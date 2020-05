Evropský parlament nám snad chce určovat premiéra? Taková nehoráznost zazněla

Tohle zavání diktátem. Premiéra Andreje Babiše můžeme mít rádi, nebo nemusíme. To je zcela na nás, na občanech České republiky. Co si ale dovolili představitelé Evropského parlamentu, je na pováženou. Ze Štrasburku zaznělo, že by to měl Babiš zabalit.

Rozhodnutí Evropského parlamentu nad výsledky českých voleb?

Premiér Andrej Babiš by měl rezignovat nebo přestat přes firmy spojené s Agrofertem inkasovat peníze z evropského rozpočtu, pokud se prokáže střet zájmů. Uvádí to upravený návrh zprávy výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, jehož členové v únoru podnikli kontrolní misi v Česku. Poslanci také vyzvali Evropskou komisi, aby neumožnila vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude v otázce Babišova střetu zájmu jasno.

Členové výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu požadují, aby se premiér „vzdal účasti na jednáních týkajících se rozpočtu v Evropské radě, dokud nebude jeho potenciální střet zájmů plně vyřešen“. Předseda vlády nebo člen vlády nemůže být skutečným vlastníkem nebo stále kontrolovat velký konglomerát, jako je koncern Agrofert, a současně dostávat značné dotace z EU a zároveň být zapojen do plánování a financování daných dotací.

Pokud bude potenciální střet zájmů potvrzen, „musí jej vyřešit buď prodejem svých firem, ukončením pobírání jakýchkoli veřejných dotací nebo financí distribuovaných jeho vládou včetně finančních prostředků Evropské unie, nebo rezignací na post předsedy vlády“. Řekli to unijní poslanci.

Dokážete si představit, že by se sešli čeští poslanci a začali by požadovat sesazení kancléřky Angely Merkelové kvůli tomu, že otevřela brány Evropy uprchlíkům? Nebo, že by naši poslanci požadovali uvalit sankce, třeba jeho vyloučení z NATO, na Turecko, protože ohrožuje bezpečnost evropského kontinentu? To by byla mela!

Petr nebo Pavel, Babiš nebo Novák. Je úplně jedno, kdo je premiérem naší republiky. Nemusí se nám to líbit. Všechny ty zprávy o možných podvodech a podvůdcích spojených se jménem předsedy vlády. Ale! Babiše do premiérského křesla zvolili čeští voliči. Unijní poslanci nemají žádný mandát určovat, kdo má ve Strakově akademii sedět a kdo ne.

Je to pár dní, co se ministr zahraničí Ruska Sergej Lavrov vyjádřil v tom smyslu, že by bylo vhodné, aby se socha hrdinného sovětského maršála Ivana Koněva opět objevila na náměstí Interbrigády v Praze, kde je její původní místo. Sluníčkáři se mohli ukřičet, že to je porušení české suverenity. A co diktát z Evropského parlamentu?

Z úst premiéra Babiše koncem dubna zaznělo, že „jsme svrchovaný stát a určitě si nenecháme líbit, aby nějaké velké světové velmoci nám tady nějakým způsobem ovlivňovaly naše politické záležitosti“. V případě Evropské unie to zas tak nevypadá.

Chvilkaři sem, chvilkaři tam

Svůj názor na skandální požadavek z Evropského parlamentu Sputniku sdělil známý člen SPD, držitel medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně, bývalý rektor Vysoké školy Evropských a regionálních studií Lubomír Pána.

„Je to účelová honba na českého premiéra, který sice tlaku Evropské unie v některých záležitostech ustupuje, ale ne ve všech, jak je to od něj požadováno. Pokud začne ustupovat ve všem, domnívám se, že jako po mávnutí kouzelným proutkem, bude najednou s dotacemi vše v pořádku,“ uvádí.

„Evropská unie by si měla ve svých orgánech udělat pořádek (anebo je naznačováno možné mávnutí kouzelným proutkem). Před několika dny schválila proplácení všech dotací pro firmu Agrofert (s výjimkou jednoho projektu za 1,3 milionu Kč) a všechny dotace proplatila. Jiný orgán to odmítá. Ale který? V jeho čele je předsedkyně, která nosí v EP odznak Milionu chvilek a v jejím výboru jsou ‚donašeči' z politické opozice v ČR – zástupci KDU-ČSL a Pirátů,“ upozorňuje bývalý rektor.

„Střet zájmů se podle českého právního řádu neprokázal, i když byl účelově k vůli panu Babišovi přijat zákon, tzv. lex Babiš, na základě kterého pan Babiš všechny své firmy předal do svěřeneckého fondu. Pokud se někomu nelíbí text tohoto zákona, má možnost iniciovat jeho změnu, aby nebyly žádné pochybnosti o ovládání či neovládání firem pana Babiše jím samým,“ říká expert.

Je vůbec slušné, aby nám představitelé Evropské unie nařizovali, kdo má stát v čele našeho státu?

„Naštěstí představitelé bez rozhodnutí relevantního orgánu nemohou nic nařizovat (stanoviska a usnesení Kontrolní komise EP jsou jen doporučující, nemají závazný charakter). Je to jen politizování a vyvíjení tlaku na našeho ministerského předsedu, aby se podvolil, aby se neopíral o jednotu V4 (všimněte si, jak sílí tlak toto uskupení států rozbít). A ten tlak, jak jsem již zmínil, vyvíjejí zejména opoziční politici. Když neuspěli ve volbách v České republice, tak alespoň vládě ČR okopávají kotníky z Bruselu,“ míní politik.

Proč nás neberou jako rovné partnery

Proč se neozývají sluníčkáři? Když ruský ministr zahraničí Lavrov uvedl, že by si přál, aby pomník Koněva znovu stál v Praze, tak je to považováno za zásah do našich záležitostí.

„Takzvané sluníčkáře, jak jste je nazval, bych rozdělil do dvou skupin. Jedni jsou ti, kteří jen přebírají názory svých autorit a opakují to, co jim řekli v televizi. Ti pak žádnou logiku ani obecné principy nehledají. Hledají jen jakýkoliv argument proti Rusku. Ve druhé skupině jsou ti, kteří slouží cizím zájmům a pokrytectví je pro ně legitimním způsobem politického boje. Jejich jediným cílem je udržet si jakousi moc, postavení a klidný život tím, že se zavděčí svým zahraničním chlebodárcům. Na vlastní zemi jim nezáleží a na něčem, jako je pravda či spravedlnost, také ne,“ vysvětluje odborník.

„Mimochodem větším problémem než to, že se Rusové vyjadřují k tomu, jaké máme pomníky, je to, že komunální politici svými provokacemi zasahují do zahraniční politiky v rozporu s oficiální zahraniční politikou naší vlády a v rozporu s našimi zákony (smlouvy s jinými státy jsou zakotveny v našem právním řádu) – a vláda není schopna s tím něco udělat. Opět platí to, že dokud si nedokážeme udělat pořádek ve své vlastní zemi, nebude nás jako sobě rovného partnera respektovat ani Rusko, ani Evropská unie, ani nikdo jiný,“ dodává.

Jak by Česko mělo na návrh změnit premiéra reagovat?

„Nijak, je to jen šum. Vlci vyjí, ale karavana České republiky jede dál. A pokud budou orgány Evropské unie vyvíjet stále větší a větší tlak na samostatné rozhodování ve vnitřních věcech České republiky, dojde naším občanům trpělivost a vydáme se cestou Velké Británie a Severního Irska,“ říká Lubomír Pána.

