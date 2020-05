Čí jsme lokaji? Jak se v Česku dělá zahraniční politika

„Moje cesta na Tchaj-wan se stává stále reálnější a reálnější. Není možné nadále snášet to, že budeme přistupovat na to, že budeme něčím lokajem,“ prohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil po schůzce na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem. Vystrčilovi se nelíbí, že Čína údajně diktuje České republice a Senátu, co mají dělat.

Nová móda mezi politiky: Zahraj si na diplomata

Cesta na Tchaj-wan by se podle Vystrčila mohla uskutečnit, až to situace kolem šíření koronaviru umožní. Bude potřeba také zjistit, zda trvá zájem podnikatelů misi uskutečnit.

Zeman podle Vystrčila považuje misi na Tchaj-wan za „krok, který není dobrý pro Českou republiku“. Obává se ekonomických důsledků. Problém je podle předsedy Senátu na straně Číny, „která prostě není schopna a ochotna jakýmkoli způsobem uznat, že se nechovala k České republice správně“.

Je smutné, možná až zoufalé, že se česká zahraniční politika dělá natruc. Nebudují se přátelské zahraniční vztahy, které by pomohly šířit dobré jméno naší republiky v cizině a našim podnikatelům otevřít dveře na zahraničních trzích, které po koronaviru nebudou tak doširoka rozcapené. Asi by se to dalo nazvat trollí diplomacie.

A je tu ještě jedna věc. Pamatujete si, drazí čtenáři, jak se prezidentovi Václavu Klausovi vyčítalo, že má jiný postoj k Evropské unii a tříští jednotnou zahraniční politiku České republiky. Před 11 lety sepsul vládní koncepci zahraniční politiky, že obsahuje prázdná témata, neřeší nepříznivé tendence a klíčové otázky v EU a nezabývá se skutečnými problémy české zahraniční politiky.

To bylo tehda mrzení a nadávek na Hrad. A teď? Česká republika uznává čínskou suverenitu a respektuje politiku jedné Číny uplatňovanou ze strany Evropské unie. To je oficiální stanovisko české vlády, ministerstva zahraničí a Pražského hradu. To by měli respektovat všichni představitelé českého státu. Klid a spokojenost?

Jenže? Jenže tu jsou aktivisté na politických postech, kteří si dělají zahraniční politiku, jak se jim zlíbí. Pražská úderka Hřib, Kolář, Novotný vedou svou válku s Ruskem, aby si udělali oko u voličů a vymanili z komunálního rybníčku výš. A šéf Senátu Vystrčil asi chce zvýšit popularitu modrých ptáků z ODS svým zahraničním výpadem proti Číně. To se teď také nosí.

Česko jako „užitečný idiot“

Na situaci s cestou šéfa Senátu na Tchaj-wan Sputnik hovořil se známými poslanci.

„Za mne, ať si senátor Vystrčil jede kam chce! V souvislosti s jeho motivací se ale nabízí pouze dvě logická vysvětlení. Buď je velice hloupý a kompenzuje si své osobnostní a pracovní nedostatky nesmyslnými gesty, což ‚malí' a zakomplexovaní lidé často dělají, nebo je naopak vychytralý a myslí si, že by mohl touto až nesmyslně zpolitizovanou cestou splatit jakýsi svůj ideologický závazek pravicové senátní kastě, která jej zvolila předsedou Senátu,“ předpokládá Jiří Valenta, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslanec za KSČM.

„Domnívám se, že jde skutečně spíše jen o hloupé gesto ‚malého kluka', který chce být vidět a ukázat národu, že se ‚nebojí', a získat tak politické body od některých. Kdyby mediálně neexhiboval a odjel si na Tchaj-wan bez zbytečné pompy, nikdo by si toho snad ani nevšiml. A, že Čína napíše nějaký protestní dopis? Takových chodí v diplomatické komunikaci mezi zeměmi stovky a často se o nich ani neví,“ dodává.

„Ale k útoku na asijského ekonomického ‚tygra', kde vládne komunistická strana a vládne tam relativně úspěšně, se prostě hodí všechno. Přitom obava některých není z té Číny jako takové, ale především z toho, aby se naši občané tam náhodou nechtěli něčím inspirovat a doma by přestali skákat na lep různým vykukům,“ domnívá se politik.

Jaké následky tato cesta může pro Česko mít? Není přehnaná obava, že se nám Čína pomstí?

