Existuje velké pokušení vysvětlit tuto událost špatným úmyslem. Tato verze se zdá být ještě pravděpodobnější ve světle probíhajících pokusů Západu o přepsání historie, který se snaží vyškrtnout z ní a z paměti lidí roli Ruska a Sovětského svazu ve vítězství nad nacismem.

Zdá se však, že v tomto případě je hledání zákulisních politických her nadbytečné. Pouhé vysvětlení blokování slavné fotografie Jevgenije Chalděje porušením „společenských norem vůči nebezpečným lidem a organizacím“ svědčí o absurditě situace. A následné vysvětlování pouze potvrdilo, že sociální síť neměla v úmyslu namočit se do skandálu.

Je pravda, že svalovat vše na čistou náhodu by také nebylo správné: právě tentokrát nešlo o protiruskou politiku Facebooku, ale o past, do které se světové sociální sítě samy zahnaly.

Zlatý věk sociálních sítí jako prostoru svobodného projevu a komunikace se ukázal být krátký. Omezování a kontrola obsahu rostly rychlostí agresivního rakovinného nádoru a nyní se proměnily v plnohodnotnou přísnou cenzuru pokrývající naprosto všechny oblasti a směry.

Například jedním z nejčastěji diskutovaných (a odsuzovaných) pravidel Facebooku je zákaz nahoty, i když jde o uznávaná umělecká díla. Před dvěma lety se nátlakem po celém světě podařilo odblokovat uživatelské publikace zobrazení Willendorfské venuše, sošky z doby kamenné. Před rokem však žádné úsilí nepomohlo překonat zákaz Ženevskému uměleckému muzeu použít fotografie antických soch pro reklamu na výstavu.

Nous voulions promouvoir l'exposition "César et le Rhône" en utilisant ces deux œuvres mais #Facebook nous l'interdit, en raison de leur nudité...

Peut-être serait-il temps pour cette plateforme de changer sa politique pour les musées et les institutions culturelles? pic.twitter.com/RSHn6g8O8F — MAH Genève (@MAHgeneve) February 1, 2019

Není třeba ani mluvit o politice. K omezení může dojít z důvodů jak formálních (například kvůli zakázaným slovům), tak obecných ideologických. Doslova před týdnem byly na Facebooku zrušeny účty „prokremelské“ zpravodajské agentury News Front v několika jazycích.

Bylo by však chybou vidět v takové cenzuře výlučně vědomou vůli společnosti, protože mnozí se naučili tento nástroj využívat.

Empiricky bylo již dávno zjištěno, že hromadné stížnosti jsou nejdůležitější součástí algoritmu pro automatickou kontrolu obsahu v sociálních sítích. Takže pokud jste byli potrestáni za příspěvek, který byl ve všech ohledech naprosto nevinný, pak jste se s největší pravděpodobností stali předmětem útoku ze strany nepřátel. Facebook v takových případech nejprve automaticky podnikne kroky a teprve poté, pokud bude mít čas, se odborník podívá na záležitost nestranně a přijme opatření podle konkrétní situace. A nemusí na to zbýt čas, protože sociální sítě jsou zahlceny obsahem, který má být zkontrolován a každým dnem roste. Není divu, že počet nepřiměřených trestů vůči uživatelům dosahuje mnoha tisíců.

Pravděpodobně se něco podobného stalo i s kultovní fotografií praporu vítězství nad Říšským sněmem: nějací protiruští aktivisté uspořádali kolektivní útok ve formě stížností na několik příspěvků s tímto obrázkem, v důsledku čehož ten spadl do algoritmu automatické kontroly a podobné publikace začaly automaticky mizet. Tentokrát se však toto téma ukázalo být tak akutní a společensky významné, že se Facebook musel omluvit uraženému lidstvu.

A to zdaleka není jediný podobný případ.

Před měsícem se společnost Google rozhodla odstranit z YouTube rozhovor s primářem nemocnice v Kommunarce Denisem Procenkem a proslov Vladimira Putina k národu. Následná reakce společnosti s obnovením videa a ujištěními o chybě svědčí o tom, že to také nebylo vědomé rozhodnutí -prostě se „něco pokazilo“.

Ukazuje se tedy, že ve všech těchto případech se nějací občané (pravděpodobně s rusofobními názory) rozhodli mírně zatrollit Rusko a improvizovaně úspěšně využili obrovské mnohamiliardové korporace, jejichž pověst následkem toho utrpěla.

Když Facebook a Google právě dobyly svět, existovaly populární představy, že sociální sítě vezmou lidstvo pod přísnou nadnárodní kontrolu. Ukázalo se však, že státy mají dost možností k tomu, aby donutily IT korporace plnit jejich požadavky. A pak vyšlo najevo, že společnosti jsou nuceny se podřizovat organizovanému nebo prostě dostatečně hlasitému „kolektivnímu názoru“. Mark Zuckerberg má co dělat, aby stíhal odrážet všechny druhy obvinění, a to i přímo protikladných, včetně práce pro Kreml, CIA a Čínu, podpory Trumpa a jeho odpůrců, nenávisti k ženám a diskriminaci bělochů, pokrytectví a zhýralosti, a nyní i ze šíření koronavirové paniky a současně covidového disidentismu.

Všechny tyto skandály s omylem odstraněnými publikacemi však odhalily další stránku problému, protože se ukázalo, že i jednotliví běžní uživatelé mají reálnou možnost manipulovat s obřími společnostmi ve svém zájmu, a tím vyvolávat veřejné problémy. Což ve skutečnosti znamená naprosto divokou úroveň jejich nekompetentnosti a neefektivnosti v této otázce.

Během asi patnácti let se sociální sítě dostaly z úplné svobody k tvrdému autoritářskému systému a nyní jsou ve fázi, kdy je vybudovaná struktura univerzální kontroly připravena spadnout na hlavu jejím tvůrcům.

