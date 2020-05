Bývalý místopředseda vlády Bulharska: EU nedokáže využít příležitosti stát se novým světovým vůdcem

Podle prognóz Evropské komise čeká Evropskou unii a eurozónu v roce 2020 rekordní hospodářský pokles: HDP v eurozóně může klesnout o 7,7 %, HDP v EU - o 7,4 %. Podle zprávy Evropské komise se ekonomika pravděpodobně zcela nezotaví do konce roku 2021. Evropský komisař Paolo Gentiloni označil současnou situaci za „bezprecedentní ekonomický šok od doby velké hospodářské krize“ (Europe is experiencing an economic shock without precedent since the Great Depression). Podle slov evropského komisaře rozsah hospodářského útlumu a rychlost oživení ekonomiky budou v různých regionech EU různé a budou záviset na tom, jak rychle ta či jiná země zruší karanténní opatření, do jaké míry závisí na cestovním ruchu a v jakém stavu je hospodářství jako celek. „Tyto rozdíly ohrožují jednotný trh a eurozónu,“ zdůraznil úředník. Jak můžete okomentovat tuto pozici?

© Foto : Facebook/ Jan Keller Keller o chování EU v době koronakrize: Pokud i v této situaci unie zklame, bude ji držet pohromadě už jedině Rusko : Odhady EK v této fázi vypadají jako objektivní - za předpokladu, že v následujících dvou až třech měsících budou hlavní omezení kvůli covidu-19 zrušena. HDP klesne minimálně o 10–12 % v důsledku vážného poklesu investic a spotřeby, značně omezeného vývozu do EU a zejména mimo EU, jakož i rychle rostoucí nezaměstnanosti a řady případů bankrotu firem. Krize bude mít samozřejmě různý rozsah v závislosti na struktuře jednotlivých národních hospodářství a jejich vnějších logistických řetězců. EK a ECB, které se poučily z chyby s politikou utahování opasků v předchozí krizi v letech 2007–2009, se nyní vydaly správným směrem, aby poskytly společnostem a hospodářstvím rozsáhlou likviditu (hotovost) vydáváním bezúročných půjček, úvěrových záruk a cestou zmírnění požadavků na úvěrové záruky, nenávratné pomoci, jakož i prostřednictvím poskytování přímých a nepřímých dotací. EK oznámila, že se dočasně vzdává omezení uložených na výši rozpočtového schodku a podílu vládního dluhu na HDP. Dala zelenou i poskytování státní podpory soukromým firmám.

© Sputnik / Evgeny Odinokov Bývalý místopředseda vlády Bulharska, poslanec parlamentu za Bulharskou socialistickou stranu, doktor ekonomických věd Rumen Gečev

Takové povolení opasků však může přijít velmi draho. Eurozóna se poněkud „zpomalila“, již před krizí měla vážné ekonomické a finanční problémy. Navzdory zpřísnění bankovních kontrol se mnoho bank v eurozóně dostalo do turbulentní situace. Například německá Deutsche Bank má již několik let obrovské ztráty, přičemž přímo nebo nepřímo kontroluje aktiva v hodnotě přesahující dva biliony dolarů v Německu, EU, USA a dalších zemích.

Bankrot desetitisíců firem a nárůst nezaměstnanosti znamenají, že kriticky velký počet právnických a fyzických osob nebude schopen splácet své půjčky. Tentokrát na rozdíl od předchozí krize nebudou vlády schopny pomáhat z rozpočtových prostředků bankám, které se nacházejí v těžké situaci. Za prvé proto, že rozpočtové výdaje se již i bez toho výrazně zvýšily, a za druhé proto, že daňoví poplatníci nebudou souhlasit s tím, aby znovu zachraňovali banky pomocí svých peněz. Mraky se stahují i proto, že ještě před krizí se země nedohodly o novém rozpočtu EU na rok 2020 kvůli zesíleným vnitřním rozporům po brexitu. Ukázalo se, že Německo a Francie, zejména Německo, nechtěly zvýšit svůj příspěvek do společného rozpočtu. Poté se ukázalo, že očekávání ohledně jakéhokoliv druhu obecné fiskální politiky, včetně vytvoření ministerstva financí v eurozóně, jsou nereálná. Je nepravděpodobné, že by se uskutečnily plány na obecnou emisi dluhových cenných papírů, protože Německo a Nizozemsko v této fázi kategoricky odmítají vyčlenit k tomuto účelu prostředky ze státního rozpočtu. Společný boj proti covidu-19 není možný bez společného financování protikrizových opatření. A právě tento nedostatek solidarity představuje největší nebezpečí pro eurozónu. Je to extrémně velké riziko - dokonce i ve střednědobém horizontu. Pokud toto riziko nebude minimalizováno, pokud se nepodaří dosáhnout řešení přijatelného pro všechny, další vážná krize v eurozóně může způsobit zhroucení celé Evropské unie.

Které evropské země podle vašeho názoru utrpí nejvíce a pro které bude postkoronavirová ekonomická deprese nejméně bolestivá? Je nesynchronní zotavení skutečně nebezpečné pro jednotný trh EU? Co dělat - rychle „nalévat“ další prostředky EU do ekonomik zemí, které na tom budou nejhůře? Nebo je nějaká jiná možnost?

Skutečné výsledky krize budou jasné minimálně za několik měsíců. Pravděpodobně největší ztráty budou mít země s nejvyšším podílem cestovního ruchu na HDP - Itálie, Španělsko, Francie, Řecko, Bulharsko atd., a také země s uzlovými letišti s velkým počtem cestujících.

