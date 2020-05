Absolutní české vedení v otevírání a zavírání hranic. A jeho náklady

Tím spíš, když počet infikovaných covidem-19 v Česku znovu roste? Na tyto otázky odpověděl Sputniku politolog z Prahy Jan Miklas.

Miklas: Já také nemám radost ze zavřených hranic a myšlenka Evropy bez hranic je pro mne zcela vlastní, nicméně tato otázka je zcela na místě. Hranice všech okolních zemí i zemí vzdálených jsou uzavřeny, letecká doprava přerušena, takže opatření, které zrušilo zákaz cestovat za hranice, je reálně prakticky jen ničím užitečná úlitba „právnímu formalismu“ a pokřiku pravicové opozice, která se prostě musí za každou cenu nějak vymezit vůči její neoblíbené vládě a jejím opatřením. Já osobně vládu premiéra Babiše nijak zvlášť nepodporuju, ale v tomto případě je tento „trucpodnik“ proti vládě zcela nesmyslný.

Ale co ti, kteří mají nyní právo vstoupit do České republiky? Petr Hájek se na portálu Protiproud.cz ptá: „Co vypovídá povinnost cizinců mít glejt s ‚potvrzením o bezinfekčnosti‘? Kdo a jak bude kontrolovat jeho pravost? Nemluvě o tom, že nesmí být starší než čtyři dny, přičemž víme, že infekčnost se může projevit až po dvou týdnech (proto čtrnáctidenní karanténa).“ Co si myslíte Vy?

Co se týče vaší otázky, tak cizinci mají většinou také zákaz cestovat mimo hranice svých zemí a do Česka také nyní není jednoduché se dostat, a málokdo bude cestovat do ČR proto, aby zde byl ve čtrnáctidenní karanténě, nebo platil drahé peníze za testy proti koronaviru.

Co se stane dva-tři týdny po otevření hranic? Ztratí Česká republika své výhody v boji proti koronaviru, nebude čelit druhé vlně epidemie kvůli spěšnému rozhodnutí otevřít hranice? Noví infikovaní lidé se již objevují…

Myslím, že máte pravdu. A ještě bych chtěl dodat, že ty „výhody ČR“ v boji proti koronaviru nejsou ani tak zásluhou vlády, či neschopností západních a především jihoevropských zemí Španělska či Itálie (do kterých se pan Babiš nyní tak rád strefuje, aby vyzdvihl svoje „úžasné“ schopnosti, za kterými ale často není nic víc než jen obyčejný politický marketing), ale jsou především zásluhou pozůstatků kvalitního veřejného socialistického zdravotnictví, které ještě nestihla zničit neoliberální privatizace zdravotnictví jako na západě či jihu Evropy nebo v USA, kde se teď v plné nahotě ukazuje totální destruktivnost neoliberálního zdravotnictví.

Veřejné mínění zřejmě také hrálo roli při spěšném otevření hranic. Toto například napsal komentátor HN Petr Honzejk: „Lidé nesmí až na výjimky ven. Není divu, že to vzbuzuje asociace na dobu nesvobody. Není divu, že nervozita svobodomyslných lidí roste. Není divu, že se někteří z nich už organizují na Facebooku k protestům. Zvláště když vystoupí prezident a klidně prohlásí, že hranice by podle něj měly zůstat zavřené celý rok.“ Možná, že vláda opravdu jednala příliš kategoricky v otázce uzavření hranic a nezákonně porušila právo občanů na svobodu pohybu?

Ano, částečně je to tak. Hodně lidí se totiž (a nikoli neoprávněně) obává, že současná opatření jsou jakýmsi „testem“ na vytvoření modelu „autoritativní“ vlády, který má třeba v okolních zemích jako je Polsko nebo Maďarsko podobu nacionalistických „pravicově-autoritativních režimů“, ve kterých sice hodně lidí (především z pravicově nacionalistického názorového spektra) vidí žádoucí model státu, nicméně u spousty dalších lidí představa takového uspořádání a la Orbán či Kaczynski budí děs. Co se ale týká konkrétního opatření na „otevření hranic“ v ČR (záměrně v uvozovkách), tak to byl opravdu nesmyslný krok, vlastně jenom liberálně-pravičácká póza, naprosto neužitečná. Samozřejmě hranice je potřeba otevřít, ale až v okamžiku, kdy je začnou otevírat i ostatní státy, a až po významném poklesu nákazy koronavirem. Ostatně i země západní Evropy, které má liberální opozice za vzor, mají své hranice rovněž uzavřené a zatím se je nikterak nechystají otevírat, nehledě na komplikace při cestování, kdy se bude muset dotyčný prokazovat negativními testy na koronavirus.

Rozhodnutí otevřít hranice přišlo poté, co prezident Zeman navrhoval uzavření hranic na jeden rok. Mluvil o delším uzavření hranic i náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Proč se přesto vláda rozhodla otevřít hranice? Možná se bála, že v době, kdy epidemie skončí, zapomenou Češi na „Evropu bez hranic“ a bude jim život bez schengenského prostoru připadat obvyklejší a bezpečnější?

Vláda České republiky se často potácí mezi naprosto chaotickými a protichůdnými opatřeními a nejvyššímu členovi vlády, premiéru Babišovi, ve výsledku nejde o nic jiného než si na současné situaci nahnat další politické body, což se mu de facto povedlo, protože již tak silnému ANO stále rostou preference. Ale určitě bych si nemyslel, že by se pan Babiš bál toho, že „Češi zapomenou na svět bez hranic“, jak jste zde uvedla. Babiš by naopak takový obrat v myšlení obyvatel velmi uvítal. Rozšířil by se mu totiž prostor pro další politické manipulace a posílení moci. Faktem ale nicméně je, že již nyní spoustě lidí zavřené hranice nevadí a vnímají to dokonce jako „pomstu“ systému, kterou vnímají v podobě pomyslné „pražské kavárny“ a jejich „kosmopolitních“ hodnot. Často jako argument používají to, že stejně nikam necestují, protože na to ani nemají, a dovolenou tráví v Česku. Otázka uzavření hranic tak odkryla i varující sociální skutečnost, a sice že spousta lidí v ČR je na tom tak špatně, že si nemůžou dovolit ani jednou za rok zahraniční dovolenou. Pro ně je otázka otevřených hranic i světa zcela irelevantní.

