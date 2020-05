„Zapomínat na Rusy, kteří nás osvobodili od fašismu, je ostudné.“ Čeští aktivisté poslali dopis na ruské velvyslanectví

„Udělali jsme to proto, že se stydíme za nepřátelské kroky pražských úřadů na adresu Ruska. Chceme, aby Rusové věděli, že v České republice jsou ti, kteří jsou proti pokusům přepisování historie osvobození naší země Rudou armádou v květnu roku 1945, kteří ve svých srdcích drží hlubokou vděčnost ruským vojákům za to, že nás zbavili od fašismu,“ řekla Sputniku vedoucí ANS Vladimíra Vítová.

„Zároveň Vás chceme ubezpečit, že naše síly budeme i nadále plně věnovat obraně této památky, proti jejímu znevážení, což samozřejmě implikuje boj proti narůstající bagatelizaci fašismu. Rovněž se ostře stavíme proti jakémukoliv selektivnímu přístupu jak k jeho obětem, tak i k vítězům války. Jedni jsou připomínaní, druzí mají být odsouzeni k zapomnění, ba co hůř: současný trend severoatlantických stratégů usiluje o vymazání historické paměti ohledně rozhodující role SSSR při porážce hitlerovského nacismu, jak to kromě jiných minulý rok předvedl Evropský parlament,“ dodala.

V dopise, který zaslali čeští aktivisté na adresu ruské ambasády v Praze, mimo jiné stojí:

„My, občané bývalého Československa, jsme již jednou zažili rozdělení účastníků československého odboje na ‚dobré‘ a ‚špatné‘, i tehdy, ve vypjatých 50. letech, byla ve hře ideologie a politické cíle. Jenže bylo krátce po válce a na rozdíl od dneška lidé věděli své. Z této naší historické zkušenosti a z příkazu mravního imperativu zaujímají ČMF a ANS tuto pozici: všichni, kteří bojovali, nasazovali své životy a ztratili své životy za záchranu národní existence a obnovu naší republiky, všichni Čechoslováci a příslušníci jiných národů, které bojovaly proti nacistickému barbarství, ti všichni zasluhují respekt, úctu a vděčnost nových generací.

Bez jejich obětí by nebylo naší přítomnosti. A hlavní podíl na tom, že Evropa byla zachráněna, Československo vzkříšeno a náš život mohl pokračovat, měly národy Sovětského svazu. Proto je nám potřebou i ctí, vážený pane velvyslanče, nejen vašim národům blahopřát k 75. výročí vítězství nad fašismem, ale zároveň co nejostřeji odsoudit nestoudné počínání zodpovědných radních v Praze 6 a Řeporyjích. Ať již tak činí z vlastní iniciativy nebo na popud druhých, jejich lidská i politická pokleslost nezná mezí; je nám z nich stydno. Pohrdáme lidmi, kteří ve své primitivitě nejsou schopni domyslet , jak by asi dnes Praha, Řeporyje a celá česká kotlina vypadala, kdyby německý ‚Drang nach Osten‘ nebyl u Stalingradu, dnešním Volgogradu, zastaven. Členové, sympatizanti a partneři ČMF a ANS vyvíjí každodenní úsilí bránit těmto pokusům o revizi výsledků II. světové války. Činili tak i v minulosti od chvíle, kdy tyto snahy dostaly na evropské půdě podobu válečné akce proti suverénnímu státu. Bombardování Jugoslávie armádami NATO v roce 1999 bylo militaristické završení destruktivního přístupu tzv. Západu k (S)FRJ s cílem jejího rozbití, s pomocí ustašovských pohrobků a islámských fundamentalistů. Protestovali jsme jak proti agresi, tak proti násilnému odtržení Kosova od Srbské republiky. I srbský národ nám stál vždy po boku v nejtěžších chvílích a proto i jemu patří náš vděk a solidarita. Naše poselství patří samozřejmě i národu gruzínskému a těm Ukrajincům, kteří se i dnes hlásí k protifašistické tradici. Vzhledem k politické realitě v jejich zemích ovšem nevidíme možnost smysluplné a otevřené komunikace se zástupci jejich nynějších vlád. Proto bychom chtěli říct: ‚Lidé, bděte‘!“

