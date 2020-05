Vodka s ricinem. Trapná komedie se špionem

Identita špiona s jedem je odhalena. Co dál? Dál jen ostuda. To je shrnutí a chce se říci i vyvrcholení kauzy muže s ricinem, který speciálně přijel do Česka, aby poslal na onen svět komunální politiky.

Nejdřív zpráva z tisku. Podle několika zdrojů je agentem ruské FSB, o kterém v souvislosti s policejní ochranou pražských politiků psala některá média, ředitel Ruského střediska vědy a kultury v Praze Andrej Končakov.

Pozdrav z Absurdistánu

A o jaké zdroje jde? Jméno údajného agenta vyslepičila tradiční mediální úderka: Česká televize v pořadu 168 hodin. Posléze ho zveřejnil také investigativní novinář Janek Kroupa na serveru Seznam Zprávy. Kroupa si dokonce s domnělým agentem měl popovídat, to se veřejnoprávní televizi nepovedlo. A pak se jméno začalo bleskurychle šířit českými médii.

Česká republika je první země na světě a možná i ve světových dějinách, která umožňuje nebezpečnému vrahovi, o jehož identitě se ví, chodit na svobodě a dávat rozhovory médiím. A navíc si klidně v kufříku prý přivezl jed. Jenže ho nikdo nezachytil a bezpečnostní složky mu umožnily překročit s jedovatou látkou hranici.

Kocourkov? Blamáž? Trapnost! Média referují o zákeřném vrahovi, který plánoval nebo snad ještě plánuje vraždu tří komunálních politiků, a státní orgány mlčí. Až to vypadá, že je celá situace nejvyšším státním činitelům nepříjemná. Ne z toho důvodu, že nemohou nic udělat. Kdyby byly důkazy na stole, už by agent letěl domů. Nepříjemná je proto, že nějaký poznatek tajné služby byl zneužit a nafouknut do takové šíře, že zahnal premiéra i ministra zahraničí do kouta. A proto Babiš i Petříček raději mlčí.

A pro český stát, který je smýkán spekulacemi médií, bude hůř. Hůř z hlediska pověsti naší země. Začíná to u nás vypadat jako na Ukrajině. Vláda jen nevěřícně zírá, co se v zemi děje. Tu komunální politici záměrně vyostřují vztahy s Ruskem, tam média obviňují bez jediného důkazu cizího diplomata z plánování vraždy.

Co bude dál? Fraška pokračuje. Ruské velvyslanectví v Praze se obrátilo na české ministerstvo zahraničí a také na policii kvůli ochraně svého diplomata. Ruská ambasáda v prohlášení na svém Facebooku uvedla, že její zaměstnanec kvůli lživému obvinění z útoku na pražské politiky čelí výhrůžkám. Požádala proto českou stranu o poskytnutí policejní ochrany a učinění takových opatření, které zabrání útokům na ruského diplomata.

S ochranou bude chodit Novotný, Hřib, Kolář a jejich domnělý likvidátor? Kafka musí z nebe nevěřícně zírat, co se to děje v České republice v roce 2020.

Hašek 2.0

Sputnik o komentář ke kauze ricinový vrah mezi námi požádal poslance za KSČM a předsedu sněmovního podvýboru pro svobodu slova a média Lea Luzara.

„Úniky informaci jasně ukazuji na probíhající zpravodajskou hru, ale trochu připomínající Švejka. Možná by stálo za to poslat patřičný jazykový překlad tohoto díla všem ‚podezřelým' hráčům a je jedno jestli v ruštině nebo angličtině. Ostatní si to již přeloží a ředitel BIS to má určitě v knihovně, je to totiž povinná literární četba na našich školách. Jen už mnozí zapomněli na detaily.

A jsem svým způsobem rád, že známe totožnost toho agenta 007 s povolením zabíjet, snad unese ten nárůst popularity u žen a z vodkatini, nemíchat ale protřepat, ho nerozbolí hlava. Být ním, začnu poskytovat dlouhé rozhovory na potkání a klidně i do televize, když už je tak slavný,“ říká poslanec.

„Úřadům se nedivím, protože úkol je úkol a když mají zadání, plní ho, to je přece od nich požadováno. A někoho obvinit je přece tak snadné a důkazy se stejně nikdy nedovíme, takže buď tímto skončí kariéra profesionálního agenta zabijáka, kdo by si ho taky nyní chtěl najmout, že. Anebo dostala nečekaný impuls hvězdná kariéra kulturně-vědeckého diplomata. Samozřejmě, že každý diplomat je špion své země, a to bez rozdílu na pohlaví, rasu nebo ideologii, takže občane klidně spi, služby na tvé straně bdí,“ míní známý politik.

