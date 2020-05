Budeme povinně oslavovat vznik EU místo Dne vítězství 9. května?

Slavili jste letos Den Evropy? Jak se to dělá? Asi se stojí v pozoru u evropské hymny a když zavlaje modrá vlajka s hvězdičkami, tak ukápne slzička. A ti progresivnější z nás do sebe hodí panáka bruselské pálenky na počest toho frajera, francouzského ministra zahraničních věcí Roberta Schumana, který nám EU vymyslel.

S ohledem na Německo

Co to je za koninu? Tak se připravte, drazí přátelé, že brzy takto můžeme slavit takzvaný Den Evropy, který připadá právě na 9. květen. Kromě českých neziskovek o to usiluje třeba mladičký europoslanec za Piráty Marcel Kolaja. Asi toho poklonkování Bruselu je málo.

„Při pohledu na přiloženou mapku vidíme, jak na tom Česko je se státními svátky. Jak vidno, jeden státní svátek navíc bychom klidně snesli. ‚No jasně, den volna navíc by nám bodnul, ale který to bude, Marceli?' se jistě ptáte. A já v tom mám naprosto jasno: dnešek! Devátý květen, Den Evropy, je jedním ze symbolů jednotné Evropy. Právě 9. 5. roku 1950 představil Robert Schuman svou myšlenku mírové spolupráce v Evropě. Současná krize nám znovu ukázala a připomněla, jak nesmírně je jednotná Evropa pro Česko důležitá. Je to právě spolupráce napříč jednotnou Evropou, díky které je Česko tak stabilní zemí. Lze si jen těžko představit, že bez Evropy v zádech bychom byli tak silní, jako jsme nyní. 9. května – státní svátek Den Evropy,“ vyzývá evropský politik, který by měl hájit české zájmy v Evropské unii.

Kdyby vše bylo tak jednoduché, jak si pan evropský poslanec myslí. Díky spolupráci napříč Evropou je naše země stabilní? Kolaja zapomněl na neustálé vnucování migrantů. A když suverénní země řekne ne, Brusel nás žene před soud.

Ale dejme tomu. Členy Evropské unie jsme už nějakých 16 let. Třeba bychom měli slavit naši výdrž, trpělivost a pevné nervy s evropskými byrokraty a jejich pohůnky v naší republice. Avšak Den Evropy by měl být zaveden jako jeden z posledních svátků a významných dnů, které čekají na schválení.

Poslaneckou sněmovnou dlouhodobě nemůže projít zřízení 15. března jako Dne zrady a zániku československé státnosti. Právě v tento den nás v roce 1939 okupovalo nacistické Německo. Sputnik o celé věci několikrát informoval. Proč to nejde? Protože se vláda bojí reakce Německa. Ale za Den Evropy by nás Berlín pochválil a cukříkem obdaroval.

Nelze se neubránit dojmu, že umělý svátek instalovaný právě na 9. květen má vykořenit vzpomínku na tento den jako na Den vítězství. A současně přebít 8. květen jako nový den vítězství nad německým nacismem. Po dvou třech desetiletích bude konec 2. světové války v Evropě zapomenut, ale Den Evropy se bude slavit s pompou. Osvoboditelé budou zapomenuti, novými hrdiny budou bruselští byrokraté.

Další manipulace

O zřízení nového státního svátku, Dne Evropy, Sputnik pohovořil se známým politickým aktivistou a předsedou Občanského sdružení Jeden domov Pavlem Pešanem.

„Samozřejmě se jedná o další manipulativní pokus o záměnu slova Evropa za Evropská unie. Tento ‚svátek' je připomínkou Schumanovy deklarace, jak se nazývá jeho Vyhlášení o novém uspořádání Evropy z 9. května 1950. Asi je dobré připomenout, že Robert Schuman je nositelem Ceny Karla Velikého udělované německým městem Cáchy a jejímž prvním nositelem v roce 1950 byl nechvalně známý hrabě Coudenhove-Kalergi, který byl zastáncem rasové teorie o křížení bílých Evropanů s negroidní rasou, aby vznikl v budoucnu evropský národ míšenců se sníženou inteligencí a snadnou ovladatelností,“ (Coudenhove-Kalergi podle médií o to neusiloval, prý jen naznačoval budoucnost, pozn. red.) poukazuje expert na kontroverzní pozadí zakladatelů EU.

Nevypadá to jako snaha definitivně přemalovat 9. květen, který se dříve slavil jako konec 2. světové války v Evropě, a vymyslet nový, umělý svátek?

„Ano, celkově již dochází k přepisování historie, role Německa jako agresora je upozaďována, západní propaganda téměř líčí Rusko (respektive tehdejší Sovětský svaz) jako agresora srovnatelného s Německem. Dokonce slovo Němci je soustavně nahrazováno slovem nacisté, jakoby existovalo jakési ‚Nacisticko' odlišné a nesouvisící s Německem,“ míní aktivista.

Potřebujeme vůbec slavit vznik EU, když tam jsme považováni za člena druhé kategorie? Podle pana Pešana nepotřebujeme slavit vznik EU. „My potřebujeme vystoupit z EU a stát pevně na svých nohách jako suverénní a svobodný národ,“ říká.

A poslední otázka, ta klíčová. Myslíte, že se podaří tento státní svátek zřídit? Najde Pirát podporu?

„Ano, to je dost pravděpodobné. V dnešní době podbízení se co nejširšímu pásmu voličů bude každý chtít tento den volna prosadit, aby se zalíbil voličům, kteří sice ani netuší co se slaví, ale volno se hodí,“ míní politický aktivista Pavel Pešan.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.