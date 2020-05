Konečně nám zase budou chutnat potraviny? Má pomoct novela

Pamatujete pravý poctivý gothaj? A ty špekáčky, olomoucké syrečky nebo kuře, které nebylo napíchané vodou. Jo, to bylo něco. A možná, že zase bude! Nechceme ve vás vzbuzovat plané naděje, ale v Poslanecké sněmovně leží novela zákona, která by to mohla umožnit. Má postupně zvyšovat podíl českých potravin v obchodech. A když bude širší výběr, bude i lepší kvalita. Snad.

Dění v Poslanecké sněmovně

Prodejny v Česku by příští rok měly povinně nabízet 55 procent českých potravin a do roku 2027 se má kvóta zvýšit až na 85 procent. Počítá s tím novela zákona o potravinách, která leží v Poslanecké sněmovně. Její autoři věří, že nařízení pomůže regionálním a malým zemědělcům a podpoří české potravinářství.

Návrh už schválil sněmovní zemědělský výbor. Novela umožňuje regionálním výrobcům potravin prosadit se lépe na domácím trhu a přispívá také k udržení zaměstnanosti na českém venkově. Myšlenku, aby si lidé v českých obchodech vybírali převážně z českých potravin, podporuje i ministr zemědělství Miroslav Toman. Jenže, jsou tu i odpůrci.

Občanští demokraté se obávají, že preference pro české potraviny omezuje volný trh. Z TOP 09 zní varování před horším výběrem a nižší kvalitou potravin. A podle některých expertů může také hrozit, že si na nás došlápne Evropská unie. Novela zákona může porušovat pravidla jednotného evropského trhu. Přesně toho trhu, který umožňuje západním výrobcům lifrovat do Česka zboží druhé jakosti.

Věc má širší záběr. Nejde jen o to, vybrat si ze solidní nabídky nejlepší pochutinu. Své místo tu má také státní zájem. Čím méně budeme závislí na zahraniční produkci, tím pevnější bude naše potravinová bezpečnost. A to nejde brát na lehkou váhu.

Nečekaný dopad koronakrize

Jak se to má s novelou zákona o potravinách sdělila Sputniku Monika Jarošová, poslankyně za SPD a členka sněmovního zemědělského výboru.

„Předkládanou novelu rozhodně podporuji. Nelíbí se mi, že místo domácích kvalitních surovin na našich pultech dovážíme v některých případech odpad. Díky potravinové nesoběstačnosti, ve které se nacházíme, se naše republika stává značně zranitelnou. To, že nejsme soběstační v pěstování a výrobě alespoň základních potravin, vnímám jako obrovské riziko a možný zdroj budoucích potíží. Myslím, že bychom tuto chybu, které se polistopadové vlády v této oblasti neomluvitelně dopustily, měli urychleně napravit. Je nejvyšší čas o tom jen nemluvit, ale hlavně jednat. A nějak se musí začít. Proto jsou podobné novely a jejich přijetí pro naši zemi nevyhnutelné,“ říká respektovaná politička.

Proč je téma potravinové bezpečnosti právě teď tak aktuální? Může za to uzavření hranic během koronaviru?

„Uzavření hranic během koronavirové krize jen v plné nahotě odkrylo problém, který dlouho doutnal pod povrchem. Seděli jsme na sudu s prachem a doutnák celou dobu držel v ruce někdo jiný. Je velikým štěstím, že koronavirus i přes svou tragičnost, nezpůsobil ještě mnohem horší následky. Pak bychom se potýkali s mnohem většími problémy. Prodělanou zkušenost, které jsme díky koronaviru čelili, tak vnímám jako obrovský zdvižený prst a je na nás poslancích, jak se k tomu postavíme,“ říká paní Jarošová.

Odpověď kritikům

Komu novela pomůže? Nejsou oprávněné obavy, že na tom vydělají velkovýrobci potravin v Česku?

„Tato námitka je možná oprávněná. Na novele opravdu mohou vydělat i velkovýrobci v Česku. Musíme si ale říci, že doposud na stávajícím stavu vydělávali velkovýrobci v zahraničí. Navíc si je třeba uvědomit, že český velkovýrobce zaměstnává české občany, čímž přispívá k zaměstnanosti. Dalším plusem je to, že český velkovýrobce, který sídlí v této zemi, tu také bude své příjmy danit, což se v případě těch zahraničních nedělo. Také věřím, že kvalitní produkty i českých malovýrobců se v konkurenci prosadí, a to zejména svou kvalitou a specifičností, která si svého zákazníka jistě najde. To dokazují například farmářské trhy, které si našly své místo na slunci a zákazníci je s nadšením přijali za své,“ míní členka sněmovního zemědělského výboru.

A to nejdůležitější na konec. Projde novela parlamentem?

„Tak to se neodvážím předjímat. Zvítězí-li zdravý rozum a chuť pro budoucnost naší země něco udělat, tak projde. Ale pokud budou ve hře různé zákulisní lobbystické zájmy, pak mám o předkládanou novelu obavy. Ti, kdo z naší závislosti těží, se jen tak snadno nebudou chtít smířit s faktem, že by přišly o své zisky. A že se tu mají dobře, za to mohou předchozí vlády, které přistoupily na rušení našich výrobců a likvidaci nebo omezení chovatelů dobytka, produkujících maso a mléko, a pěstitelů zemědělských plodin. V každém případě by měla média a celá naše veřejnost velice pozorně sledovat počínání svých zástupců v Poslanecké sněmovně. Jejich hlasování totiž určí to, jak naše země v budoucnu obstojí, pokud by nás (nedej Bože) postihla podobná nebo dokonce horší situace, než je ta, jaké právě čelíme,“ říká poslankyně za SPD Monika Jarošová.

