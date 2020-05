Příznivci sochy Koněva se překonávají. Černohorský vrátil maršála na jeho důstojné místo

Poznámka: Než se reportér Sputniku na náměstí Interbrigády mohl dostat a než Černohorský vrátil symbolicky maršála Koněva na místo, někdo jiný umístil na piedestal záchodovou mísu a do ní ponořil ruskou vlajku…, viz obrázek.

Obrázek ze sociálních sítí – pohaněná ruská vlajka. Je to důkaz toho, že Koněv je záminka k tažení proti Rusku (viz výrok Josefa Skály)

Jiří Černohorský: 9. 5. Je den osvobození. Vždycky byl, pro nás je a vždycky bude. Ta potupa, že tu není Koněv, je velká ostuda. Proto jsme se rozhodli tuto ostudu napravit, aby lidé mohli v tento svátek položit květiny a uctít tento den před pomníkem maršála Ivana Stěpanoviče Koněva.

Sputnik: Vrátí se skutečný maršál na své místo?

Jiří Černohorský: To nedokážu předjímat. Každopádně, proč je tu dnes maršál Koněv? Protože sem patří a protože je 9. května. To je náš svátek osvobození. Proto jsme sem vrátili sochu Ivana Stěpanoviče Koněva, aby lidé mohli uctít tuto památku a položit k jeho soše květiny.

Vašíček překryl ROA památník vlasovců v Řeporyjích maketou Koněvovy cedule z radnice Josef Skála: Mezi námi a ruským lidem je jitřena zášť a nenávist. Víme dobře, proč se tak děje. Chtějí nás změnit, než se zinscenuje nový útok na Východ. Jako by nestačilo, že tu bylo kdysi ono mnichovanství. Nyní nám hrozí, že zradíme sami sebe. Většina nás Čechů si nepřeje, aby vznikaly rozbroje mezi námi a Rusy. Ale jsou tu ti, kteří usilují o opak a využívají k tomu „války památníků“. Nechceme, aby se z nás stalo jakési předmostí nového útoku na Rusko. Velice dobře chápeme to, že v ekonomické krizi, která zachvacuje celý svět, se stejně budeme navzájem potřebovat více, než kdy dříve. Socha Koněva by měla podléhat národní restituci…

Robert Vašíček: Praha nebyla osvobozena vlasovci, jak nám tu tvrdí někteří revanšisté. Byla osvobozena v roce 1941, dále roku 1942 u Stalingradu, roku 1943 u Kursku. Série těchto vítězných bitev vedla k tomu, že se podařilo Hitlera porazit. Vítězství tohoto typu musí být oslaveno sochou. Pokud někdo odstraňuje sochu, zpochybňuje dějiny. Maršál Koněv je pro nás symbolem vítězství nad fašismem. Je symbolem odhodlanosti ruského lidu a sovětské Rudé armády porazit Hitlera a zrůdný nacismus.

Josef Skála, Jiří Černohorský, Robert Vašíček

Závěr, trocha subjektivního zhodnocení (když už jsem to všechno viděl…): Spisovatel Drnek, který by rád, aby se Mariánský sloup už vrátil na Staroměstské náměstí, mi osobně říkal, že tento sloup pomáhala bourat Milada Horáková. Teď se obnovená staronová památka vrací na své původní místo. Je to důkaz toho, že kulturní odkaz předků má v sobě zakódovanou hutnou informaci a vypovídací hodnotu, proto by se takovéto věci, zvláště pokud již desetiletí existovaly, neměly odstraňovat z plezíru jedné generace, která je tak mladá, že si nic nepamatuje. Se sochou se „mělo“ manipulovat po roce 1989 či před podpisem smlouvy o přátelství s RF. Teď to vypadá, že je každý „antikoněvovec“ chytrý jako rádio a jest oním pověstným rádoby dobrým generálem, když už žádná válka není. Osobně bych rád viděl, jak by se chovali radní Prahy, kdyby na nich opravdu záležela bezpečnost a budoucnost Pražanů.

