidemií. „Čekali jsme dlouho na dopady Velikonoc, a jak všichni víme, dopadlo to velice dobře. Takže já bych chtěl všem našim spoluobčanům poděkovat, že jsou nejen kreativní, ale solidární a evidentně i zodpovědní, a díky tomu můžeme rychle rozvolňovat ta opatření, která jsme ohlásili,“ prohlásil předseda české vlády.

Takže? Vláda chce udržet kontrolu nad situací v České republice. V republice ale dochází k oslabování nouzového stavu. To zní jako paradox. Požadovat prodloužení skoro o měsíc to, co se samo ruší. Skousne česká společnost pokračování současného stavu? A teď nemyslíme ty křiklouny, kteří se probudili a populisticky kritizují vládu. Jde především o ty ostatní, kteří se dočasnému stavu podvolili, protože chápou, že koronavir není sranda a Letná není vakcína.

Nosit roušky nikoho nebaví. Všichni si chceme dát pivo nebo kafíčko na zahrádce a užít si začínajícího léta. Jenže? Vir je stále mezi námi.

Co je důležitější: lidské životy nebo peníze?

Sputnik se na prodloužení nouzového stavu zeptal dvou poslanců, kteří budou zítra rozhodovat, co dál.

„Jednoduchá otázka s velice obtížnou odpovědí! Vycházeje z posledních epidemiologických údajů o zdravotním stavu naší společnosti a některých dalších odborných příspěvků a prognóz, tak bych nejspíše na prodloužení nouzového stavu o další týden kývl. Musím zároveň podotknout, že jsem v tomto smyslu spíše opatrnějším typem člověka než tím, kdo by zbytečně a rád riskoval. A to zejména s tím, co není moje, tedy se životy a zdravím jiných. Náš poslanecký klub bude ale ještě o eventuálním, ale domnívám se, že velice pravděpodobném, prodloužení nouzového stavu jednat a vezme do úvahy všechny klíčové aspekty,“ říká Jiří Valenta, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslanec za KSČM.

Má vůbec cenu nouzový stav prodlužovat, když soud některá klíčová omezení zrušil a vláda uvolňuje svá opatření?

„Rozhodně má! V prizmatu nouzového stavu je především možné efektivně, tedy v této chvíli zejména rychle, nakupovat ochranné pomůcky, či například obligatorně nasazovat mediky do nemocnic a přijímání mnoha dalších, specificky nouzových, možností. Přijatá restriktivní opatření se mohou rozvolňovat i během nouzového stavu. Myslím si, že si ještě zcela oddechnout nemůžeme, obezřetnost je nezbytná a jakékoliv unáhlené rozhodnutí by mohlo způsobit další škody na životech, zdraví, ale koneckonců i v ekonomice. Ve hře je ale stále také ještě kasační stížnost na rozhodnutí Městského soudu v Praze, což znamená, že se rozsudek může jistým způsobem přehodnotit,“ míní známý politik.

A teď klíčová otázka, je Česko z nejhoršího venku?

„Osobně si myslím, že je již na dobré cestě z toho nejhoršího. Ale jak jsem již uvedl, není stále ještě radno nikam přehnaně spěchat. Chování viru v čase ještě prakticky neznáme. To, že se náš ‚ekonomický motor' zpomalí je již jisté, ale ve srovnání s dalšími a zbytečnými ztrátami na lidských životech je to věc skoro až bagatelní. Bohužel v kapitalismu existují lidé a sociální skupiny, které nahlížejí na zmíněné hodnoty v opačném pořadí. Neodůvodněně si myslí, že jich se ta nákaza týkat nemůže, nebo že se tzv. bezrizikově promoří a bude líp, a celou problematiku okolo této nákazy zlehčují. ‚Své' by o tom mohl říci například britský premiér Boris Johnson. Díky takovémuto nesmyslnému zlehčování pandemického stavu nejenže málem sám přišel o život, ale jeho země ještě nabrala osudovou prodlevu, která se dnes ukazuje jako nesmírně společensky i ekonomicky bolestivá. A z velké části tedy zbytečně!“ říká poslanec za KSČM Jiří Valenta.

Druhá vlna až v zimě?

O názor na prodloužení nouzového stavu jsme poprosili rovněž Jana Hrnčíře, poslance za SPD a místopředsedu sněmovního rozpočtového výboru.

„My jsme hlasovali pro prodloužení nouzového stavu do konce dubna a domníváme se, že se nic neudálo tak, abychom museli hlasovat pro prodloužení o další měsíc. I situace s nakaženými je relativně příznivá. Počty se významně nezvyšují a odborníci říkají, že prostor pro uvolnění opatření tady je. Situaci pomáhá i počasí a UV záření ze slunce. Nezbytná opatření k ochraně zdraví obyvatel může vláda dělat i bez výjimečného stavu. Obávám se návratu ve větší intenzitě v zimě v období chřipek, podobně tomu bylo i u takzvané španělské chřipky,“ říká známý politik.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.