Tohle je spravedlnost! Migranti jsou víc než prezident Zeman

O co tu jde. Tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček na své twitterové stránce zveřejnil zprávu upozorňující na mimořádně zvláštní okolnost. Česká justice rozhodovala o dvou hrubých komentářích na internetu. A vítězně z toho vyšli migranti.

Rovnější mezi rovnými

V březnu soud napařil mladé ženě podmínku za nenávistný komentář pod fotkou běženců zadržených na dálnici D5 u Plzně. Žena vyjádřila lítost nad tím, že uprchlíky nikdo nezapálil. Lucie I. byla uznána vinnou za podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Za to jí hrozily až tři roky vězení. Soudce ji nakonec vyměřil šestiměsíční trest se zkušební dobou na jeden rok.

Přísné? Ano! Spravedlivé? Jak se to vezme. Porovnejme to s druhým případem, na který upozorňuje pan Ovčáček. Zastupitel středočeské Jesenice u Prahy a člen tamní ODS Martin Lang se nechal unést. Na Facebooku pana prezidenta Zemana označil za Hitlera a vykřikl, že „je nutné tu zrůdu podřezat jako přestárlou svini“.

Co myslíte, drazí čtenáři, jak soud vyhodnotil Langův výrok? Samosoudce posuzující případ rozhodl, že slova o zavraždění prezidenta České republiky nejsou trestným činem, ale maximálně přestupkem. Rozhodování o trestu bude dál pokračovat.

Náhoda? Tak ještě jeden případ. Muž, který před dvěma lety v centru Prahy vylepil plakáty kladně se vyjadřující ke smrti českých vojáků v Afghánistánu, dostal půlroční podmíněný trest. Původně mu hrozilo za podporu terorismu pět až patnáct let za mřížemi. Tak tohle je spravedlnost.

Žijeme ve velmi neobvyklé době. Době, kdy elfové a samozvaní antimanipulátoři pronásledují internetové uživatele za názory. Ale pozor! Za názory, které mají útočit na liberální hodnoty. Když však nositel liberálních hodnot, který se hlásí k Mašínům a má plná ústa demokracie, napíše nenávistný komentář, tak? Tak to je přeci dobře a pouhé naplnění svobody projevu.

Ze svobody projevu se stává exkluzivní zboží. Není to nikde napsané, jen k tomu naši společnost dost nahrubo tlačí různé neziskovky a internetoví donašeči. Svými aktivitami vytváří atmosféru, v níž urážet prezidenta a tvrdě trestat jím nevonící názory je normou. A možná i nutným projevem, jinak nebudete in.

Za odlišné názory se dnes opět vyhazuje z práce

O nenávisti na internetu Sputnik hovořil s Bronislavem Kalvodou, místopředsedou Regionálního klubu SPD Libereckého kraje a zastupitelem města Jilemnice.

„To je právě ten dvojí metr dnešních mravokárců a nositelů té ‚jediné a vznešené pravdy'. Silně mi to připomíná minulou dobu. Dnes jsou tito lidé akorát orientováni na druhou stranu. Mohli by se tak držet hesla ‚S Evropskou unií na věčné časy a nikdy jinak'! A ten, kdo si myslí něco jiného, bude postaven mimo společnost, protože jeho názory jsou nepřijatelné. Ostatně chodí za mnou do kanceláře značné množství lidí, kteří mi vyprávějí své příběhy. Prostě se chodí vypovídat. Dnes se totiž opět za odlišné názory vyhazuje z práce, nebo nějakým způsobem vyhrožuje. A tak můžeme vidět, že se k tomuto proudu přidává i zmanipulovaná justice. Jen mne tak napadá, kam až jsme schopni toto vše nechat zajít? Není už čas na změny?“ ptá se známý regionální politik.

Proč pro nenávistné komentáře na internetu platí dvojí metr? Sluníčkářství ovlivňuje naší justici?

„Bohužel současná jednostranná propaganda a její úslužní vykonavatelé uchopili svou práci velmi zodpovědně. Nastupující nové generaci vštěpují ‚ten správný názor' již od útlého mládí ve školách. My, co pamatujeme minulý režim, tak v tom vidíme jasnou paralelu. A stejně tak to je i s naší justicí. Mnozí soudci se prostě bojí jít proti proudu a skutečná spravedlnost je nezajímá, nebo se ji bojí přiznat,“ vysvětluje pan Kalvoda.

Proto podle něj SPD požaduje zavedení přímé demokracie.

