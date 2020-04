75 let od nacistického řádění ve Vícově. Katy byli nacisté, nikoli „opilí“ partyzáni

Nebyly to jen Lidice, Ležáky, Zákřov či Javoříčko, kde se Němci mstili na našem civilním obyvatelstvu; svou nenávist si nacisté vybili také na obyvatelích vísky Vícov. Dnešní pohled říká, že kdyby byli partyzáni uvážlivější, masakr by se Vícovu vyhnul. Nicméně to byli nacisté, kteří pozabíjeli deset Vícovských… Nepřepisujme dějiny.

Pvnovinky.cz píší, že v okolí Vícova dne 28. dubna operoval partyzánský oddíl Jermak, jemuž velel ruský velitel Volkov Podobně věc pojímá i Prostějovský deník. Událost se nyní interpretuje tak, že partyzáni, posilniv se alkoholem, se rozhodli na nacisty zaútočit v obci Vícov: „Partyzáni zastřelili desítku německých vojáků a zapálili 2 auta.“ Bohužel to pak dopadlo tak, že se nacisté pomstili na obyvatelích Vícova.

Pvnovinky dále věc popisují takto: „Odveta Němců následovala okamžitě, pomstili se ale na nevinných obyvatelích Vícova, kteří nenesli na masakru žádnou vinu.“ Máme to tedy chápat tak, že Vícovští nemohli za to, že partyzáni bojovali proti nacistům… Není to poněkud absurdní podání?

Zde je vidět veškerá tragédie nejen obyvatel Vícova, ale dnešního přístupu k historii, když současná média věc navlékla tak, že se partyzáni „opili“, zmasakrovali nacisty, že se nacisté pak za masakr spáchaný na nacistech pomstili tím způsobem, že popravili deset obyvatel Vícova… Máme to chápat tak, že boj proti nacismu je vnitřní záležitostí Rusů?

Například akce výsadkářů s cílem spáchat atentát na říšského protektora Heydricha by mohla být pojímána obdobně, a sice, že byl spáchán „zvěrský“ čin proti Heydrichovi a že nacisté se prostě jen „pomstili“ na Lidicích a Ležácích. To by ale jistě neprošlo, že ne? Právě proto by se mělo mít na paměti, že primární příčinou je nacismus a nacistická ideologie, zaměřená na likvidaci celých národů a ras.

Partyzáni z útvaru Jermak mohli být opilí (dá se to dnes dokázat?), je pak ale docela udivující, že i v podroušeném stavu byli schopni, jak píšou Pvnovinky, zastřelit desítku německých vojáků a zapálit minimálně dvě auta. Autor tohoto článku jednou pozoroval opilého člověka, který sotva strčil klíče od bytu do zámku vstupních dveří. Lze si představit opilé partyzány, kteří by byli schopni mířit a efektivně likvidovat bránící se střízlivé nacisty? Dnes se těžko dovíme s určitostí, zda se partyzáni opili, 10 popravených Vícovských je ale fakt. A příčinou tomu není alkohol ani partyzáni, ale nacismus…Katy byli nacisté.

Nacisté ve Vícově mučili a následně zavraždili Karla Klváčka, Aloise Klváčka, Antonína Hoňku, Františka Vítka, Josefa Krále, Bedřicha Klimeše, Aloise Dočkala, Bruno Růžičku, Ladislava Blahu a Karla Sychru.

Ve Sputniku jsme psali, že moderní reflexe dějin má tendenci měnit zorný úhel: např. z vlasovců v Zákřově, kteří zmasakrovali 19 tamních obyvatel, moderní média dělají „ruské kozáky“, a to navzdory paměti místních lidí, kteří rusky mluvící nacisty úhrnem nazývali již během války „vlasovci“. (Jistě to byli kozáci, současně ale také vlasovci). Psali jsme o tom, jak loni v Lidicích bylo bráněno českým Nočním vlkům klást květiny k památníku lidických obyvatel zavražděných nacisty.

Autor tohoto článku by uvítal, aby se v příčinně-kauzálním předivu souvislostí viděl onen primární problém, kterým je nacismus, jehož doktrína, explicitní doktrína, je postavena na vyvražďování podlidí… Jistě bychom všichni byli rádi, aby se nepřepisovaly dějiny a neomlouval nacismus, aby se vina za nacistické řádění nepřipisovala údajně „opilým“ partyzánům, případně Rusům vůbec…

