Spekulace okolo právní kolize Nord Stream 2 povedou ke zdražení plynu pro konečné spotřebitele v Česku a EU. Názor

Téměř dokončenému plynovodu Nord Stream 2, kterým bude po dně Baltského moře proudit plyn z Ruska do Německa, odmítl německý energetický regulátor Bundesnetzagentur udělit výjimku z unijních pravidel. Pro projekt nového plynovodu, který už nabral zpoždění a čelí nátlaku ze strany USA, Polska a Ukrajiny, je to další rána.

Regulátor tvrdí, že konsorcium nemá v části německých výsostných vod na výjimku z unijní energetické směrnice nárok, neboť potrubí nebylo technicky hotové k rozhodnému dni, což bylo 23. května 2019. Ten den nabyla účinnosti zmíněná unijní energetická směrnice vyžadující, aby dodavatelská a provozovatelská struktura v případě produktovodů byla v zájmu zachování volné hospodářské soutěže oddělená, což v tomto případě podle regulátora není. Konsorcium naopak argumentuje tím, že ač projekt není fyzicky dokončen, je už ekonomicky funkční, neboť do něj byly investovány miliardy eur. Konsorcium ve svém prohlášení uvedlo, že má měsíc na to, aby rozhodlo o dalším postupu včetně odvolání a že postoj regulátora považuje za porušení německých ústavních záruk. Rozhodovat nyní budou pravděpodobně soudy.

Sputnik poprosil o komentář energetického experta, analytika společnosti ENAS

Co si myslíte, odpůrci plynovodu Nord Stream 2 ho pohřbí společným úsilím, nebo selžou?

Štěpán: Já si myslím, že Nord Stream 2 vznikne, o tom není pochyb, projekt je klíčový pro Spolkovou republiku Německo, kde selhala sázka na obnovitelné zdroje, stejně je na tom Česka republika. Plynovod NS2 zvyšuje i bezpečnost zásobování plynem střední a jihovýchodní Evropy, výrazně i v ČR. Pro EU by to měla být priorita číslo 1, čím více tras do Evropy, tím lépe. Zvyšuje se konkurence tras pro dopravu plynu, zvyšuje se kapacita plynovodů, snižují se ztráty v dopravě plynu a šetří se tak životní prostředí, klesají emise a měla by klesnout i cena plynu, resp. se dlouhodobě udrží na rozumné úrovni. Směrnice EU je uměle vytvořená, aby chránila zájmy zemí, které plynovod obchází. Oddělení dodavatelské a provozovatelské struktury nemá logiku, konkurují si trasy pro dopravu plynu s terminály pro dodávky LNG (zkapalněný zemní plyn), souboje uvnitř plynovodu s trasou několik tisíc kilometrů je spekulace mimo jakoukoliv realitu. To může obhajovat jen někdo, kdo nikdy neviděl smlouvu na dopravu plynu.

Německé rozhodnutí o odmítnutí výjimky pro plynovod Nord Stream 2 z pravidel směrnice EU o plynu bylo vyvoláno nátlakem Spojených států. To je názor některých ruských politiků a odborníků. Existují důvody pro takové závěry? Co si o tom myslíte vy?

Prezident Trump je velmi schopný politik, který pozvedl USA i ekonomicky. V jeho strategii slouží politika ekonomice, přesný opak je ČR. Jeho zamítavý postoj k NS2 je z tohoto pohledu logický, stejně jako jeho politika zdravého rozumu, minimum dotací do obnovitelných zdrojů energie (OZE) a podpora vysoce účinným zdrojům na fosilní paliva, díky zemnímu plynu se mu podařilo vyčistit ovzduší v USA (média píšou, že za vlády Trumpa se podařilo snížit emise škodlivin, počet „nezdravých“ pro ovzduší dnů však stoupl, poz. red.). EU se svými dotacemi do OZE ekonomicky ztrácí stále více na USA, hlavní příčinou je právě chybná energetická politika. Tu lze nazvat jako politiku destruktivní degenerace, strategie vše na elektřinu, nejdražší druh energie, jehož cena bude dále stoupat, a zbavit se zemního plynu jako fosilního paliva, přivede EU do dlouhodobé recese.

Je patrné, že EU je ovládaná dvěma lobbistickými skupinami, nekriticky prosazujícími elektřinu a OZE bez ohledu na ekonomiku a ekologii. Například Spolková republika Německo vynakládá více než 700 mld. korun na podporu obnovitelných zdrojů energie a ovzduší tohoto státu patří mezi nejhorší v EU, stejně jako ovzduší České republiky, která tuto strategii EU nekriticky podporuje. Zajímavý bude finální postoj Německa k Nord Stream 2, po uzavření jaderných elektráren a následně i uhelných elektráren už si Němci nemohou dovolit další Energiewende. To by SRN způsobilo obrovské ekonomické škody a ohrozilo životy mnoha lidí. Praxe ukázala, že jednotlivé druhy OZE jsou buďto velmi drahé a ve vztahu k životnímu prostředí někdy i zdrojem vyšších emisí škodlivých látek než využívání uhlí.

Co by znamenalo pro Českou republiku zastavení projektu plynovodu Nord Stream2?

V Česku byl projekt NS2 vnímán v posledních letech pozitivně politiky i odborníky. Nyní se situace mění, i v ČR vládnou lobbisté podporující jenom elektřinu a jenom obnovitelné zdroje energie bez ohledu na dopady na ekonomiku a ekologii. A protože je Česka republika ekonomicky slabší než SRN, důsledky na průmysl a obyvatelstvo budou právě v době koronaviru velmi negativní. Očekávám, že HDP (hrubý domácí produkt) ČR klesne v roce 2020 o více než 10 %, zřejmě nejvíce mezi státy EU. Jak by v této situaci ovlivnilo ekonomiku zastavení projektu Nord Stream2? Můj postoj je obtížné takto stručně vysvětlit, jsou to jenom závěry, jsou ale podloženy praktickým zkušenostmi. Dívám se na to obchodně, ekonomicky i z hlediska bezpečnosti. Mohu jen opakovat to, co jsem už řekl v rozhovoru pro Český rozhlas. Pro Česko by zastavení projektu Nord Stream 2 znamenalo škody 10 miliard a zhoršení životního prostředí.

Souhlasíte s postojem ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který s odkazem na názory odborníků uvedl, že téměř všechny možnosti právního řešení dnešního konfliktu kolem plynovodu Nord Stream 2 povedou ke zvýšení cen plynu pro konečné spotřebitele, pro občany zemí EU?

Myslím, že už jsem na to jednoznačně odpověděl.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.