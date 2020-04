Sebevrah Šafr? Sluníčkářský novinář odmítá nosit roušku a vyzývá k rebelii

Pavel Šafr, šéfredaktor liberálního webu Forum24, vyzval své stoupence, aby přestali nosit roušky. Prý je to výraz loajality s vládou. A zdraví? To je Šafrovi jedno.

Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička. Citát seriálového doktora Štrosmajera zná snad každý Čech. Neplatí pouze pro sestru Huňkovou z Nemocnice na kraji města, které tato slova byla původně věnována. Jsou univerzální. A trefně hodnotí výmysl jednoho zneuznaného novináře.

Americký vzor pro sluníčka?

Někteří naši spoluobčané se dívají na statistiku koronaviru v Česku a asi jim otrnulo. Ve středu se v Praze konala takzvaná procházka Milionu chvilek pro demokracii. Šli podpořit lékaře a sestry, kteří bojují proti nákaze? Bláhoví! Samozřejmě, že těch několik stovek přišlo na Letnou, aby protestovalo proti vládě Andreje Babiše a prezidentovi Miloši Zemanovi. Chvilkaři se zase předvedli.

Ale to nic není. Šéfredaktor zpravodajského webu Forum24, který byl dříve usvědčen ze šíření fake news, Pavel Šafr přišel s převratným nápadem, jak se vzbouřit proti nenávistnému režimu Andreje Babiše.

Nebojte se, drazí čtenáři, pan Šafr nezakládá politickou stranu. Nebude ani kandidovat na prezidenta. Jen si sundá roušku.

Sluníčkářský šéfredaktor Fora 24 na svém twitterovém účtu vyzval příznivce, aby přestali nosit roušky, jelikož jde o symbol podvolení se Babišova zlořádu. „Je potřeba zahájit chození bez roušek. Roušky jsou potupným výrazem loajality vůči vládě estébáka a zločince. Svobodný člověk nosí roušku v obchodech, v tramvaji a v nemocnici. Nikdy ji nemá v lese, na návsi a v parku. Vládní nařízení je třeba masově bojkotovat. A už se to děje.“

Je to rebel. Jen to rebelantství pana Šafra neocenili někteří jeho followeři. Komentáře pod výzvou jsou opravdu záživné. „Až se nakazíš a další lidé, kteří poslechli, schováš se za dav? Nejsem příznivec této vlády, ale mám pocit, že tu nejde o roušku, ale fakt, že počet nakažených drží nějakým zázrakem na uzdě. Jestli ti to přijde špatně, jsi ještě větší (vulgární výraz), než se o tobě říká,“ jadrně napsal třeba uživatel Jiří Neil Donek.

Fakt je to zjevné. Pan novinář si zřejmě neuvědomuje, že svou výzvou ohrožuje zdraví svých sympatizantů. A až budou ležet na jednotce intenzivní péče, určitě za to podle pana Šafra bude moct Babiš.

Chování pana Šafra připomíná protest Američanů proti karanténě. Ty se začaly šířit v některých amerických státech. Lidem v USA se nelíbí tvrdá opatření zavedená tamními guvernéry. A tak se schází, protestují a asi si i vzájemně vyměňují nákazu. Vadí jim to? Dokud nezačnou umírat, tak asi ne. Alespoň plakát s nápisem Můj vir, má volba jednoho demonstranta vypovídá o tom, že někteří Američané si vážnost situace neuvědomují. Ačkoli země má nejvíce nakažených na světě a počet jejich obětí covid-19 přesahuje počet amerických obětí vietnamské války.

Konec pravdoláskařů v Čechách

O rebelii pana Šafra Sputnik hovořil s Janou Volfovou, předsedkyní strany Česká Suverenita a dříve vlivnou poslankyní ČSSD.

„Pokud to udělá, tak prosím, aby zašel mezi nakažené do nemocnice. Pak budeme mít přímý přenos neohroženého redaktora přes plicní ventilátor. Ale určitě nebude utlačený,“ říká známá politička.

Bude mít jeho výzva pozitivní reakci? Na ulice se vyhrnou chvilkaři bez roušek, kteří se navzájem budou infikovat

míní paní Volfová.

Je to ze Šafrovy strany snaha politizovat koronavir?

„Ano, zcela jistě je. A je to nesmírná sviňárna, protože tím hazarduje se životy seniorů, kteří se od svých nezodpovědných, ale neutlačených vnuků mohou nakazit,“ říká politická matadorka.

Nemohli jsme se nezeptat na osobní přístup k roušce a jak sama politička snáší nošení roušky. Je to nutné zlo? Nebo hloupost?

„Já sama mám velké problémy s nošením roušky, ale pokud už někam jdu, tak ji zodpovědně nosím a budu ji nosit, dokud to bude třeba,“ říká předsedkyně České Suverenity Jana Volfová.

