„Krev“ u ambasády RF; Novotný: Řeporyje si vytírají p*del Ruskem, pravda zvítězí nad RF

„Já na tebe flusnu, kdyby tady nebyly ty fízlové…“ (Pavel Novotný, starosta Řeporyjí, 22. 5. 2020)

„Mou ochranku platí ze svých daní čtenáři Sputniku…“ (Pavel Novotný, 22. 5. 2020)

„Prší a venku se setmělo…“ (Ctirad Pavlů zpíval 22. 5. 2020 píseň Karla Kryla)

Celá akce probíhala mezi 17. a 18. hodinou večer a spunktovala ji skupina Ivany Kudry a Davida Šteffela… Moderátor řekl, že tato „skupina“ vznikla v době koronavirové a že jí „není jedno, kam tento stát pod vedením Andreje Babiše směřuje…“ Během mítinku vyzval Šteffel demokratické politiky, aby si vytáhli hlavy z prd*le, jinak to prý projedou.“ (S Ruskem, resp. v kauze Koněv, pozn. aut.)

Zlatým hřebem srocení byl samozřejmě Pavel Novotný. Protože je řeporyjský předák chráněn policií (kvůli kauze ricinový „travič“), přišel dnes „rozumně malý hlouček“ starostových věrných, patrně aby byla situace dostatečně přehledná pro dozorující orgány. Stejně tak je možné, že tento nevelký klastr lidí se sešel právě v tom počtu, z něhož skutečně sestává. Pak by z toho vyplývalo, že politiku píše jen skupinka odhodlaných. Další důvod, proč chodit k volbám.



Jak Pavel Novotný přiznal, že jej hlídá nikoli policie ČR, ale „fízlové“…(byli jsme při tom)

Reportér Sputniku: Dobrý den, pane starosto z Řeporyjí, mohu se zeptat? Sputnik Česká republika…

Pavel Novotný (starosta Řeporyjí): Ježíš, jděte do p*dele, vy chudáci. Vy košťata, táhni do p*dele, ty kr*t*ne.

Reportér Sputniku: Jedině snad na vaše náklady.

Pavel Novotný: Chc*pni,...sv*n* bolševická…Já na tebe flusnu, kdyby tady nebyly ti fízlové ****

To byl jen začátek

Následovala málo srozumitelné mumlání do roušky, něco jako „doufám, že chcípneš, zm*de…“ Za pozornost stojí, že adjutanti Novotného chodili v bledě modrých vestách s anglickým nápisem CREW. Je to narážka na patrně fiktivní krev, která se brzy na to před ambasádou vylila na dlažbu?

Následovala jednotlivá exposé mluvčích.

Petr Exnar (TOP09/PHA6): Díky moc za pozvání. Na Šestce jsem se narodil, o kauze Koněv dokážu říct toho dost…Pomník se postavil v roce osmdesát. Měla by zaznít důležitá věc: V roce čtyřicet pět pro nás Rusové byli osvoboditelé, ale v roce šedesát osm byli Rusové okupanti. Pokud se pomník postavil v roce osmdesát, je to normalizační pomník, zbudovaný pohlaváry KSČ.

Zastupitelstvo v září (2019) svobodně rozhodlo, že ten pomník si zaslouží místo jinde. Namísto pomníku budu stát jiný, zasvěcený všem obětem druhé světové války v Praze. To, že se Rusové vměšují do našich vnitřních záležitostí, členů NATO, EU, považuji za bezprostřední ohrožení našich národních zájmů…

Miloš Zeman pozval na výročí okupace 21. srpna do Lán komunisty. To bylo (pro mě) spouštěčem. Chci proto podpořit svou účastí našeho starostu Ondřeje Koláře. Cizí rozvědka nemá co vyhrožovat českým občanům, demokraticky zvoleným politikům za to, že mají nějaké politické postoje. Rusové obsadili v roce 2014 Krym, jsou okupanti, byli okupanty tady, teď jsou okupanty na Krymu, s jejich zahraniční politikou nesouhlasím.

