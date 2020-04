Americká revoluce proti rusko-arabské síle je potlačena a „klečí na kolenou“. Názor

Navíc vzhledem k vlastnostem publika jednoduše prohlásit, že ruská ekonomika trpí nízkými cenami ropy, je špatné a nedostatečné, protože bohaté čtenáře na obou stranách Atlantiku geopolitické aspekty znepokojují a upoutávají jejich pozornost pouze tehdy, když netrpí jejich vlastní peněženka.

Výsledkem je, že i milovníci „humanitárního džingoismu“ z redakce předního londýnského média musí připustit, že zatím jde všechno špatně, ale Amerika celkově a zejména americký břidličný sektor se jednoho dne pomstí Rusku a Saúdské Arábii. Zatím vypadá situace podle zpráv Financial Times přibližně takto: břidličný sektor amerického ropného průmyslu zažívá obrovské utrpení a prožívá hluboké ponížení, ale sní o budoucí velikosti.

„Břidličný sektor ropného průmyslu, jehož růst umožnil Trumpovi pochlubit se snížením americké závislosti na ropě Středního východu a uvolnil mu ruce k uvalení sankcí na vývozce energie z Íránu a Ruska, je nyní na kolenou,“ zdůrazňují analytici britských novin. A hned trochu zchlazují horlivost všech, kteří doufají, že státní podpora z Washingtonu radikálně změní situaci, a předpovídají, že „nějaká (státní - pozn. red.) podpora se nyní zdá nevyhnutelnou, ale ať už bude jakákoliv (její – pozn. red.) forma, pokles amerického ropného sektoru bude pravděpodobně stejně ohromující jako jeho růst v posledních letech“.

Hodnocení novinářů by bylo možné přičíst sklonu zástupců médií k nadsázce a eskalaci paniky, ale zástupci mezinárodních společností produkujících ropu a obchodujících s ropou používají neméně emocionální výrazy k popisu perspektiv na trhu s ropou.

Agentura Bloomberg uvádí:

„Pondělí (den, kdy cena ropy na amerických burzách klesla na zápornou hodnotu – pozn. red.) skutečně soustředil pozornost lidí na skutečnost, že produkce by se měla zpomalit,“ řekl Ben Lacock, místopředseda oddělení obchodování s ropou v Trafigura Group, a dodal, že to byl „úder do tváře trhu, který byl nutný k tomu, abychom pochopili, že je to vše vážné“.

Stručně řečeno, vznikne celkem komplexní britsko-americký obraz: břidlicový průmysl klečí na kolenou a je bit do obličeje. Jak najít optimismus v této situaci? Pro optimismus existují speciální odborníci z hlavního analytického centra USA Council on Foreign Relations. The Financial Times cituje stanovisko odborníka Council on Foreign Relations na ropný trh:

„Pokud se Rusko a Saúdská Arábie domnívají, že mohou zavřít (americkou – pozn. red.) břidlici, mýlí se,“ říká Amy Myers Jaffe. „Jediné, co mohou udělat, je změnit majitele (břidlicových společností – pozn. red.).“

Je to velmi populární pozice, která vede k tomu, že na bankrotu břidlicových společností nezáleží, prostě se změní majitelé a noví vlastníci, kteří již nebudou zatíženi starými dluhy, budou s radostí pokračovat v zaplavování trhu levnou ropou s cílem podpory amerických geopolitických zájmů. Problém této teorie spočívá v tom, že novými vlastníky budou právě ti věřitelé (počínaje bankami nebo investičními společnostmi a konče penzijními fondy), díky nimž ve skutečnosti došlo k „břidlicové revoluci“. Právě peníze těchto věřitelů byly spáleny v břidlicovém krbu těžby, která byla z finančního hlediska naprosto neefektivní, a to i při vyšších cenách ropy. Nyní tito věřitelé získají nerentabilní naleziště a vyhlídky, že pokud budou pokračovat v práci, ztratí ještě více svých peněz, to znamená, že k již zaznamenaným ztrátám přidají další ztráty za každý vytěžený barel.

Můžeme se pokusit najít další tranši méně inteligentních investorů na kapitálových trzích, kteří budou úvěrovat pokračující práci břidlicových společností, ale bude to dost těžké: všichni nepříliš inteligentní investoři, kteří věřili v perspektivy břidlice, do ní již investovali - a právě ti se stanou majiteli zůstatků aktiv těchto ropných společností v procesu hromadného bankrotu. Pokud se majiteli zbytků, přesněji řečeno zbytků „břidlicových říší“ stanou velké ropné společnosti – není podstatné, jestli americké nebo mezinárodní - je nepravděpodobné, že budou zvyšovat břidlicovou těžbu, kvůli níž se snížily ceny jejich vlastních akcií a snížily se dividendy jejich majitelů.

Podle americké informační agentury ministerstva energetiky (EIA) se USA již koncem roku 2020 vrátí do stavu čistého dovozce ropy.

Novináři FT však označují růst cen ropy na 80 USD za barel a vzkříšení amerického břidličného sektoru za optimistický scénář. Je třeba uznat, že je to skutečně možný scénář, pouze by se neměl zjevně interpretovat jako jakási porážka Rijádu nebo Moskvy, protože 80 dolarů za barel je docela zajímavá a příznivá cena jak pro Rusko, tak i pro Saúdskou Arábii, stejně jako pro další země OPEC. Strany dohody OPEC+ nikdy neměly za úkol „zničit“ tento segment amerického ropného průmyslu. Úkolem bylo odnaučit (nebo odstranit z trhu) americké společnosti, které se věnovaly dumpingu za peníze jiných lidí a poškozovaly všechny ostatní těžaře, dokonce i včetně velkých amerických společností, které nehrály břidlicové hry. V jistém smyslu se „odnaučení“ nepodařilo, ale s variantou „odstranit“, přičemž v nejpřímějším fyzickém smyslu, probíhá zatím vše dobře. Jak uvádějí texaské noviny Houston Chronicle, „veliké odpojování ropných vrtů v Texasu začalo“.

Praxe však již ukazuje, že pokud současná krize nebude stačit, může trh opakovat svůj korunní úder do tváře břidlicových společností. Je již zřejmé, že jejich bezpečnostní rezervy vůbec neodpovídají prohlášením učiněným ještě před měsícem.

Americká břidlice bude pravděpodobně muset přestat s revolucemi a vrátit se na trh tehdy, až budou na ni stanoveny úplně jiné, pro všechny ostatní těžaře příjemnější ceny ropy.

