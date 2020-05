Proč Češi pomáhají islámským hrdlořezům? Dalšího stoupence teroristů čeká soud

V Česku se množí stoupenci islamistických teroristů. Zatím to u nás není jako ve Francii nebo Německu, ale situace je vážná. Máme se obávat nejhoršího?

Nejdříve skromná zpráva, která prosvištěla tiskem prakticky bez zájmu. Pražské vrchní státní zastupitelství obžalovalo jednoho člověka z toho, že finančně podpořil člena teroristické organizace Islámský stát*. Dozorový státní zástupce Martin Bílý bez dalších podrobností napsal, že obžalovaný zaslal do iráckého Mosulu příspěvek ve výši dvou tisíc amerických dolarů, což dělá zhruba 50 tisíc korun.

Kdo v Česku podporuje teroristy

Za zločin financování terorismu hrozí pachateli tři až dvanáct let vězení, a také propadnutí majetku. Podle některých náznaků se má jednat o Čecha, nikoli naturalizovaného občana blízkovýchodní země.

Perličkou je, že v ten samý den, kdy byl obžalován muž financující islamistické hrdlořezy, státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze podal žalobu na jednu fyzickou osobu, která na internetu schvalovala teroristický útok v Christchurch na Novém Zélandu. Uvedeným jednáním se tato osoba měla dopustit zločinu podpory a propagace terorismu.

Všimli jste si, je to za krátkou dobu již druhý stoupenec islamistů v Česku, kterého čekají vězeňské tepláky? Koncem února bývalý pražský imám dostal desetiletý trest vězení za účast v teroristické skupině a financování terorismu. Jeho bratrovi Omarovi, který bojoval v teroristické organizaci An-Nusra*, soud v nepřítomnosti uložil jedenáctiletý trest, a švagrová Fátima Hudková má jít do vězení na šest let.

Co se to děje? Jak je možné, že Čechy nebo v Česku žijící muslimy láká terorismus? Zatím jde o jednotlivce, kteří své labilní představy aplikují v zahraničí. Ale? To může být jen začátek. Místo toho, aby se takovým lidem věnovala média hlavního proudu, tak slyšíme pohádky o zabijácích s jedem v kufříku.

Islámský terorismus nejde přehlížet. Nemůžeme se chlácholit tím, že Sýrie byla zbavena nejhoršího a Islámský stát* je paralizovaný a hluboce v podzemí. Vidění světa hlásaná teroristy padají na úrodnou půdu dokonce v zemi, jejíž kulinářským národním pokladem je vepřo-knedlo-zelo s pivem.

O novém stoupenci islamistických fanatiků v Česku si Sputnik pohovořil s Lukášem Lhoťanem, známým expertem na islám, publicistou a nakladatelem.

Vlci v rouše beránčím

„Jen to potvrzuje to, před čím varuji již skoro deset let veřejně. Posílání peněz islámským teroristům, či případně odjezdy do zahraničí k islámským teroristickým skupinám, je jen konečným důsledkem veřejnosti neviditelné aktivity určitých osob v české muslimské komunitě. Je nepochybné, že většina muslimů v České republice je dnes stále ještě umírněná a nepodporuje islámský radikalismus, ale jsou zde skupiny a osoby, které propaguji myšlenky a interpretace islámu ve velmi netolerantní podobě. Podrobně to popisuji ve své nedávno vydané knize Islám & islamismus v České republice – 3. rozšířené vydání,“ říká pan Lhoťan.

Podstatné je, že tyto radikální osoby se vůči české veřejnosti snaží tvářit umírněně a multikulturně, dodává.

„Ovšem uvnitř české muslimské komunity šíři radikální interpretace islámu, ať již jde o lidi hlásící se k ideologiím vzešlým z Muslimského bratrstva nebo saudskoarabského salafismu,“ říká expert.

Proč média hlavního proudu o případu příliš neinformují? Stoupenec teroristů je méně zajímavá zpráva než koronavir?

„Ano, dnes ano. Ale také úřady neposkytly skoro žádné podrobnosti. Celkově české úřady k problematice islámského extremismu v ČR veřejnosti moc informaci neposkytují,“ míní pan Lhoťan.

Kolik máme v Česku podporovatelů terorismu? Dá se odhadnout, kolik v naší společnosti je takových stoupenců Islámského státu? Kolik Čechů sympatizuje s teroristy?

