Ruský vojenský bloger Fighterbomber: O „neadekvátních“ polských pilotech a nejlepším ruském letounu

„Výbuch vzácné ruské pumy IAB-500“, „MiG-31K s hypersonickým Kinžalem byl natočen na video“, „Bitevní nasazení Tu-160 v Sýrii na efektním videu“. Informační příčinou publikací s podobnými atraktivními titulky jsou často právě videa Fighterbombera.

Ale kdo to je, a jak natočil tato vzácná videa a vyfotografoval tyto objekty, je záhadou. Bloger pracuje na všech populárních sítích: YouTube, Instagram, Vkontaktě, Telegram, avšak nic kromě jména Ivan Ivanov (což je nejspíš narychlo vymyšlený pseudonym, který má zdůraznit anonymitu autora) se z otevřených zdrojů zjistit nedá. Zpravodaj Sputniku si promluvil s Fighterbomberem a zjistil, jestli pilotům vytýkají, že natáčejí videa, a dozvěděl se rovněž, dá-li se vůbec za letu nevěnovat řízení stroje.

Jste kolektiv autorů, nebo bývalý vojenský letec, činný letec, anebo, jak stojí na vaši stránce Vkontaktě, „nespolečenský důchodce“? Některé příspěvky svědčí o tom, že máte přímý vztah k vojenskému letectvu, například jste podrobně popsal princip fungování katapultovací sedačky, což se nepodobá přepisu z internetu. Kdo jste ve skutečnosti?

Fighterbomber: Jsem nespolečenský důchodce se špatnou povahou. Anonymita je pro mne dnes prostě komfortnější. Je také dost relativní. S mnohými sledujícími pravidelně kontaktujeme. Za jistý čas své jméno samozřejmě prozradím a odpovím na otázky, co mám společného s letectvem, jestli je to vůbec pravda. Zatím se představuji jako beauty bloger, který moderuje kanál o hodinách, a také fakultativně píše o vojenském letectvu, ale co si o mně myslí ostatní, je jejich věc.

Máte to na svých stránkách občas tak, že se nejdřív objeví velmi atraktivní video, například, jak Il-38 „pozdravuje“ americkou letadlovou loď George Washington a její leteckou jednotku (viz níže) a pak, díky komentářem odběratelů, začíná toto video získávat podrobnosti. Nevadí vám, že lidé nezískají hned dost údajů o času natáčení, o okolnostech? Existuje přece riziko, že velmi staré a neaktuální video může být považováno za novinku?

Děláte chybu, když považujete moji stránku za zpravodajskou. Úplné údaje ohledně události nemají na foto nebo videu nejčastěji ani ti, kdo posílají příspěvky, proč je musím mít já? Foto nebo video je obvykle doprovázeno některým vysvětlením autorů, které na základě vlastních zkušeností komentuji a přibližuji ho čtenářům, a až pak mi píšou osobní zprávy, anebo zanechají komentář účastníci oněch událostí, po čemž se daný příběh stává úplným. V čem je tedy riziko? Nikdy prakticky nepíšu kde, kým a kdy byla natočena tato videa, anebo udělány fotky. Ve většině případů nejde samozřejmě o včerejší události, ale o staré materiály, které pokládám za zajímavé bez ohledu na jejich stáří, nebo které mohou ilustrovat to, o čem chci momentálně napsat. Aktualita je důležitá pro masmédia, ta informují o dnešních událostech nebo otázkách, já ale nejsem novinář, nejsem média, jsem bloger. Horké zprávy a inside není o mně, prostě mluvím o práci vojenských letců tak, jak to považuji za vhodné. I když se může stát, že jistou informaci zveřejním první, anebo okomentuji dnešní událost, avšak není to pro mne hlavní.

Vždy mne zajímala technická stránka otázky. Jak se dají natočit tato videa z kabin vojenských letounů: s pomocí telefonu nebo videokamery na přilbě? Na některých videích máte několik různých úhlů záběru, jak se to dělá? Není snad nebezpečné věnovat se tomu při pilotování letadla?

Za pilotování to není třeba dělat, máme 21. století, může to dělat člen posádky, který nepilotuje letoun. Například palubní inženýr nebo navigátor, anebo dokonce novinář, kterého vzali do kabiny. V letounu s jedním členem posádky natáčejí videokamery na helmě anebo přímo na trupu letadla. To vše je celkem bezpečné.

Často dodáváte: „poslal sledující,“ „video od sledujícího.“ Ale kdo jsou tito lidé, proč vám to posílají? Proč nezaloží vlastní stránku, aby se také proslavili?

Asi nechtějí. Posílají zřejmě vojenští důchodci, ale své jméno mi nesdělují.

Když vám tato videa posílají činní letci, jak se na to dívá jejich velení? Například na tomto videu (viz níže) můžeme pozorovat, jak pilot MiG-31 natočil schůzku s F-16, ukázal mu palec a zamával na něj… Není to porušení jistých vnitřních pravidel? Mimochodem, letoun NATO F-16 předvedl ruskému pilotovi své zbraně, anebo to byl takový pozdrav?

