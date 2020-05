Modernizace AČR na pozadí koronavirové krize. Investice do americké techniky budou břemenem na našem krku. Názor

Je to správná cesta za dobu koronakrize? Vojenský analytik Plk.v.v. Ladislav Petráš sdílel svůj názor v rozhovoru pro Sputnik.

Petráš: Armáda ČR po dlouhé době zanedbávání v oblasti modernizace jistě potřebuje investice do modernizace výstroje a výzbroje. Jde však o to, v jaké výši a kam mají tyto investice jít. Vůbec si nejsem jist, že nákup amerických vrtulníků je ta správná investice. Z evropských armád budeme jediní, kteří tento druh vrtulníků budou vlastnit. To znamená, že se jejich provoz značně prodraží, protože náklady na jejich údržbu a opravy s námi nikdo jiný sdílet nebude. Také zamýšlené investice do nových bojových vozidel (a to zejména v současné době, kdy se stát výrazně zadlužuje) se podle mého názoru jeví jako nepromyšlené. Vzhledem k měnící se mezinárodně politické situaci by naši politici a hlavní funkcionáři AČR měli přehodnotit strategii rozvoje naší armády. Měli by se důsledně držet našich ústavních zákonů, které jednoznačně určují poslání naší armády a taktéž by důsledně měli vycházet z přístupové smlouvy k NATO, zejména z čl.1 této smlouvy. Tento článek je totiž jediným článkem, který náš stát zavazuje ke konkrétní činnosti v rámci NATO. Dovolím si ho ocitovat. „Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zapleteny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a držet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů.“ To znamená, že naše AČR by měla zanechat jakýchkoliv zahraničních misí. Snad jen s výjimkou pomoci Řecku, které je ohrožováno, bohužel, jiným členským státem NATO. AČR by se měla soustředit na obranu teritoria ČR. Když se podíváme na to, s jakými obtížemi se AČR potýkala na zvládání úkolů v rámci nouzového stavu (asistence PČR při kontrolách na státních hranicích, součinnost v rámci systému našeho zdravotnictví), tak by to mělo vést k vážnému zamyšlení. Tím vůbec nechci snižovat úroveň práce nasazených příslušníků AČR. Ti odvedli perfektní práci, ale byla to práce v mírových podmínkách a plněné úkoly byly vcelku jednoduché. Na základě těchto zkušeností by bylo vhodné vytvořit několik podstatně složitějších scénářů možného vývoje v Evropě. Hospodářská krize (která nás teprve čeká), radikalizace různých extremistických organizací, využití této situace různými islamistickými skupinami, které mají své silné zázemí v těsné blízkosti ČR, jejich atak na naše státní hranice, obrovský rozmach terorismu, a tak bych mohl pokračovat. Je na takovou situaci připravena naše AČR? Má k tomu odpovídající výzbroj a výstroj, zásoby nezbytného materiálu?

Tématem společné mimořádné tiskové konference byly nákupy ručních zbraní a balistických vest a další strategické modernizační projekty armády. Právě výdaje na obranu a některé připravované klíčové nákupy armádní techniky se v posledních týdnech staly velmi diskutované. Především nákup pásových obrněných vozidel pěchoty (BVP) za 53 miliard korun. Váš komentář?

Ano, naše armáda potřebuje ruční zbraně, zejména pro povolávané zálohy, potřebuje balistickou ochranu pro vojáky, potřebuje moderní spojovací prostředky, průzkumné a pozorovací systémy, radary a systémy protivzdušné obrany státu (PVOS) a další prostředky. Je nezbytné, aby se na výrobě a dodávkách těchto prostředků v co největší míře podílel náš průmysl. Nedovedu si dost dobře představit, že v případě nějakého dlouhodobějšího konfliktu bychom měli být závislí na dodávkách těchto komodit ze zahraničí. Vždyť to, jak se chovaly některé státy EU a členské státy NATO při zabezpečování zdravotnického materiálu v době koronavirové krize, by pro nás mělo být dostatečně vážným varováním. O nových bojových vozidlech jsem se částečně zmínil v odpovědi na předchozí otázku. Jen bych to doplnil, že ČR měla v minulosti dobré zkušenosti s jejich vývojem a výrobou. Sám jsem byl při tom, když Přerovské strojírny vyvíjely „rodinu“ bojových vozidel pod názvem Zubr. Bohužel tento projekt byl nesmyslně zastaven na konci devadesátých let.

