„Stát ve státě.“ Hřib přišel s návrhem, který měl diskriminovat všechny další české obce, uvádí právnička

Zprvu suchá zpráva z tisku. Pražský primátor Zdeněk Hřib poslal premiérovi Andreji Babišovi návrh memoranda o spolupráci hlavního města a státu. Věnuje se například rozvoji Letňan, kde by Babiš rád viděl novou vládní čtvrť, i výstavbě nové nemocnice či nové budovy Národní knihovny.

Jak se kočička a pejsek o Prahu starali

Strany by podpisem dokumentu deklarovaly vůli změnit způsob oceňování majetku, kdy stát jej nabývá za cenu administrativní, ale převádí za cenu obvyklou. „Toto pravidlo v případě směn komplikuje dohody mezi Prahou a ČR o finančním vypořádání, neboť hlavní město Praha je povinno nabývat majetek za cenu obvyklou a za cenu obvyklou je povinno majetek rovněž převádět,“ píše se v dokumentu.

Dokument vyjmenovává také projekty, na kterých by město a stát měly spolupracovat. Mezi nimi je rozvoj Letňan a vybudování nemocnice v této lokalitě, stavba významné dopravní infrastruktury, jako jsou silniční okruhy, nebo stavba nové koncertní síně. Město chce spolupracovat také při hledání místa pro novou budovu Národní knihovny a depozitáře Národní galerie.

Jenže? Premiérovi se memorandum od Hřiba moc nelíbí. „Ten návrh primátora je stejný. Dejte nám všechno v desítkách miliard zadarmo a já vám nedám skoro nic. Přitom Praha má na účtech ke konci roku 80 miliard!“ popsal jednání se šéfem Prahy šéf české vlády.

A právě o to možná jde. Střet dvou šéfů. Anebo jestli chcete, dvou kohoutů na jednom... však vy víte, drazí čtenáři, kde. Babiš a Hřib se nemají v lásce. Už dlouhou dobu. Premiér vytýká pražskému primátorovi, že dělá zahraniční politiku místo toho, aby se soustředil na problémy hlavního města. Hřib kontruje tím, že si nenechá od předsedy vlády nic poroučet. A občas ho šťouchne do bolavého místa skrz unijní audit.

Takže velký byznys, na kterém by měl vydělat stát i Praha, který byl chystaný ještě za primátorky Adriany Krnáčové z Babišova hnutí ANO, naráží na dvě ega. To je pak svízel.

Nedůvodné zvýhodňování Prahy

O memorandu mezi Prahou a státem Sputnik hovořil se známou advokátkou a šéfkou Unie sebevědomé samosprávy Janou Zwyrtek Hamplovou.

„Sama jsem vybojovala s jednou obcí prodej obci za úřední cenu tam, kde chtěl stát dát do dražby dokonce sídlo radnice. Tedy Praha neobjevuje nic nového, jen se snaží získat mezi obcemi a městy nějaké protekční podmínky. Není to vůči ostatní samosprávě kolegiální, navíc toho touto cestou nemůže nijak dosáhnout. Kdyby to premiér podepsal, jednalo by se o jasnou diskriminaci ostatních obcí a měst, nebo, chcete-li, o nedůvodné zvýhodňování Prahy,“ říká expertka.

„Začala bych od konce publikovaných informací, kde je jakoby téměř pod čarou sděleno, že ‚dokument nebude zakládat právně vymahatelné závazky'. Tedy z právního pohledu je navrhované memorandum, omlouvám se, cárem papíru, které neřeší a nesjednává vůbec nic. Navíc se obsahově snaží vytvářet z Prahy stát ve státě, protože otázky, které se snaží formulovat, upravují jednak striktně zákony, tedy nějaké nezávazné memorandum je nemůže absolutně řešit, jednak řadu oněch problémů řeší se státem všechny obce, města a kraje. Například způsob oceňování majetku, kdy stát jej nabývá za cenu administrativní, ale převádí za cenu obvyklou. To kritizujeme v konkrétních jednáních dlouhodobě, vadí to celé samosprávě,“ vysvětluje odbornice na právo.

Premiér Babiš tvrdí, že Hřibovi jde o peníze. Dá se v tom vidět politika a vůbec nepřátelství mezi Hřibem a Babišem?

„Chápu úvahu premiéra jako podnikatele, ale podle mne tady nejde primárně o peníze. Jde výhradně o politiku, o vytvoření další platformy, na které by se mohli pražští politikové točit a zviditelňovat. Memorandum nemůže být závazné, už vůbec nemůže řešit to, co řeší zákony, a Praha sama o sobě nemůže mít jiná pravidla než ostatní obce a města v České republice. Toho si musí být zpracovatelé dobře vědomi, pokud tedy text vůbec psali právníci. Takže jiný důvod než to politicky prodávat, tu nevidím,“ uvedla Zwyrtek Hamplová.

„A pokud se jedná o konkrétní právní věci, například smlouvu, nepotřebuji k jednání o ní nějaké memorandum, ale pouze zákony této země, a pokud jde například o nějaké území á la Letňany, také politický um a takt a schopnost dojednat. Zákony jsou bohužel někdy nedostačující – ale to se musí změnit právně a jen tyto zákony, což memorandem samozřejmě nelze. Třeba myšlenka přednostního nabídnutí majetku státu obcím, kterou osobně velmi podporuji, stejně jako úřední ceny pro obce, které prosazuji rovněž tak, ty resonují právnickými kruhy už dlouho. Ale to by si měly dát strany do politických programů, ne Praha do jakéhosi memoranda, kde je to celé k ničemu. A um vyjednávat se koupit nedá, ani zakotvit do nějakého zákona. Ani do memoranda,“ míní držitelka ocenění Právník roku 2019.