Na tomto videu se F-16 trochu oddálil od MiG-31, za tímto účelem měl udělat náklon. Zbraně ale předvádějí energičtějším náklonem. Jaký to má ale smysl, ukazovat zbraň tomu, kdo je rovněž vyzbrojen? No, ukázal, a co dál? Nemá ji větší.

Zamávat na pozdrav ve vzduchu posádce jiného letadla není porušení pravidel. Velení je tím nadšené, jeho členové jsou také téměř všichni sledující Fighterbombera. Ale mohou také uložit trest letcům, kteří dají video na internet. Je to jedna z příčin, proč mám málo čerstvých příspěvků, jsou hlavně natočené novináři a tiskovými službami.

Psát o profesi vojenského letce je možné a potřebné. Tím spíš, že je to zajímavé. Ano, existuje choulostivý problém zachování státního tajemství. Proto má bloger, který hodlá psát na vojenská témata, vždy na to myslet. Ale není správné zakazovat letcům vůbec natáčet. Podívejte se, kolik výborných záběrů a videí mají západní vojenští letci. A nevím o případech, že by na jejich blogech byla prozrazena nějaká tajemství. Obvykle to dělají média. Ale pilotáž, riskantní úkony, krásné pohledy a práce, to vše je možné a je třeba ukazovat. Měl jsem v blogu rozhovor s jedním z nejznámějších kameramanů v Rusku, který natáčí ve vzduchu, bývalým pilotem stíhačky Arturem Sarkisjanem. Také má za to, že zákazy nejsou účelné, že je třeba vypracovat pravidla a postarat se o bezpečnost tohoto natáčení.

A co sporný výklad toho, co vidíme na obrazovce? Například video o polském F-16, který vytáhl podvozek, když uviděl ruská letadla (viz níže). Mnozí uživatelé to vyložili jako výzvu vůči ruskému letounu, aby přistál na uvedené letiště, kvůli čemuž označila některá média chování Poláka za „neadekvátní úkon“. V komentářích se ale pak objevily názory (a rovněž předpoklady některých expertů), že polský pilot tím chtěl snížit rychlost, protože F-16 má, na rozdíl od ruských Il-38 a Su-27, problémy s letem malou rychlostí. Co má pro nás větší význam, podívaná a faktor „uau“ (také vlastenecký), anebo přesná a jasná expertíza, rozbor té nebo jiné epizody v nebi?

Se sporným výkladem se nic udělat nedá. Když má ten, kdo vykládá, za cíl ukázat událost tak, jak si přeje, stejně to udělá bez ohledu na fakta, jež se pro jeho úmysl nehodí. V komentářích k tomuto videu jsem jasně napsal, že letec F-16 vytáhl podvozek nejspíš proto, aby se mu dobře letělo malou rychlostí, avšak větší část médií vyzdvihla druhý odstavec, v kterém jsem napsal, že tento signál je rovněž požadavkem vykonat přistání. Není to tedy otázka pro mne, ale pro novináře a jejich profesionální etiku.

Na internetu je „letadlové“ tématiky víc než dost, vy jste ale objevil vlastní místo. V čem tkví zvláštnost Fighterbombera, co si myslíte?

Ne, nemám žádné zvláštnosti. Prostě píšu o vojenském letectvu tak, aby mi bylo rozumět. Aby to bylo zajímavé jak pro odborníky, tak pro lidi vůbec vzdálené letectvu. 85% sledujících Fighterbombera jsou lidé nemající s letectvem nic společného. Snažím se také psát s humorem, bez kterého se nedá obejít ani v civilním životě, ani v armádě.

Fighterbomber je vlastenecký projekt? Máte nějaké insides z ministerstva obrany RF?

Fighterbomber je vyprávěč o nejlepších letcích nejlepší země na světě a o nejlepší práci. Jsem samozřejmě vlastenec. Ale žádné insides z ministerstva obrany nemám.

A na konec bleskový průzkum. Který letoun je mocnější: F-35 nebo Su-57? Které ruské vojenské letadlo považujete za nejlepší? Co si myslíte, kdy vykoná první let ruský perspektivní strategický bombardér (PAK DA)?

Nedá se porovnat to, co existuje, s tím, co ještě není. Až bude Su-57 přijat do výzbroje, uvidíme. Jenže Su-57 je třeba porovnávat s F-22 a nikoli s jeho uříznutou kopií F-35, která má snížené charakteristiky kvůli zlevnění konečného výrobku. Nejlepší letoun ruského vojenského letectva je vrtulník Mi-8, protože je to pracovní a nejspolehlivější stroj, bez kterého není dnes myslitelná ani válka, ani všední dni armády. Ale podle mého názoru je dnes „topem“ ruského útočného letectva Su-35, Su-34, Su-25 a Tu-160.

Nevím, kdy poletí PAK DA, možná, že již někde pomalu létá. Hodinky s firemní symbolikou již vyrobili Tupolevci (ruská letecká a zbrojařská společnost Tupolev, pozn.red).

