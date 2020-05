Jak daleko doletí nový čínský bombardér? Dokonce do Evropy

Čína nedokázala zadržet USA s pomocí koronaviru, ale dokáže díky… Stop. Když teorie vývoje „biologické zbraně“ covid-19 v čínských laboratořích vypadá stejně nesmyslně jako tvrzení, že Bilderbergský klub vládne světu, pak je prezentace nového čínského těžkého bombardéru, plánovaná pouze za pět let, v nejbližší době celkem reálná.

V květnu informovalo hned několik zdrojů, že tento stroj může být ukázán již na podzim, jako důkaz toho, že žádný koronavirus nedokáže zabránit rozvoji čínského obranného průmyslu, a jako reakce na to, že v sousedních státech příliš stoupl v poslední době počet zákazníků amerických F-35, což není po chuti pekingské vládě. Navíc se v únoru a březnu letošního roku konala v asijsko-tichomořském regionu velká vojenská cvičení Cobra Gold 2020 za účasti stejných stíhaček, což také velmi denervovalo Čínu. Je pochopitelné, že Čína nevyrábí těžké bombardéry za účelem sestřelení F-35 (bombardéry se na to banálně nehodí). Jsou potřebné k úplné kompletaci jaderné triády, no a když už mluvíme o F-35, pak k symbolickému důkazu pro USA, aby pochopily, kdo je hráč č. 1 v regionu (a možná i za jeho hranicemi).

Jde o těžký bombardér Xian H-20, který má být prezentován v listopadu na výstavě AirShow China v Zhuhai.

Čínská letadla uvízla v osmdesátých

Vývoj moderního strategického bombardéru je logickým pokračováním kurzu na samostatný rozvoj všech druhů vojenské techniky pro čínskou Lidovou osvobozeneckou armádu. Ekonomický a technologický potenciál dnešní Číny znásobený tradičními ambicemi umožňuje dnes realizaci prakticky jakéhokoli projektu v oblasti zbraní.

Avšak právě v dálkovém letectvu se Čína trochu zadržela v osmdesátých letech minulého století. Připomeneme, že tento stát má ve výzbroji několikrát modernizovanou variantu sovětského bombardéru Tu-16, který Čína vyrábí pod názvem Xian H-6 od konce padesátých let. Nejnovější modifikace H-6K byla přijata do výzbroje v roce 2011 a svoji náplní a výzbrojí je to celkem aktuální a moderní letoun, i když s téměř nezměněným kluzákem svého starého předka, což znamená, že nemá žádný stealth, žádné dlouhé lety, a žádné super pevné materiály.

Jak tedy vypadá situace s novým čínským „stratégem“? Informací je málo, ale stačí k předběžnému rozboru. Víme, že H-20 byl vyroben s dostatečným použitím technologií stealth, ve formátu „létajícího křídla“ a v mnohém se podobá americkému Northrop B-2 Spirit, který v podstatě udává tón v tomto druhu výzbroje. Použití létajícího křídla zajišťuje dobré aerodynamické charakteristiky letadla, což zase znamená spojení velkého doletu s velkou užitečnou zátěží.

Bitevní dolet může činit až 5 tisíc kilometrů a víc, hmotnost zbraní na palubě bude činit nejspíš minimálně 20 tun. Tento letoun nebude mít samozřejmě nadzvukovou rychlost a bude hrát roli prostředku na dopravu různých raketových systémů s dost velkým doletem. Letadlo nebude přitom vstupovat do prostoru protivzdušné obrany cílů, i když nízká radiolokační viditelnost značně zvýší jeho odolnost v boji s moderními prostředky PVO.

Nejdřív letadlo, motor až potom

Jedním z hlavních čínských problémů jsou technologie proudových motorů. Nové letadlo dostane nejspíš ruské motory, které dnes vyrábějí na licenci v Číně. Je tu ale možná situace s postupným vývojem letounu: v první etapě budou použity motory sériové výroby, ale s nižšími ukazateli tahu a energetické efektivity, ale pak, až v Číně vyvinou maximálně moderní a efektivní motor, bude vykonána modernizace letounu se zvýšením doletu a zlepšením dalších letových a bitevních kapacit.

Nedá se pochybovat, že Čína dřív nebo později udělá skok ve výrobě motorů, reálným potvrzením toho jsou celé dějiny rozvoje čínského vojenského letectva. Připomeneme, že v Číně mají dnes desítky stíhaček páté generace J-20, vlastní těžké transportní letadlo Y-20, testují lehkou stíhačku páté generace J-31. Čína obsadila ve dvou posledních desetiletích pevné místo v trojce světových lídrů ve vývoji zbraní a vojenské techniky.

