Apple versus USA: pánové se nemohou dohodnout na změně pravidel. Názor

Důvodem bylo to, že FBI musela bez pomoci korporace odblokovat iPhone patřící důstojníkovi ze Saúdské Arábie, který v prosinci loňského roku spáchal teroristický útok na letecké základně na Floridě.

Podle slov generálního prokurátora je pobuřující postoj společnosti Apple doplněn její aktivní spoluprací s „autoritářskými režimy“ (samozřejmě jde o Rusko a Čínu), aby „umožňoval těmto vládám masové sledování“.

Apple označila Barrova prohlášení za „lživá“. Podle společnosti následovala odpověď na první žádosti FBI už několik hodin po útoku na leteckou základnu: „Poskytli jsme veškeré informace, které jsme měli, včetně náhradní kopie iCloud, informace o účtu a transakčních dat s mnoha účty, poskytli jsme technickou podporu a pomoc při vyšetřování kancelářím FBI v Jacksonville, Pensacole a v New Yorku během následujících měsíců.“

Pokud jde o odblokování přístrojů, společnost uvedla, že to nemůže dělat, protože neukládá hesla zákazníků. Společnost Apple navíc obvinila úřady ze snahy „oslabit šifrování a další bezpečnostní opatření, která chrání miliony uživatelů a naši národní bezpečnost“.

Mimochodem, není to první konflikt tohoto druhu. Již na jaře 2016 se Apple střetla s příslušnými úřady, když se jim podařilo nabourat iPhone teroristy, který společně se svou manželkou zabil 14 lidí v kalifornském San Bernardinu. Společnost slíbila, že zesílí své bezpečnostní systémy.

Ruské ministerstvo zahraničních věcí, komentující nové kolo konfrontace Apple se Spojenými státy, k níž už tradičně připletly Moskvu, přesně zaznamenalo, že situace za oceánem dosáhla „další fáze, a to: bijte své vlastní lidi, aby se cizí báli“.

V souvislosti s událostmi ve světě je často vzpomínáno přísloví o džentlmenech, kteří mění pravidla, když přestanou vyhrávat podle starých. K současné historii se také hodí, ale nabývá nového a poněkud neočekávaného aspektu.

Myšlenka ochrany osobních údajů před kýmkoliv, včetně státu, vznikla ze samotných základů západních - a zejména amerických - představ o lidských právech, demokracii a soukromí. A opravdu kdysi sloužila jako základ moderních informačních technologií, což umožnilo Západu hovořit o převaze - technologické i morální - nad konkurenty.

Skutečnost, že realita je mnohem méně růžová, je již téměř všem jasná. Až příliš častými a očividnými se staly důkazy o tom, že „jsme všichni pod Müllerovým dohledem“, a nejde jen o zvýšené možnosti státu dohlížet na občany. Ještě nepříjemnější je invaze komerčních struktur do soukromí lidí. Například ohromující přesnost kontextové reklamy svědčí o tom, do jaké je míry je informován byznys.

I samotná pravidla se velmi rychle mění - a mimochodem, již docela dávno. Stačí si vzpomenout na slavný vlastenecký zákon (USA PATRIOT Act) z roku 2001, který poskytl bezprecedentní práva americkým zpravodajským službám při sledování. A v posledních letech jsou změny tak obrovské, že svět ve skutečnosti i formálně žije již podle nových zásad. Navíc je tento trend stejný pro všechny a není žádný rozdíl, nehledě na veškerou tradičně obviňující rétoriku Washingtonu vůči nevyhovujícím zemím, mezi USA a Čínou nebo Evropou a Ruskem.

Apple, stejně jako ostatní globální IT giganti, se nachází v obecném trendu. Mimochodem, společnost skutečně splnila požadavky vnitrostátních zákonů a asi před rokem a půl převedla zpracování osobních údajů svých místních klientů do Ruska – to je skutečnost, která extrémně rozhořčila amerického generálního prokurátora.

Zkrátka, věřit v ideologickou zásadovost produktu Stevena Jobse se nijak nedaří. V novém konfliktu mezi společností a americkými úřady je pravděpodobnější, že korporace není ochotna uznat podřízenost národní hierarchii. Koneckonců, i když je Apple původem americká společnost, uvažuje logikou globalizovaného světa stejně jako ostatní konkurenční kolegové, kdy sami stanoví pravidla a nepodřizují se cizím.

Ale možná ještě zajímavější je to, že svět je svědkem veřejné hádky „džentlmenů“ kvůli pravidlům hry. To je to, co by se zpravidla mělo skrývat za závěsem, kde se „bílí lidé“ tajně mezi sebou domlouvají, aby potom opět úspěšně oklamali „domorodce“, kteří si s nimi sedli k hracímu stolu a najednou začali vyhrávat.

To, co se děje, však není nic mimořádného. Podobné situace se množí před našima očima a vytvářejí praskliny - s veřejnými skandály a „rozbíjením nádobí“ – v kdysi jednotném Západě, včetně jeho nejvíce monolitních a nejvlivnějších částí. A není jasné, co je pro něj horší – to, že účastníci procesu nechápou, že řežou větev, na které sedí, nebo to, že to všichni chápou, ale krize systému zašla tak daleko, že tam nevidí varianty své kolektivní záchrany.

Ať už je odpověď jakákoliv, pro zbývající část planety je to pravděpodobně dobrá zpráva, protože to znamená, že roste šance na úspěšnou rekonstrukci světa bez tajného podvádění ze strany jednotlivých účastníků, kteří se upřímně považují za vyšší a lepší než ostatní.

