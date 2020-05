Žádná varianta není ideální. Technická správa komunikací poskytla řidičům radu, jak na to s uzavírkou Smetanova nábřeží

Magistrát hl. m. Prahy vydal opatření na uzavření Smetanova nábřeží do konce září. Toto rozhodnutí ovšem nebylo projednáno s vedením m. č. Praha 1 a vyvolalo kritiku ze strany opozice. Mluvčí Technické správy komunikací hl. m. Prahy Barbora Lišková pro Sputnik zhodnotila infrastrukturu náhradní trasy a uvedla doporučení pro řidiče.

200metrové pásmo v historickém centru hlavního města bude uzavřeno do konce září. Své opatření vedení hlavního město zdůvodnilo snahou o zvýšení bezpečnosti průjezdu křižovatkou pro tramvaje a ekonomickým využitím prostoru. Dle portálu hlavního města objezd města z Masarykova nádraží mají zajistit ulice Divadelní a z Národní třídy ulice Karoliny Světlé, Konviktská a Divadelní.

Rozhodnutí o tomto opatření proběhlo bez předchozí konzultace s vedením m. č. Praha 1 a vyvolalo nespokojenost části pražské koalice z TOP09 a KDU-ČSL. Zejména předseda Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09) tvrdí, že podobný „zbrklý krok" může způsobit dopravní potíže. Podle něho by podobný krok měl byt odsouhlasen všemi třemi stranami pražské koalice, a především vedením Prahy 1.

Tranzitní doprava se může vyhnout centru města

S dotazem o náhradní cestě a infrastruktuře dopravy objezdu Smetanova nábřeží se Sputnik obrátil na Technickou správu komunikací magistrátu hl. m. Prahy (TSK, a.s.). Zajímalo nás, zda jsou schopné zmíněné ulice zajistit kvalitní objezd bez prodloužení jízdní doby.

Podle mluvčí Mgr.bude městská správa dopravní situaci v následujících týdnech pečlivě monitorovat a podrobné informace předávat svému zřizovateli. „Již nyní však můžeme konstatovat, že aktuální intenzity v místě uzavírky byly před uzavřením cca poloviční oproti normálnímu stavu (v loňském roce zde byly cca 4 tis. vozidel, minulý týden cca 2 tis. počítáno na pracovní den),” doplnila Lišková.

Podle předpokladu paní magistry budou řidiči využívat více objízdných tras, z velké části právě ulici Karoliny Světlé. Zhodnotila i další možné trasy, které pomohou předejít dopravním komplikacím.

„Jistý potenciál má i Divadelní a zvýšení poptávky očekáváme i přes Malou Stranu. Ani jednu z nich nelze považovat za zcela ideální, ale teprve po stabilizaci dopravní situace bude možné toto opatření relevantně zhodnotit. Předpokládáme, že zejména tranzitní doprava bude využívat vhodnější vzdálenější trasy, jako je Městský okruh (Tunelový komplex Blanka (TKB) a Severojižní magistrála), tudíž se centru města zcela vyhne,” vysvětlila paní mluvčí pro Sputnik.

Opatření z projektu Mobility v Praze z roku 2019

Zavření provozu na Smetanově nábřeží je v souladu s Plánem udržitelné mobility schváleným zastupitelstvem hlavního města. Tento úsek se dlouhodobě potýká s dopravními problémy. Podle interaktivní mapy jsou tady stísněné podmínky, vyblokování vjezdu ze Smetanova nábřeží souběžně přecházejícími chodci přes most Legií, celkové přetížení uzlu, proměnná organizace provozu na vjezdu od Masarykova nábřeží.

Zajímalo nás, nakolik lze naznačené v projektu problémy vyřešit pomocí zavření nábřeží. Dle slov mluvčí regulace automobilové dopravy v centru města je zmíněna i P+ neboli. Jedná se o seznam opatření, která omezují zbytnou dopravu a mají zlepšit provoz veřejné a cyklistické dopravy, pěší a turistické vazby i atraktivitu veřejných prostranství v centru metropole.

„Myšlenka to rozhodně není nová. Snížení dopravních zátěží na obou nábřežích je patrné vždy po zprovoznění vhodnější alternativy, ať to byla tzv. severojižní magistrála v 70. letech, Strahovský tunel v letech devadesátých, nebo následně spuštěním tunelu Mrázovka a v roce 2015 TKB. Jakým způsobem bude regulace zbytné automobilové dopravy pokračovat i nadále, to je otázka spíše politická, studií i různých návrhů bylo v minulosti zpracováno více,” poukázala Lišková a podotkla, že k tomu bude nutné nalézt vhodný kompromis pro zachování dopravní obslužnosti centra města.

Omezení přístupu dopravních prostředků v metropoli

Regulace nákladní automobilové dopravy v Praze probíhala v několika etapách. Podle Ing. Ladislava Pivce první omezení těžké nákladní dopravy a ochrana historického centra Prahy proběhlo v roce 1999. Týkalo se časového omezení přístupu dopravních prostředku nad 3,5t celkové hmotnosti, zákazu vjezdů autobusů a zákazu stání vozidel mimo vyhrazená parkoviště.

Podle Barbory Liškové TSK soustavně sleduje dopravní situaci v Praze, a to zejména pomocí automatické detekce na dopravně významných komunikacích. „Na vybraných profilech a křižovatkách jsou dále prováděny pravidelné dopravní průzkumy. Pro sledování plynulosti dopravy používáme data z FCD a měřící jízdy plovoucích vozidel,” řekla mluvčí.

Doplnila také, že TSK bude podrobně vyhodnocovat vliv na dopravu v blízkém okolí částečně uzavřeného Smetanova nábřeží. Navíc připravovaná analýza, ke které jsou sbírána dopravně inženýrská data, bude zahrnovat vliv na intenzitu dopravy a průjezdnost vyznačenými objízdnými trasami. Zkoumána bude podle mluvčí také nehodovost.

Mimo jiné se Sputnik zajímal, zda v souvislosti s epidemií koronaviru bude nutné Plán mobility změnit nebo upravit. Liškova podotkla, že stávající metodiky se doporučuje obnovovat každých pět let. Nicméně dopady koronakrize nelze podle Liškové předjímat.

„Vyhodnocování bude určitě probíhat, otázkou je stabilizace mobility Pražanů a návštěvníků. Pokud se ukáže, že se významně změnilo dopravní chování obyvatel i v dlouhodobém měřítku, určitě bude zájem, aby při příští aktualizaci bylo na změny reagováno,” řekla Mgr. Barbora Lišková.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.