Sázeli jsme smrky a máme problém. A tím největším není zdaleka kůrovec…

Richard Brabec (ANO), min. životního prostředí, loni na ECHO24 uvedl: „Kolem roku 1750 bylo v ČR 11 % smrků, teď 60 %. To je prostřený stůl pro kůrovce.“ Tak ministra citoval článek Vojtěcha Šeliga. Uzavírá se, že do 10 let v n. v. pod 500 m nenajdeme vzrostlý les. Vypravili jsme se do lesa. Prořídlého jehličnatého porostu si nelze nevšimnout.