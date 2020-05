Mámin nebo tátův? Vědci zjistili, komu z rodičů se děti podobají více

Otcův přínos

Geneticky se každý savec, včetně lidí, více podobá otci než matce, míní výzkumníci z Univerzity Severní Karolíny (USA). Nehledě na to, že oba rodiče předávají stejné množství genetického materiálu, otcovský má větší vliv na rozvoj organismu dítěte. K tomuto závěru vědci dospěli při průzkumu genomů myší vypěstovaných křížením divoké a laboratorní populace. Odborníci změřili hladinu exprese genů v různých tkáních a pak je porovnali s kopiemi rodičovských DNA. Ukázalo se, že úseky genomu získané od otce jsou v 80 % případů aktivnější. Znamená to, že ve větší míře určují, jaké bude potomstvo.

Autoři průzkumu píšou, že to může být stejné pro všechny savce včetně lidí.

Dědičné stáří

Na DNA otce závisí v mnohém délka života jeho dětí, domnívají se němečtí vědci. Jde o to, že se věkem může u každého člověka změnit fungování genů. Z různých příčin (kterým říkají epigenetické), kvůli dlouhému stresu, hladu nebo radiaci, se k nukleotidům připojí takzvané metylové skupiny, chemické sloučeniny ovlivňující expresi genů.

V důsledku toho jsou některé z nich aktivnější, kdežto jiné, naopak mlčí. To se pochopitelně projevuje na organismu otce, vyšlo však najevo, že potomstvo dědí některé úseky DNA spolu s metylovými skupinami. Především ty, které jsou spojené s délkou života.

Vědci sledovali dvě skupiny myší. V jedné měly za otce mladého samce, ve druhé staršího. Živočichové z první skupiny stárli pomaleji a umírali o dva měsíce později než jejich vrstevníci se staršími rodiči.Porovnání vzorků otcovského spermatu a tkání potomstva ukázalo, že děti starších samců zdědily epigenetické změny rodičů. Přičemž se shodné kresby metylových skupin nacházely na genech ovlivňujících délku života a souvisejících s věkovými patologiemi.

Autoři výzkumu mají za to, že to vše platí také pro člověka, poněvadž daný mechanismus je považován za základní pro všechny savce.

Američtí vědci ostatně tvrdí, že starší otec naopak potomstvu zaručí dlouhý život. Zanalyzovali přes 1,5 tisíce DNA lidí dvou generací. Telomery, koncové části chromozom, měly děti narozené rodiči v pozdním věku zpravidla delší než jejich starší bratři a sestry. Ale podle dřívějších průzkumů, čím jsou telomery delší, tím delší bude život.

Problémy se srdcem po otci

Také pravě po otcích mohou synové zdědit náchylnost ke kardiovaskulárním onemocněním. Jde o to, že geny odpovědné za sklon k infarktu a mozkové mrtvici se nacházejí s největší pravděpodobností na chromozomu Y.

Vědci z University of Leicester ve Velké Británii analyzovali DNA tří tisíců Britů a zjistili, že 90 procent chromozomů Y patří buď do haploskupiny I nebo do haploskupiny R1b1b2. Mezi prvními nosiči je riziko vzniku kardiovaskulárních chorob o 50 procent vyšší než u všech ostatních mužů. Je to pravděpodobně způsobeno tím, jak chromozom Y ovlivňuje fungování imunitního systému.

Kromě toho je otec schopen předat svým dětem obou pohlaví tendenci ke schizofrenii. Navíc čím starší je rodič, tím vyšší je šance na nemoc. Analýza údajů více než 87 tisíc lidí ukázala, že mezi těmi, jejichž otcům v době narození potomka bylo přes 50 let, bylo třikrát více pacientů se schizofrenií.

Růst a nadváha

Podle finských vědců je růst osoby téměř na 75 % zděděn od rodičů. Australští vědci dokonce tvrdí, že asi z 80 %.

Jak vysoké bude dítě, bude záležet ale více na otci. Jak zjistili britští odborníci, u vyšších mužů se rodí vyšší děti obou pohlaví. Má vliv také věk otce, čím starší, tím je dítě vyšší.

Sklon k přibírání na váze nebo ke štíhlosti se přenáší jak z otce, tak i z matky. Predispozice k nadváze se přenáší ale častěji. Porodní hmotnost však závisí pouze na matce, a to na její stravě a životním stylu, nikoli na DNA.