Čína zůstane Čínou i v Africe

Čím bude vyzbrojen nový čínský bombardér? A které úkoly dokáže splnit? Čínské dálkové letectvo má ve výzbroji rakety s plochou dráhou letu, včetně analogu sovětské střely X-55 o velkém doletu (přes 1 500 km). Víme, že v Číně pracují také na vývoji hypersonických raket.

Myslím, že Číňané nehodlají vynalézat kolo, a letoun bude vybaven dvěma prostory pro zbraně s revolverovými zařízeními, což umožní mít na palubě nejméně 12 okřídlených raket o velkém doletu analogických americkým Tomahawkům a sovětským X-55. V médiích také píšou o vybavení letounu čtyřmi hypersonickými balistickými střelami nového typu. Je to rovněž možné. S těmito zbraněmi bude možné i bez dotankování ve vzduchu zasadit velký a přesný úder na terče vzdálené 6-7 tisíc kilometrů od čínských letišť. Hlavní ale je, že se všechny tyto střely dají použít v jaderné variantě.

Když se podíváme na mapu, zjistíme, že vývoj tohoto letounu umožní Číně kontrolu nad celou západní částí Pacifiku od Aljašky do Havajských ostrovů a Austrálie. Na severozápadě může být vystaveno útoku celé území Ruska a dokonce téměř celá Evropa. Týká se to rovněž Indie, části Indického oceánu, celého Blízkého východu a severovýchodní části Afriky. A to vše bez dotankování za letu. Předtím čínská armáda tyto možnosti neměla a myslím, že vznik tohoto letounu může způsobit dokonce změny v čínských doktrínách a koncepcích nasazení ozbrojených sil.

Koho může toto letadlo ohrozit? Tradičně se má za to, že se Čína účastní závodů ve zbrojení v konfrontaci s USA, ale vzpomeneme-li na dějiny, pak uvidíme, jak se mohou dost vážně změnit politické zájmy Číny, proto by na to měli pamatovat také ostatní.

Jedním z těchto států může být například Indie, která má tradičně komplikované pohraniční vztahy s Čínou. Indie věnuje dost velkou pozornost rozvoji vlastních vojenských leteckých sil a protivzdušné obrany, avšak má zatím daleko k vyzbrojení letectva stíhačkami páté generace, kdežto v Číně již slouží vlasti. Máme zkrátka sledovat kurz Komunistické strany Číny a měřit pravítkem globus.

Předstihli Rusko?

V které etapě je dnes vlastně práce na novém čínském bombardéru? Vývoj letounu H-20 byl zahájen v minulém desetiletí. Má se za to, že zkušební prototyp vykonal první let již v roce 2013. Když je pravda to, o čem informovala média ohledně plánů na rok 2020, má se Čína stát druhou světovou zemí, která vyvinula těžký stealth bombardér. Přičemž země přeskočila celou etapu ve vývoji letounů této třídy, nadzvukového víceúčelového bombardéru jako třeba Tu-160, přičemž revolučním, a nikoli evolučním způsobem díky přebrání cizích technologií.

S ohledem na čínské kapacity v letecké výrobě se dá předpokládat, že první bojové útvary nových H-20 vzniknou již v roce 2025, kdy ruský PAK DA vykoná podle plánu svůj první let. Připomeneme, že ruský „stratég“ Tu-160, jehož provoz byl zahájen v polovině osmdesátých let, nezaostává podle takových parametrů jako dolet a užitečná zátěž za novým „Číňanem“ a „Američanem“ B-2, nejdražším v dějinách letectva.

Jinými slovy dokáže Tu-160 přibližně totéž, ale přitom je nadzvukový. Jiná věc je, že prohrává v slabé viditelnosti (nemá stealth), je také dost drahý ve výrobě a provozu, a rovněž potřebuje modernizaci radaru a dalšího zařízení. V každém případě nezrušuje existence takového letounu jako Tu-160 nutnost urychlení práce na moderním bojovém létajícím prostředku ve formátu „létajícího křídla“, poněvadž letadlo původně vyvinuté s použitím moderních technologií a materiálů bude dokonalejší jak z hlediska informačního, tak zaměřovacího systému, což znamená z hlediska bojových kapacit.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.