Havel a Kryl

Následovala píseň Karla Kryla „Bratříčku, zavírej vrátka“ zazpívaná panem Ctiradem Pavlů (viz video FB výše). Zde bych jako reportér Sputniku rád připomněl, že Karel Kryl upadl v raných letech 90. v nemilost českých politiků, určitě i pro píseň „demokracie rozkvétá“.

David Šteffel (moderátor): Hlavní body kauzy Koněv. Smlouva o přátelství a spolupráci s Ruskem z 26. 8. 1993. v článku 21 říká:

„Každá Smluvní strana bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé Smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim…‘

Socha Koněva byla a je majetkem ČR, potažmo MČ Praha-6. Nikdy nebyla majetkem RF. Je irelevantní se odkazovat na uvedenou smlouvu a její článek 21. Socha byla postavena normalizační vládou pod taktovkou KSČ, kdy podbízivost Sovětům byla povinností... Nyní pánům Hřibovi, Koláři a Novotnému je vyhrožováno trestním stíháním, je zde obava o jejich bezpečí. To vše ze strany RF.

Ruská federace vyhrožuje všem občanům ČR. K dosažení svých cílů neváhá přizvat i vysoké představitele našeho státu, např. evidentně duševně i fyzicky nemocného starce Miloše Zemana. Bojácný a laxní přístup naší vlády nevyvolává důvěru u našich partnerů v EU a NATO, ti s obavou sledují pomalé směřování naší země zpět do područí ruského medvěda...

Co bylo dále

Na závěr zněl citát Václava Havla a malý dodatek, že „nevybudují-li strukturu Evropy demokraté, zbydou demokratům oči pro pláč, protože…démoni, kteří tak poznamenali Evropu, „čekají na svou chvíli“…Šteffel také ještě dodal:

„Demokratickým politikům vzkazujeme – vytáhněte si hlavy z prd*le a spojte se, jinak to projedeme.“

„O Koněva nejde. Mnoho jeho zarputilých obhájců do nedávna ani nevědělo, kde ta socha vlastně (v Praze) stojí…Již nejsme poslušný sovětský satelit. Jsme členy NATO a EU a zcela suverénní svobodná země. To je to, čím se naši komunisté a jejich kremelští protektoři nechtějí smířit. Tahle země je naše, vezměte to už konečně na vědomí…“

Ivana Kudry přečetla zdravici senátora Davida Smoljaka. Ten ústy Kudry vzkázal, že socha Koněva vůbec neodkazuje ke konci války, že je to projev české servility vůči SSSR:

David Šteffel přečetl pár slov Karla Schwarzenberga, cituje Schwarzenbergův Facebook: „Můj bývalý kolega, ruský ministr zahraničí Lavrov, prohlásil, že je nezbytné, aby se socha maršála Koněva vrátila v České republice na místo, kde stála od roku 1980. Když jsem si to přečetl, sám jsem se ptal, pro koho to je, prosím, nezbytné? Očividně ne pro obyvatele Prahy 6 a očividně ani pro obyvatele ostatních částí Prahy. Snad je to tedy nezbytné pro Ruskou federaci, ale proč? Myslím, že to celé vychází z toho, že Sergej Lavrov, který vyrostl a dlouho žil v Sovětském svazu a nyní pod Vladimirem Vladimirovičem Putinem, vůbec nepochopil, co znamená svobodná země a demokracie. Že totiž ani prezident, ani vláda, nikdo v této zemi nemůže měnit rozhodnutí svobodně zvoleného zastupitelstva v čele se starostou. Na to nikdo nemá právo.