Praha nerovná se Česká republika

„Už když se podíváte na úvodní text, že ‚Spolupráce bude spočívat především ve vzájemné diskusi, hledání vhodného a akceptovatelného řešení pro obě strany, stanovení dalšího postupu a případně též uzavření konkrétních závazkových vztahů, v rámci kterých budou stanoveny konkrétní práva a povinnosti stran', je to až úsměvné, protože všechno tohle mohou dělat už nyní. Pokud spočívá spolupráce ve vzájemné diskuzi, pak bychom mohli říct, že spolupracují všichni politikové, kteří se v nějaké diskuzi ocitnou. A jak všichni víme, politikové v diskuzi nespolupracují, ale jdou si většinou po krku,“ upozorňuje.

Myslí si, že primátor Hřib má snahu vyšvihnout se z křesla šéfa Prahy výš?

„Nevím, zda přímo pan primátor Hřib, nebo chce tím memorandem sbírat body jeho volební strana nebo i více stran, a také rovnou říkám, že ani jedno z toho by mne nijak nepohoršovalo – chtít výš je u politika zcela přirozená motivace a cíl. Jen by to měli dělat lépe než podobnými nesmyslnými návrhy, kterými se u odborníků tak shodí, tím pak zbytečně nahrají svým politickým soupeřům, a ve svém důsledku ztratí přípravami a vším kolem tolik času, že by bylo lépe věnovat ho přímo Praze, protože od toho tam jsou. Memorandum je prostě naivní krok vedle,“ říká známá advokátka.

A teď otázka osobnějšího rázu: jak expertka hodnotí skoro dvouleté angažmá pana Hřiba ve funkci primátora Prahy?

„Ten názor bohužel není příliš pozitivní. Kdybych to měla zjednodušit, tak pražská koalice se věnuje vyšší politice mnohem víc, než je u samosprávy obvyklé. Primátor, a vedle něj řada jiných, jsou navíc viditelně nezkušení, protože v samosprávě nikdy nepracovali, a mají tak všechny ‚dětské nemoci' s tím spojené, bohužel včetně ega, které přesahuje realitu. Vždyť už snaha o dané memorandum, tedy snaha o jiná pravidla, než platí pro jiné obce a města v zemi, je absolutně neobhajitelná, a to už proto, že z hlediska práva jde o jasný nesmysl. Chápu, že Praha jako hlavní město má výjimečné postavení, a závazná (!) dohoda dotýkající se například spolupráce při státních návštěvách by byla zcela na místě, ale o této oblasti memorandum až tak není. A to je druhá věc, kterou chci zmínit – i jako zastánkyně výrazně samostatné samosprávy, která není nijak podřízena státu, ale má být jeho partnerem, tvrdím, že i chování Prahy vysoce přesahuje roli samosprávy v její samé podstatě,“ upozorňuje.

„Úvodem bych opravila sice logický, ale trochu nesprávný pohled, že pro Prahu je důležité angažmá pana Hřiba – u nás není starosta ani primátor statutární zástupce města, a ke všemu, co dělá, potřebuje schválení minimálně rady města. Paradoxně tak více pravomocí má starosta malé obce, který vykonává i pravomoc rady než pražský primátor. Tedy můj názor se nebude týkat pouze pana Hřiba, ale současné koalice jím reprezentované,“ podotkla Zwyrtek Hamplová.

„Panu primátorovi by měl někdo říct, že Praha nerovná se Česká republika, Praha nerovná se politická strana, aby její představitel byl zván k tématům, které se Prahy až tak netýkají, a že Praha musí mít stejná pravidla, jako ta nejmenší obec v Beskydách či na Šumavě. Osobně mám pocit, že se současné vedení Prahy pasovalo do role státu ve státě, ovšem nikoli, aby bojovalo za Pražany, Prahu, a dělalo onu poctivou každodenní, a tím v podstatě neviditelnou, samosprávu, ale aby se od trosek pomníků, záměrně vyhrocených debat o 2. světové válce apod. její zástupci zviditelnili a odrazili do vyšších pater politiky. Ambice jim nezazlívám, ale zazlívám jim způsob, jak je chtějí naplnit, protože naše krásná Praha není dnes jejich cílem, ale pouhým prostředkem, který chtějí použít na cestu do Sněmovní,“ konstatuje odbornice.

„Jedním z těch kamínků má být i ono memorandum, na které jste se ptali úvodem. Má pouze zviditelnit navrhovatele, neboť vyřešit nemůže zhola nic. Vláda musí toto memorandum odmítnout, protože by nebylo fér vůči ostatním obcím a městům. Současné vedení Prahy prostě nemá samosprávu tzv. pod kůží, to se získává až léty. Proto dělá chyby, jakou je i návrh onoho jinak zcela zbytečného memoranda,“ říká šéfka Unie sebevědomé samosprávy Jana Zwyrtek Hamplová.

