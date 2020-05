Je socialismus podle čínského modelu nevyhnutelný pro celou světovou ekonomiku po karanténě? Má to jeden háček. Názor

A teď samozřejmě to samé. Například Brit Anthony Rowley (vysoce uznávaný odborník na asijské finance) nám říká: silná injekce socialismu podle čínského modelu je nevyhnutelná pro celou světovou ekonomiku po karanténě.

Tady je třeba vzít v úvahu, že kolik existuje lidí, tolik je socialismů. To je takový slon, v němž každý vidí různé věci: někdo uši, někdo dlouhý ocas a další otázkou je, kolik je tu slonů. Dejme tomu, že ponurá ideologie povinná pro všechny, jako v SSSR, to je socialismus? Ale Rowley má na mysli něco jiného. Jednoduchého a očividného.

Čínský model je pro něj existence velkých státních společností. Domnívá se, že jejich prostřednictvím musí nyní i jiné státy zachraňovat finanční systémy výměnou svých obrovských dluhů za podíl v akciovém kapitálu. To znamená, že stát tak zvyšuje svůj podíl vlastnictví v jakýchkoliv podnicích.

Když to zevšeobecníme, Rowley jízlivě připomíná: v posledních deseti letech obrovské státní společnosti zdvojnásobily svůj podíl ve světové ekonomice jako celku na jejích 20 procent, čímž aktiva dosáhla částky 45 bilionů dolarů. Jsou silné nebo dominují v klíčových odvětvích nejen v Číně, ale také v Indii, Indonésii, Malajsii, Rusku, Vietnamu, Spojených arabských emirátech, nemluvě o zvláštní roli států v práci Boeingu nebo Lufthansy. A nyní je jasné, že všichni musí hrát klíčovou roli v podpoře nosných struktur hospodářství, v poskytování základních služeb unavené populaci.

Je pravda, že by bylo dobré takové společnosti reformovat, protože soukromé korporace mají tradičně vyšší efektivitu – v tom je právě úkol momentu, v reformě, uvádí autor. To je typická součást široké škály přesvědčování: že obecně je tento nebo jiný nápad dobrý, prostě nebyl správně realizován.

Ale proč a v jakých případech mohou být obří společnosti neefektivní? A protože monopol, to znamená nedostatek konkurence, vede k takovým důsledkům, možná se to týká i ideologického monopolu v SSSR a podobných státech: tam, kde je monopol, dochází ke stagnaci. Pro okamžitou mobilizaci v době krize může snad být socialismus vhodný, ale pak začínají problémy.

Díváme se na procesy probíhající v dnešním světě: je pravda, že socialismus, každý a různý, je všude na pochodu? A vidíme, že například „čínský model“ má veškeré šance posunout se ještě dále od socialismu - právě ve formě reakce na současnou krizi. Tento pátek bude v zemi se zpožděním zahájeno jarní zasedání parlamentu. Ukáže úplný obrázek toho, co bude dělat Čína v naší krizové době. Ale již dnes jsou známy některé body programu: že země zvýší počet zón volného obchodu a otevře další volný přístav, přičemž jim poskytne větší autonomii než dřívějším. Ty musí kromě toho přijmout základy občanského zákoníku, který posílí zákony o vlastnických právech a ochraně individuálních práv před sledováním a zasahováním v našem informačním století. Zkrátka, samý kapitalismus, i když státní společnosti si možná nyní odpočinou od tržního živlu.

Dále: někomu se zdá, že přišel čas triumfu příznivců „socialistické“ zdravotní péče. A to vůbec není pravda. Například ve Velké Británii je Národní zdravotní služba již dávno nazývána právě socialistickou a dokonce sovětskou (což je do značné míry pravda) - a dnes se ukázalo, že není o nic lepší než mnoho jiných, a to je ještě mírně řečeno. Podle názoru mnohých právě kvůli svému monopolismu.

Zkrátka, vůbec není jisté, že v zítřejším světě bude chtít mnoho zemí vytvořit jeden silný zdravotní monopolní systém, včetně klinik a vědy, a dokonce přímo podřízený státu, to znamená něco tvrdého, vnitřně nekompetitivního a monopolistického. Zcela reálnou a přesně opačnou variantou je decentralizace.

Pochybnosti o triumfálním „průvodu socialismu na planetě“ vzbuzuje ještě jedna skutečnost: socialisté a různí sociální demokraté mají naopak po celém světě problémy. Jde o to, že právě socialistické vlády vytvářely nejtvrdší formy karantény. Můžeme uvést Španělsko, Nový Zéland, demokratické státy USA a mnoho dalších. A ve Španělsku, pokud vezmeme pouze jeden příklad, popularita socialistů klesá - a klesá právě proto, že to přehnali s tvrdostí. Obyvatelé největších měst vycházejí na demonstrace proti sebeizolaci, podpora levice v parlamentu mizí, zato roste obliba pravicových stran. Totéž platí v USA, i když tam je obraz smíšený a komplikovaný. Co bude dále, tím spíše po celém světě, není jasné. Ale tento svět se rozhodně neusadí v jednoduchých schématech.

