Z toho sluníčkáře trefí pepka! Babiš bude prezidentem?

Ano, do řádných prezidentských voleb je ještě daleko. Celé tři roky. Sluníčkáři jsou nervózní už teď. Kdo přijde po Zemanovi? Sociologický průzkum agentury STEM ukazuje, že to nebude miláček pražské kavárny generál Petr Pavel, ale její protivník. Premiér Andrej Babiš.

Varování sluníčkářům

Průzkum ukázal zajímavá čísla. Babiše by volilo 15 procent lidí a pro 32 procent přichází jeho kandidatura v úvahu. Pro moderátora Marka Ebena by hlasovalo 14 procent lidí (pro 46 procent přichází v úvahu) a pro senátora Pavla Fischera 13 procent (pro 42 procent přichází v úvahu).

Pavel Fischer, který v předloňské prezidentské volbě skončil na třetím místě, si vede nejlépe z minulých vyzyvatelů Miloše Zemana. Jiřího Drahoše by volilo 11 procent lidí, Marka Hilšera rovněž tolik. Nová hvězda sluníčkářů generál Petr Pavel se může chlubit 12procentní podporou.

Jenže! Tato čísla jsou tak trochu zavádějící. Volby vyhraje ten, kdo najde podporu v táboře voličů Miloše Zemana. A tady, jak ukazuje průzkum, vévodí Andrej Babiš.

„Důležité pro úspěch budoucího kandidáta bude přesvědčit voliče současného prezidenta,“ uvádí průzkum. Ti stojí nejvíce právě za premiérem. Sympatický jim je ale také poslanec Václav Klaus mladší z Trikolóry, následovaný předsedou SPD Tomiem Okamurou.

Není vůbec zřejmé, jestli současný premiér Andrej Babiš má chuť převzít po Miloši Zemanovi prezidentský úřad. Tlak opozice, domácí i unijní z Bruselu, ho může přesvědčit, aby s politikou sekl a opět se věnoval jen podnikání. Tento průzkum jde vnímat jako varování sluníčkářům.

Sluníčkáři stříhají metr a těší se, až Miloš Zeman Hradčany opustí. Už se vidí, že na Hrad zvolí svého kandidáta, nového Havla. A ejhle! Tak hladce to nepůjde. Češi se nemají moc k tomu, aby sluníčkářské kandidáty, staré i nové, výrazně podpořili. Snad ten Váleček z Kamarádů bude nakonec schůdný?

Proč má Babiš tak velkou podporu?

O průzkumu prezidentských kandidátů Sputnik hovořil se známým sociologem a politickým analytikem Janem Klánem.

„Již několikrát jsem uvažoval nad tím, kdo by mohl hrát prim v příštích prezidentských volbách. Ve své podstatě se mi vybavila dvě jména. Andrej Babiš a posléze Josef Středula. Když se podíváme, jakou má Babiš pozici ve společnosti, tak je reálná možnost, že by volby vyhrál. Už jen proto, že jeho voliči a voliči prezidenta jsou téměř jedno a totéž. Zásadní bude, pro koho se rozhodnou voliči SPD nebo Trikolóry. Tyto politické strany ještě totiž nemají jasný voličský elektorát a jejich voliči jsou dosti přelétaví,“ říká expert.

Proč právě Babiš má tak vysoké šance? Může za to koronavirová krize?

„Současná krize za to nemůže. Ta je jen jednou ze součástí problému. Lidé Babiše vnímají jako úspěšného manažera, který dal na odborníky při šíření viru a pomohl tak zastavit jeho rychlé šíření. Tohle veřejnost kvituje velice s povděkem. Takže současná krize jen upevnila pozici Babiše a to podobně jako jeho pozici upevňuje spolek Milion chvilek, který pořád proti němu protestuje. Andrej Babiš má vysoké šance ze dvou důvodů: jednak je předsedou úspěšného politického hnutí, které vládne a má vstřícný vztah k prezidentu Miloši Zemanovi. A také lidé Babiše vnímají jako toho, kdo je opět na jejich straně. Jeho voliči si vychutnávají ten blažený pocit být zase jednou vítěz,“ vysvětluje politický analytik.

Skutečný vítěz StarDance

Proč nebodují žádní sluníčkářští kandidáti? Babiš musí čelit kritice doma i v EU, a to je voda na sluníčkářský mlýn...

„Zde si musíme dát velký pozor, protože různí prapodivní kandidáti od pana Drahoše, až po generála Pavla se budou chtít dostat k moci. Podporovat je bude samozřejmě pravicová politická reprezentace. Vzpomínám si, jak jsem vám dával vyjádření k tomu, že generál Petr Pavel založil svoji neziskovku, která má pomáhat lidem v současné krizi. Padla tam i zmínka o tom, že to vidím jako jeho předpolí pro prezidentskou kampaň a ejhle, v průzkumu STEM se jeho jméno objevuje,“ upozorňuje expert.

„Takhle to bude v různých výzkumech pokračovat i nadále, aby si společnost na jeho jméno zvykala a měl reálné šance na své zvolení. V tuto chvíli můžeme říci, že předvolební průzkumy o tom, koho by lidé volili za prezidenta, se budou snažit o ovlivnění reality a ovlivnit tak uvažování lidí. Možná se v budoucnu objeví ještě jiná jména, která moc neznáme, nebo se objeví v současné krizi. Osobně doufám, že k volbě žádného ‚sluníčkáře' nedojde, protože to by byla cesta do zkázy, protože bychom se stali ještě většími vazaly USA a NATO,“ říká známý sociolog.

Anebo se můžeme vrátit k nepolitickému prezidentovi? Velké šance má i Marek Eben.

„Pojem nepolitický prezident je jen mýtus, byť by každý prezident měl být nadstranický. Prezident vždycky někam inklinuje. Ať k pravici nebo levici, případně do středu. Pokud jde o Marka Ebena, tak to, že by jej lidé volili za prezidenta, je způsobeno jeho popularitou, kterou získal v pořadu StarDance, případně v řadě pohádkách nebo v pořadu O poklad Anežky České. Zároveň působí velice rozvážně, diplomaticky. Otázkou ale zůstává, zda by do kandidatury šel a případně za koho nebo sám za sebe. Mám obavu, aby se z něj nestal další ‚sluníčkář',“ říká Jan Klán.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.