„To velice těžko, Česká republika je členem schengenského prostoru, a tak mnozí radikálové a jejich podporovatelé mohou cestovat po celé EU, mnozí již totiž mají občanství zemí Schengenu, takže se mohou shromáždit třeba v ČR a nikdo o tom nemusí ani vědět. Další problém je identifikace toho, kdo je terorista a jeho sympatizant. Pokud například budeme souhlasit s tím, že podporovatelé palestinského terorismu vůči Izraeli podporují terorismus, tak takových lidí je v České republice minimálně několik tisíc. Stejně tak ve vztahu k Čečensku zde, v České republice, nalezneme několik desítek podporovatelů čečenských separatistů a islámských teroristů v Čečně. Oni to ovšem nevidí jako podporu terorismu, ale vnímají to jako podporu národněosvobozeneckého boje. Můj osobní názor je, že těch nejtvrdších podporovatelů teroristů, tedy těch, jež podporují islámský teror proti Evropě z náboženských důvodů, zde bude maximálně několik desítek. Ale je to opravdu jen velmi hrubý odhad,“ říká známý publicista.

A teď je na řadě klíčová otázka: Co vede Čechy k sympatizování s teroristy?

„Víte, já bych nejprve rád ocitoval slova ukrajinského konvertity k islámu a bývalého šéfa Muslimské obce v Praze pana Kušnarenka z jednoho rozhovoru: ‚Až do 11. září v roce 2001 se islám pokojně rozšiřoval, nikomu nevadily šátky. A teď tu musím sedět a vysvětlovat, že nesouhlasíme s násilím, protože lidé ztratili k muslimům důvěru.“ Já musím plně souhlasit s panem Kušnarenkem. Já to jen znám z jiného úhlu pohledu. Osobně jsem zažil život v jádru islám praktikující muslimské komunity v České republice mezi léty 1995 až 2012. Přibližně do roku 2002 přicházeli do mešit a komunit čeští muži se zájmem o islám, kteří byli motivování islámem jako kulturou, náboženstvím, vymezením se vůči Izraeli, Evropě a USA kvůli jejich politice v muslimském světě, či kvůli tomu, že si chtěli vzít muslimku,“ poznamenává známý odborník na islám.

„Čeští muslimové se těchto nováčků bojí více než islamofobů“

Dotyčný podle svých slov nezná jediného českého konvertitu k islámu do roku 2002, který by přišel s tím, že mu imponuje násilí nebo islamistický totalitarismus.

„Potkal jsem tehdy v muslimské komunitě lidi, kteří byli stoupenci různých muslimských skupin. Od nepolitických sufiů přes stoupence Muslimského bratrstva, Hizb-ul-Tahrir či saudskoarabského státního salafismu (hlavně šlo o stoupence al-Káidy). Všichni tito lidé měli ovšem něco společného, měli aspoň nějaké hodnoty a pravidla. Byť byli nepřátelsky orientování vůči nám v Evropě, tak respektovali určité hodnoty a pravidla. Nic takového ovšem nevidím u této dnešní generace islamistů – ať již jde o Islámský stát, stoupence syrského dižhádu apod. Všichni tito lidé jsou fascinování násilím a nerespektuji ani islámské právo (šaria). A přesně takoví jsou ve většině i čeští konvertité k islámu po roce 2002, o nichž vím,“ uvádí.

Podle jeho postřehů se tito lidé vymezují vůči naší společnosti v duchu hluboké nenávisti, imponuje jim násilí a islamistický totalitarismus.

„Mnozí čeští muslimové se těchto konvertitů bojí mnohem více než tzv. českých islamofobů. Asi na to má vliv to, jak se v muslimském světě rozšířilo násilí a barbarství po roce 2001 a logicky to tak dominuje i mediálnímu obrazu muslimského světa v České republice, což pak přitahuje pozornost různých psychopatů, sadistů a lidi opíjejících se násilím. Podle mne tyto konvertity k sympatiím s teroristy tedy vede hlavně fascinace tím, jak se celá naše společnost a civilizace bojí takové hrstky muslimských teroristů a je neschopna jim reálně čelit. Evropa s islámským terorismem bojuje od roku 2001 a zcela evidentně je vidět, že tento boj prohrává. Islámští teroristé a jejich podporovatelé budují své další a další základny v evropských zemích a sílí. A tito konvertité chtějí být součástí toho, co je silné a čeho se lidé bojí. Zároveň jim toto přesvědčení o islámské nadřazenosti a posvěcení násilí bojem za islám ospravedlňuje jejich touhu po násilí a sadismu,“ říká renomovaný expert na islám Lukáš Lhoťan.

* Teroristická skupina zakázaná v Rusku

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.