Současná pandemie skutečně poznamenala různé vojenské plány, včetně například vojenských manévrů především Ozbrojených sil Spojených států amerických plánovaných pod názvem Defender Europe 2020 na území střední a východní Evropy, které měly být největší za poslední čtvrt století. Je však oznámeno, že navzdory koronaviru se v červnu budou konat cvičení americko-polského spojeneckého ducha Allied Spirit. Samotná cvičení jsou samozřejmě pro armádu normální. Spojené státy americké však nedávno oznámily možnost nasazení svých jaderných zbraní v Polsku. Nezpochybňuje to všechno bezpečnost Ruska a celého regionu jako celku?

Takovou činnost považuji nejen za zpochybňování bezpečnosti RF, ale za hazardování z bezpečností celé Evropy. Považuji to, zejména za současné situace, za nezodpovědné hazardování a ohrožení v celosvětovém měřítku. Pokud chce lidstvo přežít, je nezbytné, aby politici přestali hrát takovouto hazardní hru. O životy miliónů lidí se takovýto poker nesmí hrát. Nejraději bych hlavy těchto politiků strčil pod studenou sprchu, aby se vzpamatovali a opět přišli k rozumu. Bohužel dnes nevidím moc politiků, kteří by dovedli na sebe vzít odpovědnost, sednout si společně k jednomu stolu a domluvit se na dodržování mezinárodního práva. V současné době je totiž mezinárodní právo znásilňováno. Mocnosti si ho přizpůsobují podle svých vlastních představ a momentálních potřeb. Mezinárodní organizace, jako např. OSN, WHO a další, přestávají být garantem práva a zabezpečení mírového soužití. To samozřejmě vzbuzuje nedůvěru mezi velmocemi, vyvolává to nové kolo zbrojení a válek pod cizí vlajkou, což ve své podstatě vede ke státnímu terorismu. Tato výbušná směs je velmi nebezpečná. Mnohdy záleží jen na náhodě, zda dojde ke konfliktu velkého rozsahu, či se ty pomyslné hodiny zastaví vteřinu před dvanáctou. Do vztahu mezi velmocemi se místo spolupráce čím dál více prosazuje anarchie.

Nebylo by iluzorní vyvozovat z toho, že stávající pandemie přispěje ke zmírnění rozporů současného světa, že představy o notorické známe ruské hrozbě zmizí? K jakým závěrům docházíte, když pozorujete například českou realitu?

Bohužel zde musím konstatovat, že jsem pesimista. Myslím, že pandemie covid-19 naopak přispívá k nervozitě politiků. Vždyť se podívejte, jak sobecky se řada států začala chovat, a to nebyla žádná „horká válka“. Pouze politici, kteří přivedli své státy do krize díky své neodpovědnosti a neznalosti problematiky řízení států, si zachraňovali svoji politickou kariéru. A tady, zejména před volbami, je každý podraz a svalování své vlastní viny na někoho jiného dobrý. Bohužel zde také dochází ze strany některých velmocí ke zneužívání svých spojenců k různým intrikám a podrazům. Prostě ze svých spojenců dělají užitečné idioty. Těch všemu ochotných idiotů se v každé společnosti najde dost. Bohužel. A tito užiteční idioti jsou první, kteří se zbavují své odpovědnosti třeba tím, že jako první opět „převlečou kabát“, nebo jsou první, kteří se schovají někam do bezpečí a čekají, jak to dopadne. Paměť lidská je krátká a manipulace, zejména s mladou generací, je velmi intenzivní. Některé politiky se snaží přesvědčit, zejména mládež, o tom, že existují jen lidská práva... V jejich podání znamenají lidská práva jen nataženou ruku a výkřiky „dej, dej“, aniž by také společnosti něco poskytovaly. Opět jen práva bez jakékoliv povinnosti a odpovědnosti. Ptáte se, jaké závěry dělám ze současné české reality? Dobře chápu, že česká realita pro Rusy je dnes, samozřejmě, především skandální a ošklivá situace zničení pomníku maršálovi Koněvovi v Praze. Já doufám ve zdravý selský rozum, i když někdo může oponovat, že těch sedláků už u nás mnoho není. Já věřím, že naše národy si dovedly v minulosti vždy poradit a že to v krizové situaci dovedou znovu. Krizová situace vždy oddělí zrno od plev. Jde jen o to, jaké oběti to bude vyžadovat.