„Jak jsem již naznačil, tak zveličování a přehánění bývají u nás již tradičně součástí politického boje. Čína poslala dopis, že se jí takové jednání nelíbí a že to může mít i svůj vliv na zhoršení hospodářských vztahů s ČR. Na to má ale svaté právo, stejně jako ho mají například Spojené státy, které deklarovaly, že přijmou tvrdá odvetná ekonomická opatření, když v ČR uzákoníme tzv. digitální daň. Ta by částečně srovnala podnikatelské prostředí u nás, zcela spravedlivě by postihla nadnárodní trusty podnikající v informačních a komunikačních technologiích. A to ve prospěch drobného, středního, ale i velkého podnikání našich českých firem, ale Američanům se to zkrátka nelíbí. Google, Facebook a některé další velkofirmy prostě již dávno řídí v USA i mezinárodní politické vztahy. A co my na to? No nic, a naopak se politici ‚Demobloku' předhánějí v loajálních deklaracích k transatlantickému spojenci a je jim jedno, že tak poškozují nás všechny,“ upozorňuje poslanec.

„U Číny ale stačí jediný dopis a rázem zde máme jejich každodenní projevy stupidní hysterie, které jsou rámované do pseudo snahy o ochranu lidských práv, a přitom ve skutečnosti jde pouze a jen o peníze a další profit v rámci hospodářské války mezi velmocemi. Je smutné, že naše Česká republika by měla v tomto ohledu, podle přání některých pravicových exponentů, plnit parazitní úlohu ‚užitečného idiota' ve prospěch někoho jiného,“ míní známý politik.

To by stát bolelo…

Podobné následky vidí poslanec za SPD, místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a bývalý diplomat Jiří Kobza.

„Čína je velmoc a ČR stát s počtem obyvatel menším než čínské provinční město. Také nám čínské roušky pomohly v začátcích epidemie covidu-19 v době, kdy čínské výrobce a exportéry všichni přepláceli. Díky Číně máme počty nakažených a úmrtí na tak nízké úrovni. Máme tedy důvod být Číně vděční. O to podivnější jsou úporné snahy liberálních politiků o vážné narušení těchto vztahů. Je více než jisté, že cestu předsedy senátu na Tchai-wan nechají být, pan Vystrčil je druhý nejmocnější muž republiky. Osobně ale doufám, že čínská strana pochopí, že senátor s mandátem pár tisíců hlasů má jiný mandát mluvit za národ než prezident, za kterým stojí větší polovina národa. Doufám tedy, že váhu cesty pana Vystrčila na Tchai-wan budou posuzovat tímto prizmatem. V opačném případě ale můžeme předpokládat značný výpadek v exportu do Číny a tím i příjmu do státního rozpočtu. A to bude tento stát bolet,“ míní expert na zahraniční politiku.

A jak pan Kobza vnímá samotné rozhodnutí šéfa Senátu Vystrčila jet na mezinárodně neuznaný ostrov?

„Umím si také představit, že výsledky práce prezidenta Zemana, který vztahy s Čínou trpělivě budoval, jsou trnem v oku pro mnohé tzv. liberální politiky. Zničení těchto vztahů mohou ti prostodušejší dokonce považovat za jakési vítězství nad prezidentem. Tuto cestu vidím jako dětinský akt tvrdohlavého trvání na chybném úsudku, že se nám nic nestane a ostatní nám zatleskají. Ano, zatleskají, protože jim uvolníme prostor na čínském trhu, na který už se nevrátíme. Pan Vystrčil by si měl uvědomit, že je placen z daní českých firem a občanů, kteří v nich pracují. Jeho primární snahou by naopak mělo být umožnit českým firmám rozvoj, aby do státního rozpočtu mohly přispívat co nejvíc,“ dodává.

„Myslím, že stejně jako předchozímu předsedovi senátu Kuberovi tak ani současnému předsedovi Vystrčilovi nepřísluší podnikat kroky, které jsou v zásadním rozporu s formální (a smluvně zakotvenou) zahraniční politikou ČR vůči Číně. Pakliže ale navzdory všem diplomatickým zásadám jsou odhodláni tuto formální pozici ČR vůči Číně nerespektovat, můžeme usuzovat, že pro toto zásadní narušení vztahů s Čínou nejspíš mají své (tedy soukromé) vážné důvody. Jako bývalý obchodník a poradce v oboru zahraničního obchodu nemohu nevidět konkurenční výhody, které z takového narušení vztahů získají ostatní exportéři do Číny. Ta je sice obrovským trhem, ale přes to všechno tam není místa dost pro všechny vývozce,“ upozorňuje bývalý diplomat.

„V současné ekonomické situaci v koronavirové krizi, kdy se státní rozpočet propadá do obrovského zadlužení, jakékoliv ohrožení ekonomických zájmů ČR by mělo být důkladně vyšetřeno. I když nepředpokládám, že se naši veřejnoprávní novináři pana Vystrčila zeptají, například jak chce nahradit případné ztráty ČR,“ říká známý poslanec.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.