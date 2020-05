„Černé dny“ pro Smartwings. Koronavirus je může pohřbít. Názor

Česká vláda vyjádřila svůj záměr pomoci strategickým podnikům. Poskytuje-li se pomoc české letecké dopravě, co se v současné době děje v Smartwings?

Šéf Smartwings Jiří Šimáně říká, že si jeho společnost pomoc zaslouží, jinak budou muset Češi za dovolenou připlatit. Je opravdu situace v největší české letecké společnosti tak vážná?

„Situace v letecké dopravě je momentálně přímo katastrofální,“ říká letecký expert, podplukovník Ivan Kratochvíl, jehož Sputnik požádal o komentář.

Kratochvíl: A nejde jenom o dovolené. Nevím, jak společnost Boston Consulting Group dospěla k názoru, že polovina všech letadel na světě stojí na zemi. Podle toho, co vidíme v Evropě a konkrétně na Ruzyňském letišti, je situace mnohem horší. Letiště je přeplněné, kapacita stojánek je nedostačující, letadla stojí i na pojížděcích drahách. Z hlediska leteckých společností registrovaných v České republice je na zemi určitě 90 % letadel! Většina letadel „zaparkovaných“ na Ruzyni jsou letadla společnosti Smartwings. Tato česká společnost, vybudovaná „od píky“ na našem nejvýznamnějším letišti, je důkazem umu „českých ručiček“. V dobách, kdy zkrachoval Fischer, kdy „díky úsilí“ Jaroslava Tvrdíka se z prosperujícího národního přepravce ČSA stala dluhová zátěž pro Českou republiku, tvůrci Travel Servisu postupně vybudovali zdravou leteckou společnost, kterou dnes můžeme nazvat chloubou České republiky.

Historie Smartwings (TVS) od roku 2001 má stále kladné hospodářské výsledky (jedna ztráta byla, pozn. red.), vybudoval na naše podmínky obrovskou flotilu, zachránil tradiční značku českého a československého letectví ČSA v okamžiku, kdy z miliardové společnosti, vlastnící desítky letadel, pravidelné linky po celém světě včetně USA, spoustu budov a obslužných společností, „manažer“ Tvrdík udělal trosku o třech letadlech bez jakéhokoliv zázemí a perspektivy. Odstavení sedmi letadel B737Max v loňském roce společnost také zvládla bez toho, aby ji to finančně položilo. Smartwings v roce 2019 konečně dostal ČSA z červených čísel. Tohle vše jsou dostupná data. Stačí se zeptat tiskové mluvčí, nebo některého z ředitelů společnosti. Dá se to. Se mnou také hovořili. Jenže tohle není o senzacích, tohle je o poctivé práci. Zavedením nouzového stavu byla celá flotila Smartwings prakticky ze dne na den posazena na zem. Jak mě informoval jeden z členů vedení společnosti, lidé byli posláni domů na 60 % platu, externistům bylo poděkováno za práci. Z 5000 zaměstnanců je dnes ve společnosti 2500 (podle mluvčí společnosti Vladimíry Dufkové má firma celkově 2 tisíce zaměstnanců. Říká, že společnost se snaží zachránit co nejvíce pracovních míst , pozn. red.). V návaznosti na důsledky nelétání je v letecké dopravě ČR ohroženo dalších 4000 vysoce kvalifikovaných míst. To se týká mnoha společností, včetně státních.

Zda pomůže rozhodnutí vlády otevřít české hranice vyhnout se bankrotu letecké společnosti Smartwings?

Otevření hranic ve vládou deklarované podobě letecké dopravě nepomůže. Letecké dopravě by mohlo alespoň trochu pomoci, kdyby nákupy české vlády v zahraničí přepravovala letadla českých společností a ne zahraničních. Je trpké sledovat, jak na Ruzyňské letiště dosedají čínská a ukrajinská letadla, která vykládají hasiči, a přitom lidé, kteří to umějí a jsou k tomu kvalifikováni, sedí doma nebo stojí ve frontě na úřadu práce. Ano, stav nouze vyžaduje nouzová opatření, ale i tato opatření by měla vycházet ze zdravého rozumu. Takhle vláda vyhazuje peníze nás všech a navíc likviduje odvětví, které jako jedno z mála fungovalo. A fungovalo dobře. Ještě je čas naše letectví, ve smyslu Masarykovského „Vzduch je naše moře“, zachránit. Svět je globalizovaný. Až jednou karanténa skončí, budou lidé zase létat. Obchodníci, manažeři, ale i turisté na dovolenou. Vozit je budou ty společnosti, za kterými budou stát rozumné vlády, které jejich pád nepřipustí. Doufejme, že Smartwings mezi nimi bude.

