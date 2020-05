To si někdo odskáče. BIS pátrá, kdo vynesl tajnou informaci o zabijákovi s ricinem

Tak tohle bude ještě někoho mrzet. Česko se v podivné hře zapletlo do skandálu s údajným travičem, který měl chystat vraždu tří komunálních politiků – jednoho významného, dvou eskamotérů. Bezpečnostní informační služba teď pátrá, kdo tajné zjištění proflákl do novin.

168 hodin do tepláků?

Podle informací webu Lidovky.cz se rozjelo masivní vyšetřování okolností, na základě kterých se objevila v médiích informace o důstojníkovi tajné služby Ruské federace, který před několika týdny přiletěl do Česka a v zavazadle měl u sebe údajně jed ricin.

Trestní oznámení podala Bezpečnostní informační služba. Potvrdil to mluvčí civilní kontrarozvědky Ladislav Šticha. „Vzhledem k tomu, že v minulých dnech došlo k úniku části klasifikovaných informací, což negativně ovlivnilo naší práci, podali jsme trestní oznámení. Z dosavadního šetření vyplývá, že k nezákonnému prozrazení utajovaných skutečností došlo mimo BIS,“ napsal webu Lidovky.cz Šticha.

Tomu, kdo úmyslně vyzradí nepovolané osobě utajovanou informaci klasifikovanou stupněm utajení Přísně tajné nebo Tajné, hrozí tři až osm let za mřížemi. Případ také může skončit dalším šetřením u Národního bezpečnostního úřadu, který může provinilci udělit citelnou finanční pokutu.

Hrozí, že do tepláků půjdou i novináři, kteří kauzu vymysleli a potom nechali šířit jméno diplomata cizího státu? Možná někoho pobaví představa, že by za zveřejnění utajené informace za mříže putoval novinář Respektu Ondřej Kundra, redakce pořadu 168 hodin z České televize a další.

Právník a bývalý poradce prezidenta Václava Klause Pavel Hasenkopf upozorňuje, že je to možné. „Trestní stíhání není důvod nerozšířit na novináře, kteří utajované informace zveřejnili, ač jim muselo být jasné, že jde o utajované informace. Nevím, proč by to měl odskákat jen jejich zdroj mezi zpravodajci,“ napsal na Facebooku.

Ale žijeme v České republice. Vše se zamete pod koberec. Zůstane jen pachuť trapnosti a kocourkovství. U nás může instruovat příslušníky Vojenského zpravodajství státní úřednice, milenka předsedy vlády, a co? Soud po letech handrkování nakonec vynesl podmíněný trest.

To by byla potupa i pro soukromou firmu

Na situaci s trestním oznámením na osobu, která vynesla utajovanou informaci o domnělém ruském špionovi, se Sputnik zeptal Heleny Vrzalové, právničky a předsedkyně Ústřední rozhodčí komise KSČM.

„Pokud by skutečně došlo k jakémukoliv úniku, jednalo by se o výhradně vnitřní záležitost BIS, neboť nikdo zvenčí by k informacím neměl přístup. Tedy o vztah zaměstnavatel – zaměstnanec, zcela jistě by situace nebyla řešena cestou trestního oznámení. To prostě nedává smysl,“ říká expertka.

Není trestní oznámení neobvyklý krok? Nebo to je formální procedura?

„Takový krok není pouze neobvyklý, ale vysloveně nesmyslný. Která firma zabývající se získáváním, vytěžováním a ochranou informací, i kdyby nebyla státní institucí, by chtěla křičet do světa svoji neschopnost, případně nedůvěryhodnost svých pracovníků?“ míní paní Vrzalová.

Mohou být z trestního činu zveřejnění tajné informace být obvinění novináři? Respekt kauzu odstartoval, teď se na veřejnosti objevilo jméno domnělého špiona. Podle právničky novináři zveřejní informaci, kterou jim někdo poskytne. „Tam je problém, nikoliv v samotném zveřejnění,“ upozorňuje.

Tato kauza podceňuje český národ

Nemohli jsme se nezeptat, co si politička myslí o celé kauze špiona s kufříkem plným jedu.

„Celá událost působí dojmem kouřové clony, zastíracího manévru, jediné, co nesedí, je průhlednost celého kroku. Nikdo se zdravým rozumem přece nemůže věřit v perfektně vycvičeného špióna, který se vypraví do České republiky s kufříkem naplněným jedy, aby zlikvidoval tři bezvýznamné místní politiky. A pro jistotu o tom ještě dá vědět místní bezpečnostní informační službě a rovnou i médiím,“ domnívá se právnička.

„Osobně bych spíš vsadila na ubohý pokus dotčených regionálních politiků, kterým došlo, že svým jednáním a vyjádřeními naštvali převážnou část obyvatelstva, a snaží se to napravit předstíráním nebohých obětí záludné zahraniční mocnosti. Nehledě na to, že si tím dodávají zdání mezinárodní důležitosti, jíž zdaleka nedosahují. Vadí mi jen, že jsou k tomu zneužívány státní instituce a finanční prostředky daňových poplatníků. Je mi líto, ale celou záležitost považuji za hloupou a nedůstojnou, hrubě podceňující inteligenci národa,“ říká předsedkyně Ústřední rozhodčí komise KSČM Helena Vrzalová.