Z dlouhodobého hlediska nelze tuto krizi vyřešit pouze finanční injekcí. V současné době to vlády členských států EU dělají, samozřejmě s určitými nuancemi v objemu a nástrojích.

Zahraniční hospodářské vztahy EU, organizace a udržitelnost výroby musí být v důsledku takového vnějšího šoku kompletně přehodnoceny, zejména se to týká klíčových odvětví, která zajišťují regionální a národní bezpečnost. S největší pravděpodobností budou některá průmyslová odvětví stažena z Číny nebo budou v EU vytvořeny náhradní kapacity. A to je šance pro země, jako je Bulharsko - země, které mohou být pro takové přemístění výrobních kapacit vhodné. Toto je pravděpodobně možnost skutečného pokroku směrem ke sbližování mezi méně a více rozvinutými evropskými ekonomikami, o němž se hovoří již mnoho let. Bez snížení technologických a sociálně-ekonomických rozdílů samozřejmě není možné překonat nebezpečnou stagnaci v integračních procesech.

Vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell v nedávném interview pro ruské noviny RBC prohlásil: „Nyní se často říká, že ve světové politice neexistuje vůdce a několik zemí současně se o tuto roli uchází. Tato situace vytváří pro Evropskou unii nové příležitosti vzhledem k její reputaci jako hráče schopného nabídnout konstruktivní řešení problémů, jednat různými směry i v těch nejtěžších situacích.“ Myslíte si, že na pozadí složitých vztahů mezi USA a Čínou může EU v postcovidovém období kandidovat na roli nového světového vůdce - nebo je to pouhé předvádění se ve složité situaci koronaviru, kdy EU navíc začala reagovat s určitým zpožděním, což vyvolalo nespokojenost právě Itálie?

Bohužel, EU nebude moci využít příležitosti k tomu, aby hrála vůdčí roli. Pokud vyloučíme Německo, ostatní vedoucí země (Francie, Itálie, Španělsko) zůstávají v zajetí fiskálních deficitů, dluhů a vyostřujících se sociálních a domácích politických problémů. Italský bankovní a fiskální systém byl i tak na hraně a nyní je nutné řešit i hrozivé problémy, které se objevily s koronavirem. Před vážnou výzvou stojí i Francie. Každý pokus vlády, například ohledně důchodové reformy, naráží na hromadné protesty „žlutých vest“ na Champs-Élysées. A jakmile budou karanténní omezení zrušena, protesty budou pravděpodobně pokračovat. Ano, EU je významným hospodářským střediskem ve světovém hospodářství, ale její váha v mezinárodní politice neodpovídá ekonomickým možnostem. Například vyhlídky na vytvoření společné armády EU jsou z říše fantazie a bez své vlastní armády bude EU i nadále závislá na NATO.

Opakovaně jste požadoval zrušení sankcí vůči Rusku vzhledem k tomu, že z členských států EU bylo těmito ekonomickými opatřeními nejvíce postiženo Bulharsko. Také jste uváděl, že země jako Německo zároveň pokračují ve svých hospodářských vztazích s Ruskem svou účastí v projektu Nord Stream-2, zatímco Bulharsko ve své době pohřbilo Jižní proud. Může podle vás Turecký proud nějakým způsobem tyto ztráty nahradit? Možná je postkoronavirové období a s ním spojené ekonomické potíže dobrým důvodem ke zrušení různých omezujících opatření?

Ano, v našem parlamentu a ve sdělovacích prostředcích jsem vyjádřil názor, že přisluhování zahraničním ekonomickým zájmům nám způsobilo obrovské hospodářské ztráty, přišli jsme o mimořádné výhody. Protože plynovody by neměly být považovány pouze za zdroj tranzitních poplatků, i kdyby to bylo několik stovek milionů eur ročně. Zajistily by ekonomice stabilní dodávky (energie - pozn. red.) za zvýhodněné ceny. Po neúspěchu Jižního proudu máme stále příležitost připojit se k Tureckému proudu, který náš premiér jaksi provinile nazývá „Balkánský“. Ale teď, bez ohledu na to, jak ho budeme nazývat, budeme muset platit tranzitní cla a marže Turecku, a mohlo to být naopak. Nejen mně je jasné, že současná bulharská vláda bude všemi způsoby podporovat sankce proti Rusku, aby zůstala u moci. Už několik let po sobě jdoucích jsou jaderné reaktory pro jadernou elektrárnu Belene ve skladu, byly investovány téměř dvě miliardy eur (v roce 2018 Bulharská akademie věd zveřejnila zprávu o Belene, v níž se uvádí, že Bulharsko investovalo do projektu 3 miliardy BGN, což je asi 1,54 miliardy EUR - pozn. red). A zatímco Česká republika a Maďarsko rozšiřují možnosti využití mírového atomu s pomocí Rosatomu, naše vedení i nadále drží ve zmrazeném stavu miliardy určené na perspektivní investiční projekt. Projekt, který by bulharským společnostem a farmám poskytl ekologicky čistou elektřinu za konkurenceschopné ceny. Zbývá jen doufat, že od covidu-19 skutečně lze očekávat něco pozitivního pro vztahy mezi EU a Ruskem . Pokud jde o vývoj makroekonomických ukazatelů, blížící se hromadné bankroty a problémy v bankách, myslím si, že nátlak ze strany členů EU na zrušení sankcí se zvýší. Prohlášení politických vůdců Německa, Francie a Itálie jsou v tomto směru povzbudivá. Zrušení sankcí by zjednodušilo restrukturalizaci a přizpůsobení naší ekonomiky novým podmínkám a umožnilo by dokončení významných, a řekl bych, těžce dobytých bulharsko-ruských investičních projektů.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.