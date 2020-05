Rusko-české vztahy jako špatný thriller

Jako by někdo rozplétal špatný scénář zhoršení vztahů mezi Ruskem a Českou republikou. Kdo z odborníků by mohl ukončit tuto hloupou nekonečnost?

Všichni znají nedávné události. Nekonečný výsměch nad památníkem maršálu Koněvovi, který skončil jeho odstraněním z náměstí Interbrigády. Šokující prohlášení na adresu Ruska z úst starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře a starosty městské části Praha-Řeporyje Pavla Novotného, instalace památníku vlasovcům v této čtvrti českého hlavního města. Demonstrativní se souhlasem primátora Prahy Zdeňka Hřiba přejmenování náměstí Pod Kaštany před ruským velvyslanectví na náměstí na počest ostrého kritika prezidenta Vladimira Putina, zabitého opozičníka Borise Němcova. Protestní akce několika lidí proti nepřátelským činům pražských úřadů u budovy Velvyslanectví ČR v Moskvě a prohlášení české strany o nutnosti posílení ochrany velvyslanectví. Řada jedovatých poznámek v českých a ruských médiích a zahájení trestního stíhání v Rusku iniciátora odstranění památníku Koněva v Praze. Třešničkou na dortu tohoto „thrilleru“ je příběh o ruském diplomatovi, který údajně chtěl zabít české politiky. Na jeho adresu se dnes v Praze sype jedna výhružka za druhou. A následný logický ruský požadavek vůči Česku, aby Češi zajistili ochranu v Praze pracujícího Rusa.

Formálně čeští strůjci sváru apelují na skutečnosti osvobození Prahy a snaží se přepsat historii, což v Rusku vyvolává jasnou nenávist. Moskva uvedla, že odstranění památníku Koněva porušuje Smlouvu o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993. Co bude dál – slepá ulička? A proč mlčí vědci a historici obou zemí, vždyť je to problém, do kterého by mohli přispět? Navíc Rusko a Česko má Česko-ruskou komisi historiků a archivářů a také existuje na základě iniciativ prezidentů Vladimira Putina a Miloše Zemana česko-ruské diskuzní fórum. Před dvěma lety proběhlo jeho první zasedání v Praze, loni fórum proběhlo v Moskvě. A jaká bude situace dnes, nezanikla i tato forma dialogu mezi Českem a Ruskem? „Ne, nezanikla“ uvedl Sputniku zástupce předsedy Česko-ruské komise historiků a archivářů Emil Voráček.

„Naše komise funguje, v listopadu by mělo proběhnout zasedání komise v Praze, včetně menší konference a kulatého stolu. V krajním případě by se zasedání přesunulo na příští rok, což bych velice nerad. Skype konference je také možnost, ale lepší je se setkat osobně. Jen doufám, že nám koronavirus nepřinese nějaké další překvapení. Téma mezinárodní konference v rámci komise: Rusko a Česká republika na křižovatce dějin. K 25. výročí vytvoření komise historiků a archivářů Ruska a České republiky.

Téma kulatého stolu na zasedání komise: Československo-sovětské vztahy v kontextu světové politiky v 60. a začátkem 90. let. To znamená, že připravujeme projevy, přemýšlíme o tématech, která by měla být řešena,“ uvedl Voráček.

Jsou historici připraveni diskutovat o konkrétním tématu spojeném s osvobozením Československa a Prahy Rudou armádou, které dnes vyvolává tolik sporů? Vždyť na minulých schůzkách Češi vyjádřili zájem o vojenskou problematiku, zejména o zveřejnění nových dokumentů z Ruského archivu o mnichovské zradě. Zdroj Sputniku bohužel nedokázal odpovědět na tyto otázky, podle něj bude hodně záležet na jednání na úrovni ministerstev zahraničí ČR a Ruska. Nedávno Velvyslanectví RF v Praze informovalo Ministerstvo zahraničí ČR o připravenosti ruských diplomatů k jednání o dvoustranných vztazích, jak dnes uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, česká strana s podobným jednáním souhlasí.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.