O iniciativě Merkelové a Macrona na pomoc Evropě: Cílem je ukázat, že EU žije

Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německé kancléřky Angely Merkelové vytvoření fondu v hodnotě 500 miliard eur by umožnilo vyčlenit granty nejvíce postiženým zemím a regionům. Podle jejich návrhů budou tyto prostředky součástí víceletého finančního plánu EU. Není vyloučeno, že členové EU budou muset zvýšit příspěvky do unijního rozpočtu.

Iniciativu Berlína a Paříže podpořil Clemens Fuest, prezident IFO Institute (Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich). Svou pozici odborník vysvětloval během online konference s Asociací zahraničního tisku v Německu (VAP).

Sputnik International: Co si myslíte o novém plánu Merkelové a Macrona na obnovení EU? Už můžeme vidět odpor vůči těmto plánům. Rakousko, Nizozemsko, Dánsko a Švédsko trvají na tom, že EU poskytuje pouze splatné půjčky, nikoli dotace. Jak můžete vysvětlit změnu v pozici federální vlády (Německa)? Ta se také vyslovila proti tzv. koronovým dluhopisům.

© AP Photo / Thibault Camus Německo bylo znovu poraženo a donuceno k zaplacení stamiliard eur (zde a dále jsou odpovědi zkrácené, pozn. red.): To, co bylo dohodnuto, se netýká koronových dluhopisů. Ty nebyly jasně definovaným konceptem, zatímco to, co bylo navrženo, je jasný koncept. Dle mě je důležité, že Německo a Francie přišly se společnou iniciativou. Tyto dva státy mají poměrně často různé postoje ohledně financí EU, ale jsou velmi důležité pro prosazování záležitostí. Samozřejmě, další země jsou také důležité a měly by být do toho zapojeny.

Tato iniciativa je konstruktivní, byl dohodnut model, který lze implementovat. Ale obrovskou výzvou, jíž čelíme s tímto fondem, je ukázat, že náklady, které sem přicházejí, mají přidanou hodnotu díky distribuci na evropské úrovni.

Je nutné prokázat, že pokud tyto peníze utratí EU, bude to výhodnější, než kdyby si je půjčovaly a utrácely samy členské státy.

Dotyčná přidaná hodnota má značný potenciál. Může například spočívat v tom, že se toto všechno stane pojištěním. Tyto peníze půjdou do zemí, které byly krizí zasaženy nejvíce. Stále však nevíme přesně, jak silně budou státy ovlivněny.

Podle prognózy MMF má Německo záporný růst (hospodářství, pozn. red.) sedm procent a Francie záporný růst osm procent. V Itálii je záporný růst devět procent. To znamená, že tyto tři státy byly postiženy v podobné míře. Stále není jasné, kdo dostane tyto pojistné peníze a kdo je zaplatí.

Ale nepomohlo by to, kdyby byly všechny členské státy zasaženy stejně. Pojišťovací komunita, kde každý trpí stejně, nepomáhá. Přidaná hodnota se však objeví, pokud je krize asymetrická.

Nakonec přidanou hodnotou je také solidarita. To znamená, že všechny evropské státy mají zájem, aby žádná země ekonomicky nezkrachovala či nebyla destabilizována.

Myslím si, že iniciativa tohoto fondu na evropské úrovni je důležitá, protože jde o politický signál, že EU žije a jedná v takové krizi. To je velmi důležitý signál, že EU bude i po krizi.

Otázka z Francie: Je to nejlepší iniciativa?

Myslím, že je to velmi dobrá iniciativa. Mnoho otázek však zůstává otevřených. Musíme si uvědomit, že rozhodnutí EU musí být ratifikována.

To vyvolává otázku: Měla by být ratifikována? Mohlo by to být tak, že budeme mít dlouhodobý ratifikační proces a že tyto prostředky přijdou až po skončení krize? Můžeme jen doufat, že tomu všichni rozumí.

EU musí vykázat známky života. Fond by měl být vytvořen a měl by být úspěšný, protože je velmi obtížné si představit, že EU v této krizi neudělá nic.

Otázka z Ukrajiny: Je 500 miliard eur hodně?

500 miliard eur je asi tři procenta HDP EU, možná o něco více. To znamená, že se nejedná o obrovský fiskální balíček, ale jde o hodně peněz ve srovnání se současným rozpočtem EU, který činí o něco více než jedno procento HDP ročně.

Peníze by měly jít do evropských programů a budou utraceny jako součást rozpočtu EU.

Důležitější je však koncept správného utracení peněz, nikoli objemu částky. V německo-francouzské iniciativě to chápu takto: zde hovoříme o výdajích v rámci rozpočtu EU, nikoli o půjčkách někomu.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.