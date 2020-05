Rosatom mohou vyhodit z tendru na Dukovany. Je to ovšem tak, jako kdyby si pod sebou řezali větev. Názor z Moskvy

Existuje něco podobného ve světové praxi budování objektů jaderné energetiky? To je otázka od Sputniku pro předního odborníka Fondu národní energetické bezpečnosti a Finanční univerzity při vládě RF Stanislava Mitrachoviče.

Mitrachovič: V podstatě samozřejmě existuje. Jiná věc je to, že politické rozhodnutí nepustit společnost do tendru, je často maskováno požadavky různých norem ekologického charakteru. Stát má mnoho příležitostí říct: my tomuto dodavateli nedůvěřujeme. A zákazníka složitě obvinit. Nejedná se přece o spor o dodávce bobů, který lze soudně vymoci ve Světové obchodní organizaci. V jaderné oblasti je všechno velmi zpolitizované, ne jako v běžném podnikání. Proto se musíme vyrovnat a počítat s takovým obratem událostí.

Jak moc je však pro Česko strategicky výhodné odříznout Rusko od jaderných projektů?

Nemyslím si, že pro Čechy je to výhodné. Naše spolupráce v oblasti jaderné energetiky má mnohaleté zkušenosti. Dukovany a Temelín byly svého času postaveny s aktivní pomocí Sovětského svazu. Jsou to stanice sovětského průmyslového designu a ruské reaktory, včetně našich nových VVER reaktorů (vodo-vodní energetický reaktor, pozn. red.), jsou jaderné reaktory nové generace. Samozřejmě se staly spolehlivějšími a bezpečnějšími, jsou docela konkurenceschopné s těmi, které nabízí Westinghouse, EDF a další hráči. A výhody naší účasti v dostavbě Dukovan a Temelína jsou pro Čechy očividné. V jaderné elektrárně pracují čeští specialisté, kteří jsou obeznámeni s naší technologií, pokud tam tedy přijedou Rusové, budou to lidé, kteří znají do detailů sovětské technologie a jejich vývoj. Vzájemné výhody by bylo logické využít! Pokud samozřejmě někdo, například Francouzi, nenabídnou Čechům lepší podmínky, pak prosím! Ale pochybuji, že jiné nabídky budou lepší. Jinak bychom již dávno viděli konkurenční společnosti ve Finsku, Bulharsku, Maďarsku a také v Bělorusku, kde Rusové také staví jaderné elektrárny. Tudíž přání české vlády odstranit z tendru Rosatom (ruskou společnost, která se účastní tendru na dostavbu Dukovan, pozn. red.) lze samozřejmě chápat jaksi politicky. Pro Českou republiku to však strategicky výhodné řešení není, a to ani z důvodu samotné energetické bezpečnosti.

Jaký algoritmus činů Rosatomu byste navrhl v této nové situaci?

Co dělat? Jednoduše se musí nabídnout výhodnější produkt v parametru cena-kvalita. A že my máme co nabídnout! Z hlediska konkurence máme výhodné projekty, především se jedná o již zmíněný reaktor třetí generace plus VVER 1200 – bezpečný a velmi výkonný. 1200 megawattů! Nese tak minimální rizika. Je tam pasivní systém bezpečnosti, který je schopen fungovat bez zásahů operátorů dokonce při úplném odpojení od elektrického proudu. Zde se používá dvojitý ochranný obal: vnitřní obal zabraňuje úniku radioaktivních látek při haváriích a ten vnější obal zase odolává přírodním a technologickým vlivům, jako jsou tornáda či pád letadla. Máme i reaktory s rychlými neutrony, které umožňují spalovat vyhořelé jaderné palivo, to je naše know-how. Musíme tedy šikovně nabízet produkt, který je z hlediska ceny a kvality lepší než u dalších, je potřeba přesvědčit racionálně smýšlející politiky, lídry veřejného mínění v těch zemích, ve kterých chce Rosatom pracovat. A ještě. Je nutné ukazovat pozitivní zkušenosti spolupráce, například s Finskem, Běloruskem, Indií, Čínou a Maďarskem. Spolupráce s Rusy je výhodná, chápou to již mnohé země, a to dokonce takové, které ze začátku spolupráci odmítaly.

Máte na mysli samozřejmě Bulharsko, že?

Ano, ukázková zkušenost a skvělý příběh. V roce 2006 zvítězil Atomstrojexport v tendru na výstavbu dvou energetických bloků jaderné elektrárny Belene v částce vyšší než 6 miliard eur. Tehdy bylo na území elektrárny dodáno zařízení, v roce 2009 projekt pozastavili a v březnu roku 2012 prozápadní bulharská vláda v čele s Bojkem Borisovem torpédovala projekt jaderné elektrárny a ukončila smlouvu. Poté se povedlo Rosatomu vysoudit za dodávané zařízení 601 milionů euro a už v roce 2018 Bulharsko opět změnilo svou pozici. Pan Borisov na setkání s Vladimirem Putinem litoval, že došlo ke zrušení projektů s RF – plynovodu South Stream a Belene. V důsledku toho Bulharsko zrušilo rozhodnutí o zrušení projektu jaderné elektrárny a opět začalo hledat strategického investora. Na konci roku 2019 bylo oznámeno, že Rosatom se dostal na užší seznam žadatelů o výstavbu jaderné elektrárny Belene. Nebo další příklad – nejobtížnější byla jednání s Indií, kde byly politicky inspirované veřejné protesty. Ve výsledku se tam stejně vrátili ke spolupráci s ruskou státní korporací. S Číňany byla neméně složitá jednání, ale projekt se i tak realizuje. Jednání s Vietnamci sice skončila neúspěchem, ale to proto, že obecně odmítli jadernou energetiku ve prospěch levnější plynové. Nyní vede Rosatom jednání o výstavbě stanice v Egyptě. Takže i s Českem může všechno ještě být… Jak to chápu já, konečně řešení Praha zatím nepřijala, dozrává. Ale zopakuji, že pokud česká vláda i přesto učiní takový krok, že vyhodí Rosatom z tendru, pak si jednoduše pod sebou řežou větev. Chovat se neracionálně a ne v zájmech země. Zařízení vybudovaná naší společností jsou moderní, efektivní, žádné stížnosti Mezinárodní agentura pro atomovou energii nemá, tudíž jsou bezpečné! Vždyť brzy bude fungovat běloruská jaderná elektrárna. A já jsem přesvědčen, že všichni se na ni budou dívat s obdivem, a to bez ohledu na to, jak se Lukašenko chová k režimu, k ruskému zhotoviteli… Uvidíme, že stanice funguje, dodává energii, je opravdu levná. Stížnosti kvůli bezpečnosti žádné nejsou.

Jakou roli v možném odmítnutí účasti Rosatomu v tendru na dostavbu bloku Dukovan sehrála nepříznivá atmosféra k Rusku, která je vyvolána v mnoha ohledech pražskými úřady a jejich válkou proti památníku maršála Koněva, přejmenováním náměstí před ruským velvyslanectvím a vykonstruovaným příběhem s ruským diplomatem s ricinem?

Vytvořený negativní kontext se samozřejmě projevil, nemohl se neprojevit. Obecně tento „výstřel“ pražských úřadů na stranu Ruska může mít dalekosáhlé nejen politické, ale i ekonomické důsledky. A mohou bolestně zasáhnout nejen zájmy samotného Česka, ale také jeho dlouhodobých zájmů. Vždyť Rosatom je absolutně adekvátní partner, který má osvědčené technologie, jejich využití je pro Čechy opravdu výhodné.

