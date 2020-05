Překážkový běh: Jak bude dostavěn Nord Stream 2. Názor

Pohotovost č. 1

Federální síťová agentura SRN (BNA) zamítla žádost o vyjmutí plynovodu Nord Stream 2 z požadavků aktualizované směrnice EU o zemním plynu. „Sedmé kolegium zamítlo 15. května žádost Nord Stream 2 AG o vyjmutí části plynovodu v německých výsostných vodách z platnosti této směrnice,“ praví se ve zprávě agentury.

Připomeňme, že tato směrnice o zemním plynu především stanoví, že jedna společnost nesmí současně dodávat plyn a vlastnit plynovod. Zástupci BNA vysvětlili novinářům, že Nord Stream 2 nemůže být vyjmut z platnosti směrnice, poněvadž výstavba plynovodu nebyla ukončena před vstupem tohoto dokumentu v platnost.

Všechno ale nasvědčuje tomu, že se Gazprom připravuje na ukončení výstavby Nord Stream 2. Z Dálného východu na Baltské moře připlula loď Akademik Čerskij. O jeho případné možnosti zúčastnit se dostavby plynovodu mluvil ruský ministr energetiky Alexandr Novak.

Nehledě na to, že experti nejednou poukázali na to, že loď míří do Kaliningradu za účelem generální opravy, Akademik Čerskij se v tomto přístavu pouze natankoval a vydal se do německého přístavu Mukran, který je logistickou základnou Nord Stream 2. Přičemž po cestě do Německa udělala loď okliku, aby proplula po trase plynovodu.

V úterý zakotvila loď Akademik Čerskij v tomto přístavu. Analytici z Bloombergu zjistili podle satelitních snímků Planet Labs Inc., že tam dopravují ze skladu potrubí. U sousedního kotviště v Mukranu kotví nákladní vlečný člun Fortuna, který se již předtím zúčastnil tohoto projektu u ruského pobřeží.

Příští týden tedy budou ruské lodě připraveny vydat se do moře. Zřejmě budou pracovat z různých stran plynovodu.

Situace, jež se vytvořila v důsledku směrnice o plynu se vůbec neprojeví na ukončení výstavby Nord Stream 2, řekli Sputniku v tiskové službě projektu. „Právní rámec poskytnutí povolení k výstavbě se liší od pravidel EU pro provoz plynovodů,“ vysvětlila společnost. Nad problémy související s touto směrnicí se bude muset provozovatel projektu zamyslet pouze tehdy, až bude plynovod hotový.

Připomeňme, že pro krajní případ má Gazprom „plán B“: německá média loni napsala, že ruský holding založil samostatnou společnost, které bude předáno vlastnictví a řízení dvanáctimílového úseku Nord Stream 2 v německých vodách, pro které platí pravidla EU. V tomto případě bude požadavek EU ohledně různého vlastníka a dodavatele splněn.

Dánská brzda

Schopnost Nord Stream 2 zahájit dostavbu plynovodu v nejbližších dnech vzbuzuje ale pochybnost odborníků. Jde o to, že za tímto účelem má být obnoven pracovní plán dohodnutý s Dánskou energetickou agenturou (DEA).

Právě tento úřad zadržel vydání povolení k výstavbě, což je v podstatě hlavní příčinou všech neštěstí tohoto projektu.

Je jasné, že Dánsko uplatní stejnou taktiku také dnes, tím spíš, že termíny projednání obnoveného plánu nebyly vůbec stanoveny.

DEA bude zřejmě činit průtahy s povolením do července, kdy v okolí dánského ostrovu Bornholm začíná tření tresek. A pak mají být veškeré práce v tomto místě zakázány na dva měsíce.

Znamená to, že výstavba může být obnovena až v září. Na první větvi zbývá položit asi 60 km potrubí, na druhé asi 80. Při průměrné rychlosti dvou kilometrů denně si vyžádá dokončení výstavby něco přes jeden měsíc.

S ohledem na práce na spuštění a seřízení má být Nord Stream 2 dán do provozu v termínu, o kterém mluvil ruský prezident Vladimir Putin, tedy koncem roku 2020, případně v prvním čtvrtletí 2021.

Jenže aktivity lodí Akademik Čerskij a Fortuna v Mukranu svědčí o tom, že Nord Stream 2 vážně počítá s rychlým pokračováním v práci. Důvody pro tento optimismus skutečně existují.

Za prvé byl překonán problém tranzitu plynu přes Ukrajinu, což bylo hlavní politickou příčinou, proč DEA pořád odkládala projednání všech dokumentů o Nord Stream 2.

Za druhé bylo Dánsko nuceno zrušit na podzim těžbu ve vlastním ložisku Tyra na dobu tří let, a Kodaň dnes naléhavě potřebuje nákup plynu od Německa dodávaného z Ruska.

Takže DEA má vážné důvody, aby přestala s politickými intrikami a rychle odsouhlasila plán dostavby plynovodu. V každém případě má být o všem rozhodnuto již příští týden.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.