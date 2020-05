Bill Gates a jeho „válka proti hotovosti“ jsou ohrožením naší svobody, varoval ekonom

Vlivné zájmové skupiny, které zahrnují Visu a Mastercard, Mezinárodní měnový fond, miliardáře Billa Gatese a americké ministerstvo financí lobují za to, aby byly zrušeny hotové peníze, a to po celém světě. Chtějí je nahradit pouze digitální měnou.

Norbert Häring je doktor ekonomických věd a spoluzakladatel a náměstek ředitele Světové ekonomické asociace – druhé největší ekonomické asociace na celém světě. Napsal několik knih, je finančním žurnalistou a blogerem.

Jeho dvě nejnovější knihy pojednávají o snaze zrušit hotovost. Jeho nejnovější kniha nese název Schönes neues Geld (Hezké nové peníze), která vyšla v Německu, v roce 2018 vyšla v čínštině.

Häring v roce 2015 inicioval soudní při za právo platit poplatky veřejnoprávní televizi v hotovosti, která od té doby leží u Evropského soudního dvora. Datum začátku jednání je stanoveno na 15. června 2020.

Sputnik: Vysvětlete prosím – pro ty, kdo o projektu nic neví – o čem je kampaň na zrušení hotovosti a kdo jsou na tomto poli hlavními hráči.

Häring: V roce 2005 začala „válka s hotovostí“, jak to mu říkají. Byla to obchodní strategie Visa a Mastercard na vytlačení hotovosti, jelikož pro tyto společnosti je to hlavní konkurent pro jejich karty. Přibližně od roku 2011 tato slova kompletně utichla.

Místo toho vstoupily do koalice s americkou vládou a Billem a Melindou Gatesovými a jejich nadací a Citibank. Vytvořili organizaci s názvem Better Then Cash Alliance, aby mohli eliminovat používání hotovosti. Nyní to ovšem dělají pod krytím finanční pomoci chudým.

Existuje mnoho akademických institucí, institucí vytvářejících standardy a vlád, které byly zapojeny do tohoto boje proti hotovosti, buď s podporou peněz Billa Gatese či jiných členů Better Then Cash Alliance, či s diplomatikou podporou americké vlády. Nebo obojím.

Proč to dělají?

Je očividný zájem finančního sektoru na prodávání jejich vlastních produktů místo hotovosti. Společnosti ve sféře IT chtějí data plynoucí z této digitalizace a americká vláda chce možnost sledovat a trestat, která plyne z používání elektronických peněz. Ostatním spolupracujícím zemím se také líbí aspekt získání větší kontroly své populace.

Psal jste o tom, jak je Indie používána jako velký pokusný králík pro zkoušení odstranění hotovosti. Mohl byste stručně popsat, co se tam dělá a kdo za tím stojí?

V listopadu roku 2016 indický premiér Narendra Modi v televizi prohlásil, že se ruší bankovky nejmenší hodnoty. A to pouze se 4hodinovým předstihem. To znamená, že s těmito bankovkami již nebylo možné platit. Musel jste je přinést do banky. To vedlo k několika dnům chaosu a několika měsíční hotovostní nouzi, a to vše v zemi, kde polovina populace ani nemá bankovní účet a 90 % operací se dělá v hotovosti.

Údajným cílem bylo zasáhnout ty, kdo hromadil peníze (z černých trhů). To kompletně selhalo. Během týdnů vláda přešla na deklarovaný cíl „finanční inkluze“ a modernizaci finančního systému. Do médií umístili příběhy, aby to vypadalo, jako že to byly malé skupiny Indů okolo Modiho, kdo to vymyslely.

Ale, na mém blogu a v mé knize jsem ukázal na velmi blízkou spolupráci při „finanční inkluzi“ mezi Indickou centrální bankou a Gates Foundation, americkou vládou a dalšími americkými institucemi proti hotovosti.

Nadace Billa a Melindy Gatesových (Bill and Melinda Gates Foundation) vypadá jako klíčový hráč v této snaze o svět bez hotovosti. Víme, proč o to mají takový zájem?

Pokud přemýšlíte o Gatesovi jako o člověku Microsoftu, tak existují zájmy Microsoftu a dalších amerických IT společností, které jsou zapojeny do digitalizace všeho, aby mohly dělat další byznys a získat více dat. Finanční data patří mezi nejcennější.