Samozřejmě, je těžko představitelné, že by se někde ve velké ruské říši nějaké zastupitelstvo odvážilo nejednat v souladu s Moskvou. Sovětský svaz byl tvrdou diktaturou a nynější Rusko je k ní opět na nejlepší cestě. Ale my musíme trvat na své svobodné demokracii, jejíž jedna z výhod je, že místní orgány nejsou podřízeny orgánům státním. Toto si musí každý uvědomit a doufám, že to pochopí i ruský ministr zahraničí. I kdyby se vláda stavěla na hlavu a pan prezident poskakoval před Lány, tak to ještě neznamená, že je musí svobodně zvolené zastupitelstvo poslouchat.“

Demonstrující

Částečně rusky na mítinku promluvila kontroverzní Evženie Číhalová. Tato paní Číhalová řekla, že „je na mítinku tolik policistů, že snad nepřiletí žádná kulka a že se nikomu nic (zlého) nepřihodí, určitě na ambasádě nebudou podezírat shromáždění z toho, že vezme útokem vrata ambasády…“ Číhalová pravila, že ona „ví, že ambasáda má za každým listem odposlech…“

Číhalová dále promluvila poměrně špatnou ruštinou o tom, že si každý má udělat pořádek nejprve na svém vlastním dvorku… Ze surrealistické spleti úvah však Číhalová našla východisko, když řekla něco v tom smyslu, že „se na sochu Koněva nebudou muset dále dívat potomci těch lidí, kteří byli z Prahy 6 odvlékáni do sovětských GULAGů…“ Číhalová ještě poznamenala, že v RF přece také odstranili 16. května sochu Kolčaka…“ Reportér Sputniku nicméně soudí, že tento argument je ve vztahu ke Koněvově soše v Praze irelevantní.

Pavel Novotný (starosta Řeporyjí): „Řeporyje zdraví vaše shromáždění. Přemýšleli jsme, čím přijdeme. Minule to bylo multikárou, a vypadalo to, jako bychom přijeli letadlovou lodí…Budou nám říkat, že jsme provokatéři. Budou nám říkat, že děláme zahraniční politiku, že od toho jsou tu jiní…Ten, co sedí na Hradě a udělal z toho místa rusko-čínskou ambasádu, ten – (který) by Rusku a Číně měl vzkázat, že si nenecháme kecat do našich věcí –, tak ten Rusku a Číně slouží, ten se za nás nepostaví. Kdykoli ČR čelí tlaku nepřátelské mocnosti, Hrad jedná v zájmu nepřátelských mocností a v zájmu nepřátelských tajných služeb. Jedná proti zájmu ČR, to nemá v Evropě obdoby. I premiér měl říct: ‘Dost, vaše jednání je nepřijatelné‘… Místo toho řekne je to, co nenazlobí prezidenta.“

Novotný kritizoval, že čelní představitelé mlčí k zastrašování politiků a novinářů ze strany Ruské federace. Novotný pak glosoval: „Nebát se, nedát se… Co je Rusko za velmoc, když si jí utře p*del jedna malá [česká] vesnice, jejíž koktavý starosta jezdí v oranžové multikáře? Tato velmoc se musí něčeho bát, a to něco – je pravda. Pravda je, že Koněv neosvobodil Prahu. Socha Koněva patří Praze 6, a ta si s ní může dělat, co chce. Pravda je, že Koněv byl jeden z nejhorších vojevůdců v dějinách SSSR. Byl to špína chlap a masový vrah, kterým sám SSSR v roce 1941 pohrdal tak, že jej chtěl zastřelit. Koněv má na rukou krev ukrajinských rolníků a maďarských povstalců…Koněv nechal dva dny po válce bombardovat Mladou Boleslav…Takový člověk nemá mít u nás sochu. Jím musíme opovrhovat. My jím opovrhujeme.“

Novotný dále řekl, že Češi mají mezi sebou hrdiny i udavače, zrádce, konfidenty a kolaboranty – „no bóže“… Novotný obvinil Koněva, že má na svědomí smrt mnoho Čechoslováků i vlastních vojáků. Řekl, že „jsme schopni pravdivé reflexe dějin a nebojíme se o tom diskutovat“ (což reportér Sputniku jaksi nemůže potvrdit, viz výše…). Novotný se neustále zaklínal slovem „pravda“ a postrkoval před okny ambasády jejímu osazenstvu, že RF ničeho takového schopna není. RF prý „lže, zastrašuje, ohýbá pravdu…“

Když byly konve jakožto dehonestace Koněva umístěny na trávníku před ambasádou, opustil jsem akci, rád bych se k celé věci vrátil v dalších článcích.