„To je v tomto případě přímá volba nejen politiků, ale i soudců a vůbec všech veřejných činitelů. A ti by měli také časově omezený mandát. Není totiž možné, aby seděli na svých teplých a dobře placených místech na věky věků. A občané by je mohli při ztrátě důvěry prostě jednoduše odvolat. Mají se bát občané justice, nebo justice občanů? Jakou to tedy vlastně chceme demokracii? My v SPD chceme přímou demokracii. A není to nic nového pod sluncem. Vždyť v některých západních zemích je to běžnou praxí. Například ve Švýcarsku. A konec konců i o brexitu mohli britští občané rozhodnout v referendu. Proč to tedy nejde i u nás?“ míní politik.

Totalita vystrkuje růžky

Považoval by soud za přestupek podobné vyjádření o vraždě hlavy státu, pokud by byl prezidentem třeba Jiří Drahoš?

„Pokud by byl prezidentem někdo z kavárenských favoritů, z nichž stejně s politikou nikdo nemá příliš velké zkušenosti, tak jsem naprosto přesvědčený, že by je systém, a to i včetně justice, chránil podstatně lépe. A za urážku hlavy státu, tedy prezidenta, by padaly daleko přísnější tresty. Náš současný prezident Miloš Zeman, kterého si za jeho názory a postoje velmi vážím, jde právě proti proudu. A také používá obyčejný selský rozum. Aby mu obyčejní lidé rozuměli. No, a to mnohé z těchto intelektuálních kavárníků a sluníčkářů prostě štve. A proto si jeho oponenti s řadou titulů, před i za jménem, mohou dovolit daleko více k jeho soustavné dehonestaci,“ míní expert.

„Ostatně podívejte se, jakého darebáctví se mohou veřejně dopouštět někteří pražští komunální politici, oslavující německé nacisty a okupanty nebo jejich přisluhovače. Toto, kdyby prováděli politici z našeho vlasteneckého hnutí SPD, tak by šli okamžitě před soud a následně za mříže. Tak to prostě bohužel je. Dvojí metr současné pseudodemokracie. Tak kdo je tady vlastně extrémistou?“ táže se.

A nakonec otázka, která se přímo dotýká svobody projevu. Měly by se vůbec trestat podobné komentáře internetových plkalů?

„Vůbec si nemyslím, že by se měly trestat jakékoliv komentáře internetových plkalů a rozumbradů. Vždyť právě svoboda slova je základním stavebním kamenem našeho současného ústavního pořádku. Ten, kdo porušuje zásady slušné konverzace a diskuze, tak může být prostě a jednoduše z dané diskuze vyloučen nebo odstaven. To je dostatečný trest. Popotahování naší justicí, nebo další následné tresty považuji za nedemokratické. To již zavání nastupující totalitou, která již dlouhodobě vystrkuje nebezpečně růžky. A to známe ostatně velmi dobře z dob minulého režimu. Každý systém, kterému začne téct do bot, tak začne utahovat šrouby a salámovou metodou likvidovat demokracii. Kousek po kousku, nenápadně, ale systematicky. Mám dojem, že se pomaloučku právě tímto směrem již nějaký čas ubíráme. Podívejme se - nesmyslná nařízení, regulace, zákazy a omezení přicházející právě z Bruselu. A naši loutkoví panáci zbožně vše s nadšením bez rozmyslu vykonávají. To mne celkem právě děsí. Také zavedení takzvané ‚předsudečné nenávisti' ministrem vnitra Hamáčkem jasně ukazuje, že začínají mít strach z názoru občanů,“ domnívá se odborník.

Podle jeho názoru potřebuje tento režim jednoznačně radikální změnu systému.

„A očividně to současní vládci i cítí, proto zavádějí taková nesmyslná opatření. A právě přímá demokracie je jejich soustavnou noční můrou. Trestní a hmotná odpovědnost, zpětné prokázání nabytí majetků atd. je děsí. Bojí se, že by obyčejní občané a pracující lid mohli také spolurozhodovat i o důležitých věcech, které se týkají nás, ale i budoucích generací. Pamatujete, jak po roce 1989 slibovali uzákonění všeobecného referenda a říkali, že když si utáhneme opasky, tak ten Západ do deseti let dožene. No uběhlo dalších 20 let a já se ptám, jak to vlastně všechno dopadlo? Přijďte občané tedy na podzim k volbám, můžete totiž značně zamíchat politickou scénou. Politika potřebuje nové tváře, tak to prostě je,“ říká místopředseda Regionálního klubu SPD Libereckého kraje a zastupitel města Jilemnice Bronislav Kalvoda.

