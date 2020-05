Okamura: Postoj BIS ukazuje na to, že obvinění diplomata „s ricinem“ je bakalovsky účelové

„Ruský ricinový agent? Mám s časopisem Respekt ty nejhorší zkušenosti. Obvinění Rusa může být účelové“ (T. Okamura)

Poznámka: celé interview vizte v záznamu živého vysílání na FB Sputniku. Tento text je pro potřeby čtení zkrácen a upraven.

Pane Okamuro, co hýbe českou společností? Viz třeba kauza agenta s ricinem. Mainstream tvrdí, že ruský agent měl přijet do ČR, aby otrávil tři české politiky. České orgány jednají na základě anonymního udání. Dřív než se věc prošetří, je obviněn mladý člověk. Je postup českých úřadů legitimní? Kariéra Andreje Končakova (ředitel Ruského střediska vědy a kultury v Praze), jemuž se vražedný úmysl podsouvá, může být očerněna…)

Tomio Okamura: Zdravím diváky serveru Sputnik i mého streamu (živého vysílání)… Nejsem agentem tajné služby, řeknu k tomu něco jako politik. Pokud naše orgány měly poznatky o vstupujícím na naše území cizím státním příslušníku s kufříkem obsahujícím ricin, je zarážející, že takovýto člověk, s přihlédnutím k jeho diplomatickému statusu a imunitě, nebyl zadržen přímo na letišti a dále vrácen zpět (odkud přiletěl, pozn. aut.).

Jako laik se doposud bez odpovědi ptám, proč byl takovýto člověk, je-li pravda to, co o něm v médiích zaznívá, vpuštěn na naše území? Chování BIS nahrává spekulacím, že obvinění diplomata bylo účelové. Pokud by chtěl někdo zavraždit české státní příslušníky (a ČR o tom ví, pozn. aut.), neměl by se v prostoru naší republiky volně pohybovat. Kdyby to byla pravda (a Končakov byl skutečně vyslaným „travičem“), celá současná situace by tím spíše nebyla možná (české orgány by už jednaly. Nějak tak se vyjádřil konečně i ministr zahraničních věcí RF Lavrov, pozn. aut.).

Budí časopis Respekt jakožto bakalovský projekt vůbec důvěru, jde-li o ruského traviče?

Zatím nelze konstatovat nic než otazníky za otevřenými otázkami.

Informace byla navíc zveřejněna nedůvěryhodným časopisem Respekt. Mám s ním špatnou zkušenost. Respekt vlastní Bakala, tedy ten, kdo za pomoci Bohuslava Sobotky zprivatizoval OKD. Z OKD byly vyvedeny peníze. Bakala nechce dát peníze horníkům, vlastní miliardové majetky, kontroluje časopis Respekt i server Aktualně.cz, jakož dále Hospodářské noviny, a také DVTV. S Respektem mám špatné zkušenosti. Není to důvěryhodné médium, viz to, co říkají také o mně či SPD. (Viz třeba obvinění Okamury, že usiluje o zničení neziskovek.)

Připadá mi šílené, že platíme drahou policejní ochranku kontroverzním politikům, viz Novotný, Hřib, Kolář (míchají se do mezinárodních vztahů, pozn. aut.). Novotný řekl, že voliči SPD by neměli mít volební právo (SPD podala v tomto smyslu žalobu). Je to takové fašistické chování, které pamatujeme z dob Hitlera. Vlastně tím Novotný říká, že ti, kdo nesouhlasí s jeho (Novotného) názorem, by neměli mít volební právo.

Ochranku si nezaslouží ten, kdo poštvává lidi vzájemně proti sobě. Ministr Hamáček by neměl poskytovat ochranku člověku jako je Novotný, který šíří nesnášenlivé výroky. Ministr Hamáček tím vysílá nepříkladný vzkaz, že každý hulvát by si vlastně zasloužil ochranku. Připadá mi to podivné. Působí to na mě tak, že Novotní, Kalouskové, Kolářové považují za lidi s nimi nesouhlasící za jakýsi plebs… Před ústavou jsme si všichni rovni. Novotný, Hřib, Kolář by měli přestat probouzet nenávist. Jsem pro to, abychom se respektovali, táhli za jeden provaz a měli dobrou náladu, abychom si pomáhali a byli solidární, aby Česká republika byla skvělá země se skvělou atmosférou.

Diváci se ptají, zda za SPD podáte trestní oznámení na české lokální politiky za to, že překračují své pravomoci, čímž zhoršují vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací?

Předně divák může podávat trestní oznámení i sám. Já za mě říkám, volte v příštích volbách SPD. Přijďte k volbám, vezměte s sebou přátele a rodinu. Ve výhodě jsou „sluníčkáři“, kteří získávají ohromný prostor v médiích. Bohužel značná část veřejnosti může být ovlivněna nekompletními informacemi.

Trestní oznámení neřeší podstatu věci. Lépe by naopak bylo, kdyby měla SPD ještě příznivější volební výsledek. Mohli bychom více ovlivňovat politiku na úrovni parlamentu. A že lokálním politikům „prochází“ zasahování do mezinárodní agendy? Máme tady vládu, která sestává z ANO a ČSSD. Vláda s podporou KSČM je slabá. N. B. – pan premiér Andrej Babiš se ke kauze pomník maršála Koněva nějak více systémově nevyjádřil. Andrej Babiš se zkrátka nevyjadřuje k žádným kontroverzním kauzám. Nechce si znepřátelit nikoho. A to je špatný postoj. Je třeba mít jasné názory. Ano, máme sice demokracii, ale starosta Kolář (koalice na radnici: STAN, ODS, KDU-ČSL a TOP09) by se měl především věnovat Praze 6, a ne jiným (mezinárodním) kauzám. K divákovu dotazu: než dokola podávat trestní oznámení, přijďme k volbám, mandáty nechť volič rozdá jinak. Máme před krajskými a sněmovními volbami.

Vypadá to, že si radní pouštějí ústa na mediální špacír, protože cítí podporu politických sil…

Za chováním radních Prahy stojí Piráti, ODS a TOP09, tolik k vaší otázce.

Místo maršála Koněva jsme na Praze 6 viděli záchodovou mísu a do ní „ponořenou“ vlajku Ruské federace… Jak by dle vás mělo reagovat Rusko, aby jeho reakce se místnímu mainstreamu zdála jako „adekvátní“?

Musím říci, že se mi nelíbí politika konfrontace. Jsem pro spolupráci mezi zeměmi a rozeštvávat si vztahy s Německem, USA, Čínou či Ruskem není normální. S každým národem se musíme snažit mít dobré vztahy. Rusové mají primárně Čechy rádi. Nemají v sobě nenávist, navíc mají nerostné suroviny. Já osobně si vždy rád popovídám s ruskými turisty, ale i s americkými… Rád komunikuji s lidmi. Vymezování je špatné, jinak bude všude válka. To by byla špatná politika. Škoda, že si politici demobloku myslí patrně něco jiného.