Bill Gates je také prominentní účastník mnoha národních bezpečnostních skupin a shromáždění. On je očividně patriot, který chová velmi blízko u srdce americké zájmy. To je možné chápat jako zájem o větší množství dat a více kontroly ohledně toho, co se děje ve světě.

Je covid-19 a takzvaný „Velký Lockdown“ používán pro další postup ve věci odstranění hotovosti?

Ano, samozřejmě. Je to velmi silně využíváno. Banky používají mailové a internetové kampaně, kde lidem říkají, že hotovostní peníze jsou špinavé a používání karet a mobilních plateb není. Dělají to nehledě na to, že jim chybí důkazy, že virus se může rozšiřovat pomocí peněz. Většina expertů říká, že hotovost není relevantním kanálem přenosu nemoci.

Jaké jsou vaše obavy ohledně světa bez hotovosti? Není skutečně vhodnější mít a používat digitální měnu?

Ano, je to vhodnější. Nikdo nikomu nebrání, aby používal digitální měnu. Já ji taky používám. Jen někteří obchodníci, kteří považují poplatky za převody peněz za příliš vysoké, neakceptují digitální peníze. To je první důvod, proč tito finanční prostředníci chtějí zrušit hotovost. Aby mohli zvednout své ceny, což není v našem zájmu.

Co je ale důležitější: Všechno, za co platíme, je digitálně zaznamenáváno, sledováno a ukládáno různými poskytovateli služeb a vše končí v naší historii operací na bankovním účtu. Když není žádná další možnost používat hotovost, informace na bankovním účtu budou obsahovat bezmála historii celého našeho života. Všichni, kdo k tomu budou mít přístup, a to kdykoli, budou moci vidět, kde jsme byli a co jsme dělali – každý den, každou hodinu, a to desítky let dozadu.

Mnoho lidí si zcela správně myslí, že lidé, kteří budou mít takovou moc, o ně nikdy v životě neprojeví zájem. Ovšem, musejí si uvědomit, že i pro ně to něco znamená – budou žít ve společnosti, kde kterýkoli důležitý jedinec je totálně průhledný pro mocné a díky tomu může být vydírán nebo zcela zničen těmito mocnými kdykoli se jim zachce. To je neslučitelné s demokracií a svobodnou společností.

Vy jste zapojen do soudní pře o to, aby bylo v Německu možné platit veřejnoprávním médiím v hotovosti. Případ bude brzy projednán u evropských soudů. Mohl byste rychle vysvětlit podstatu tohoto případu, a proč jste tento případ vzal k nejvyššímu soudu EU?

Nejsem ten, kdo úplně tento případ vzal před evropský soud. Případ došel k nejvyššímu správnímu soudu v Německu, Bundesverwaltungsgericht. Souhlasili se mnou, že si nejsou jisti, zdali německé právo odpovídá evropskému právu, a proto byl případ předán nejvyššímu soudu EU.

Dělám to proto, že chci bránit právo používat hotovostní platby. Zjistil jsem, že mnoho věcí, které se dělají, aby hotovost byla považována za špatnou a bylo těžké ji používat, jsou v rozporu se statusem evropských bankovek a mincí z právního hlediska.

Když vyhraji, tak to kampaň proti hotovosti bude mít těžší. Vládní úřady – včetně daňových – již nebudou moci odmítat brát hotovost, nebo si za ni účtovat extra poplatek, jak to nyní stále častěji dělají.

Jak je dosud úspěšná kampaň na zrušení hotovosti? Existuje vůči tomu nějaký odpor, a pokud ano, tak odkud?

Je to úspěšný, ale pomalý proces ve většině bohatých zemí s funkčními demokraciemi, protože lidé si dělají daleko více starostí o jejich právo používat hotovost. Díky tomu, že se tomu lidé protiví, mohou dělat pouze nepřímé kroky, jako jsou regulace pro banky, které dělají hotovost méně líbivou a pro ně dražší, což jsou náklady, které ony přehrávají na své klienty. Existuje zpráva do Mezinárodního měnového fondu, který doporučuje tyto nepřímé kroky, aby bylo možné zlomit odpor občanů.

Organizovaný politický odpor zatím není velkým faktorem.

Pravice, kde jsou lidé vůči vládě podezřívaví, tam existuje jistá míra odporu, protože vidí ohrožení pro občanská práva. Levice je v této otázce úplně naivní.

